Pompiers attaqués, puis des policiers qui ripostent en ouvrant le feu, tous les prémices d’un grand embrasement banlieues : explications !

Notre Jupiter qui donne des leçons à la terre entière, et qui voudrait bien être le Big-Boss de l'Europe est incapable de faire régner l'ordre dans ce foutu pays ! (tout comme ses prédécesseurs)

France : qu'est-ce que ce pays ? où pleutres politiques, et lâches citoyens laissent s'installer contre nos pompiers et nos policiers cette inacceptable violence !

Commençons par les agressions des pompiers !

Les agressions contre les pompiers, un « mal Français » inquiétant, sont hélas en constance progression !

Pour commencer, demandons-nous simplement quels sont les pays au monde où les sapeurs-pompiers subissent autant d'agressions ? (Perso, je pense que nous devons être hélas en tête du peloton !)

C'est la récente agression dont ont été victimes les pompiers de Cavaillon (Vaucluse) et malheureusement toutes celles qui depuis plusieurs décennies font la une des médias qui me font réagir en écrivant cet article !

Ces lâches et honteuses agressions sont en augmentation : Ici, l'amplification de ces agressions fait qu'il est logique que nous nous interrogions sur cet inquiétant phénomène à savoir pourquoi tant de haine ?, d'où cet article sur le site 20 minutes : Ici. L'ensemble de ces faits est peut-être en corrélation avec l'article que j'ai écrit sur Agoravox en décembre 2012.

Avec une jeunesse de plus en plus cannabique, alors dans quelques décennies bienvenue dans une France de « zombies » et de « junkies »... et en complète déliquescence !... et si l'on rajoute la mansuétude de la justice et la pleutrerie et le manque de courage de nos politiques (et des citoyens) cela engendre cette situation de « chienlit » actuelle !

Le « guet-apens » de Cavaillon (Vaucluse), jet de boules de pétanque,... et de « cocktail Molotov » !

Concernant l'agression des pompiers de Cavaillon, il s'agit bien au sens pénal d'un « guet-apens », d'ailleurs, en France les actions de ces immenses salopards (je ne trouve pas d'autres mots pour désigner ceux qui se livrent à de tels actes) deviennent hélas « monnaie courante », la preuve avec ces résultats de recherches : Ici, en poursuivant mes recherches sur le web, je suis remonté jusqu'en 2006. Question écrite Sénat : juillet 2006 : Ici, l'article : Ici. Sur l'agression des pompiers de Cavaillon, je vous laisse lire le témoignage du Commandant David Durupt, chef de centre des sapeurs-pompiers de Cavaillon. « Parmi les projectiles de toutes sortes, un cocktail molotov est même lancé sans atteindre le camion : Source, vidéo du récit par un pompier : Ici.

Dans la vidéo il y a heureusement ce témoignage d'une femme qui habite ce quartier et qui ne comprend pas l’attitude de ces racailles ! (dommage que les médias ne donnent pas plus souvent la parole à ceux qui demeurent dans ces quartiers dit « quartiers chauds » et qui subissent et endurent continuellement les nombreuses » incivilités » et également les désagréments lies aux divers et nombreux trafic de drogue.)

Notons qu'en Corse la première agression contre les pompiers a eu lieu à Ajaccio aux « Jardins de l'Empereur » à Noël 2015 sources... il me semble bien que depuis plus d'agressions collectives* du type « guet-apens » se soient produites en Corse (alors les Corses ont-ils fait passer le message à leurs façons !!!).

* Le 18/08/19, une agression par un « frappadingue » sur un sapeur-pompier qui lui portait secours après que ce dernier se soit blessé lui-même en brisant une vitrine : Ici.

Les agressions contre les policiers !

Comme pour les pompiers, les agressions contre les policiers sont elles aussi en nettes augmentations, et surtout deviennent de plus en plus violentes ; comme en octobre 2016, l'attaque au cocktail Molotov d'un véhicule et son équipage de policiers chargés de protéger une caméra de surveillance à Viry-Châtillon où deux policiers ont été brûlés gravement : Wiki, autres résultats : Ici.

Un pas inquiétant vient d'être franchi,... maintenant les voyous n'hésitent pas à attaquer les policiers avec des « mortiers » !

Le dimanche 8 septembre 2019, à Grigny (Essonne), suite à un refus d'obtempérer (la voiture abandonnée plus loin contenait de la résine de cannabis), alors que les policiers gardaient le véhicule, ces derniers ont été attaqués au « mortier » par les voyous qui voulaient récupérer le « chargement ».

(« mortier » voir sur la page Wiki le paragraphe : Usage détourné : Ici)

A court de munitions LBD, pour se dégager un policier a utilisé son arme de service et à ouvert le feu en direction du sol sans faire de dégâts corporels, et heureusement qu'il n'y a pas eu de tragiques ricochets : source : récit vidéo : Ici (au passage je remarque que les LBD font de gros dégâts sur les gilets jaunes, car utilisé de jour, ... mais de nuit dans la pénombre, avec les brouhahas, les éclairs des pétards, et des « mortiers » vidéo, ces derniers se sont relevés assez « inefficaces » sur ces délinquants. Au vu de ces événements, pouvons-nous dire que la ville de Grigny est aux mains de la « voyoucratie », puisque déjà pour la nuit du 13 au 14 juillet 2019, les « sauvageons » (dixit J.P. Chevènement) avaient attaqué les pompiers et les policiers avec des tirs de « mortiers » : Vidéo,... et dans notre « pays de cocagne » (enfin presque), ben, la situation générale est loin de se calmer, puisque 3 jours plus tard, à Quimper (Finistère) des agressions contre les pompiers et les policiers ont également eu lieu. Résultats Googlen : Ici.

… et comme d'hab notre « pokerman Manosquin » accessoirement « bambocheur Parisien » (le gus qui écoute ses con...seillers en communication un peu « neuneus » sur les bords jugez plutôt avec cette vidéo : Ici et qui a pour habitude de tweeter généralement après de tels événements un tweet indigné du genre : « les auteurs seront sévèrement punis (tiens s'est nouveau voilatipa que c'est maintenant le Ministre de l’Intérieur qui fixe les peines judiciaires , et j'ai cherché sur son compte tweeter sa réaction à cette attaque, ... et je n'ai hélas rien trouvé.). Quoi qu'il en soit, si les auteurs sont interpellés (je fais confiance aux services de police pour cette délicate mission),... et j'espère que le jugement judiciaire ne sera pas prononcé par un juré du type « jurés Nanterre » : Ici.

Pour info, comme les grands médias appartiennent à 10 milliardaires, et sont à la botte du pouvoir : Ici, ben, il ne faut pas trop compter sur eux pour avoir des infos qui relatent ce qu'est devenue réellement aujourd’hui la sécurité en France,... alors pour bien-être renseigné, je vous conseille de regarder ce site : Ici.

Avec de telles attaques, à l'avenir les ripostes des policiers risquent bien d'engendrer des morts !

Dans cette montée d'escalade de la violence (cocktails Molotov et « mortiers »), inéluctablement il se reproduira le fait que les policiers pour se dégager de telles situations, et pour ne pas de nouveau subir de graves blessures de plus en plus « ouvriront le feu » (sens premier) ce qui entraînera hélas un jour ou l'autre morts d'hommes chez les voyous,... et pas besoin d'être devin pour imaginer comme en 2005, un nouvel « embrasement général des banlieues »,... une situation terriblement redoutée par les pouvoirs publics, … mais qui de toute façon arriver un jour, ... et pour la calmer, l'appui de l'armée sera obligatoirement nécessaire , et je pense que son état-major a réfléchi moult fois sur ce dramatique sujet : Ici,.. et voir cette déclaration d'Eric Zemmour : Ici (rapidement démentie par l'état-major de l'armée !)

Le 3 novembre 2018, sur Agoravox.tv, il y avait cet article : « Si ça pète dans les banlieues, on n’est pas capable de faire face », … et le même jour vers les 13h57, j'ai faits la première réponse en écrivant ceci : Non tout est prévu, les plans sont dans les cartons « Opération Ronces » !

Avant de terminer mon article, si vous le permettez, je veux vous poser ces deux questions subsidiaires !

Peut-on mesurer l'état psychologique des habitants d'un pays au nombre d’agressions des pompiers ?

Peut-on également mesurer le courage des habitants d'un pays qui laisse faire ces agressions sans réagir ?

Conclusion !

Dans notre monde de plus en plus violent, outre les agressions contre les pompiers et les forces de l'ordre, nous pouvons hélas ajouter : les violences : aux personnes âgées, aux femmes, aux enfants... et aux citoyens lambda !

Alors quand allons-nous nous enfin réagir, et sortir de notre torpeur (pompiers, forces de l'ordre agressés, personnels des Samu qui portent maintenant des gilets pare-balles : Ici), car là et la question ?

Néanmoins des solutions existent, mais dans notre France qui est actuellement sous la coupe et la mainmise de la « bobocratie » c'est plutôt l'image (que certains disent étant une sagesse !!) des « 3 petits singes » ; qui pour moi face à ces situations précises, ne sont finalement que des « postures Munichoisse » !

Mon article évoque les agressions sur les pompiers et les forces de l'ordre, bien qu'étant un ancien policier, pour l'illustrer, j'ai préféré cette image du pare-brise d'un camion caillassé des pompiers de Cavaillon, car cette dernière montre ouvertement toute la lâcheté d'une partie de notre population. Pour celle qui marque l'agression de Grigny, j'ai choisi c'est Celle-ci, ... et toutes deux annoncent un futur très très inquiétant !

... et autre question subsidiaire, concernant nos joyeux utilisateurs de boules de pétanque et autres dispositifs pyrotechniques, quel est le pourcentage de « Gaulois » d'origine européenne, et celui de « chances pour la France » c'est-à-dire extra européen notamment d'Afrique dixit (B. Stasi),... ben P@py, t'es pas fou de gratter là où ça fait mal et d'aller contre le « politiquement correct » !

Ne nous leurrons pas, de tels événements sont bien les prémices d'une future guerre civile qui hélas avance à très très grands pas, comme l'a suggéré récemment sur cette attaque Michel Onfray : Vidéo,... et bien d'autres aussi : sources.

J'espère que dans les « hautes sphères » que tous les jours sont en « alertes réserves » quelques véhicules blindés (GIGN,GIPN,RAID,et RRI) 1 – 2- 3 - 4 ,... car dans le cas où de nouveau des policiers attaqués avec des mortiers par exemple, ouvrent le feu pour se dégager, et ainsi blessent ou tuent un ou plusieurs émeutiers, et comme moult armes de guerre circulent dans les cités, ... je vous laisse imaginer la suite !

Merci de m'avoir lu.

Gilbert Spagnolo dit P@py.

P.S.

En en cherchant les tweets que Castaner avait a écrit (voir plus haut) ben quel coup d'vieux j'ai pris, en effet vieux flicard, je suis de la 37ème promotion gardien de la paix à Sens 1962,... et je suis tombé sur cette info : 30/08/19 : Allocution du ministre de l'Intérieur lors de la cérémonie de sortie de la 250ème promotion des gardiens de la paix et de la 122ème promotion d’adjoints de sécurité : Ici.)

Une première depuis 2001 : L'ensemble des policiers organisent une « marche de la colère » le 2 octobre : « On vise Emmanuel Macron » : source, autres résultats Google : Ici.

N'oublions pas quand la police d'un pays va mal, c'est l'ensemble du pays qui est gravement malade !