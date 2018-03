Police parallèle ou nervis ??

Dans les années 70, quand les métallos de l’Est de la France sont descendus à Paris pour manifester

contre la fermeture des laminoirs, et le déclin de leurs entreprises, un mien ami, gendarme mobile, a assisté à l’apparition musclée de ces malfaisants.

Je cite.

Nous étions stationnés attendant le cortège des métallos.

Soudain, nous avons vu débouler, des mecs, avec des cagoules, armés de battes de base ball, et de manches de pioches, et qui ont commencé a casser des vitrines.

Nous étions prêts a intervenir, mais nos chefs ne bougeaient pas.

Interpellés, ceux ci nous ont répondu : Nous attendons les ordres !

Clair, non ?

Pour Mr Covadonga, les antifas n’existaient pas à l’époque.