Populistes, haters, complotistes, unissez-vous, vous êtes étiquetés !

Vous l’avez remarqué, on n’entend plus trop le terme « populiste » sur les plateaux télé. Ça ne veut évidemment pas dire que les médias ont renoncé à dénigrer le bas peuple de France, c’est même leur fonds de commerce : « ‘diviser pour mieux régner ». Mais c’est devenu une activité compliquée car les vieilles ficelles sont désormais trop apparentes pour tromper des français qui perçoivent bien l’artificialité du procédé. Lorsque le terme populiste finit par englober 75% de la population française, il ne divise plus, il réunit et ça devient un problème pour les médias, une faute professionnelle pour certains journalistes, une cause de licenciement. Rappelons-nous que ces mêmes médias appartiennent à une poignée de nantis qui n’ont absolument aucun intérêt à ce qu’un consensus puisse se dégager au sein du peuple de France sur certains sujets qui pourraient avoir un impact direct sur leurs bénéfices, et que les divisions leur permettent de maitriser l’agenda politique en le maintenant au-delà des marges de l’insignifiant. Pour eux, la division, c’est le pouvoir, l’union, c’est la chienlit et la presse est leur outil.

Pour autant, les vieilles habitudes ont la vie dure et l’endogamie ne favorisant pas la créativité, nous assistons en ce moment même à la maturation d’une nouvelle étiquette : « haters », de l’anglais « hate », que l’on pourrait traduire en français par haine. Les « haters » sont les haineux, les rageux comme disent les plus jeunes, mais cette intonation anglaise a son utilité puisqu'elle confère une connotation mondialiste et facilite un usage au-delà des frontières et dans le cyberespace. Le mot a d’ailleurs été taillé sur mesure pour un usage sur les réseaux sociaux, car il ne vise rien de moins, comme le récitait Yann Barthez, relai zélé de la pensée de domination auprès de la jeunesse (le pire étant qu'il ne s'en rend probablement pas compte), qu’à disqualifier ceux qui ne sont jamais d’accord avec rien et qui critiquent tout, méchamment. Et comme les gens n’aiment pas être méchant, sans doute parce qu'on leur montre dans tous les films que ce n’est pas le beau rôle, ils sont sensés changer leurs mauvais comportements. Être un « haters », ce n’est pas bien et ça peut conduire à la mort sociale, en tous cas, c'est le résultat que visent les faiseurs d'opinion. Tous ceux qui émettent des critiques peuvent potentiellement être ostracisés par ce qualificatif taillé sur mesure pour réfuter leurs arguments sans même qu'il soit nécessaire de prêter une quelconque attention au fond.

L'étiquette "hater" est une nouvelle arme de musèlement massif, encore en rodage, dans un arsenal qui n’en est pas dépourvu, puisqu’on y trouve pèle mêle les désormais rebattus « complotistes », « fascistes », « communistes », « nazi », etc. Notons au passage que ce type d’armes a pour premier avantage d’encourager la fainéantise des journalistes puisqu'elle leur évite de débattre avec des personnes frappées de l'indignité que transmettent les étiquettes. De plus, ce type de procédé crée des opportunités fortes utiles dans certaines situation. Un candidat en campagne électorale pourrait courageusement déclarer, par exemple, "on se salit toujours un peut lorsqu'on débat avec les "haters, mais je dois y aller (car je suis quelqu'un de courageux)". Le terme est d'usage assez commode et se prête bien à une multitude de mise en situation. Observons toutefois que toute cette articialité reste au niveau le plus vil de ce dont l'intelligence humaine est capable et son absence de considération pour les dommages collatéraux, surtout envers le bon sens, finit par donner la nausée.

Si l’objectif est toujours le même, attaquer la forme pour éviter le fond, surtout lorsque le fond est susceptible de remettre en cause les idées qui ont grâce aux yeux de la caste de faiseurs d’opinion, qui est aussi celle des faiseurs de profits, le procédé mérite néanmoins d’être mieux connu car certains pourraient se sentir discrédités lorsqu’ils se voient ainsi étiquetés. Il convient de les rassurer et qu’ils ne renoncent surtout pas à propager leurs idées car comme le dit Machiavel, les mots sont des armes et il serait suicidaire de déserter le champ de bataille des idées. Il serait également puéril de s’imaginer que l’adversaire ne répliquera pas, y compris avec mauvaise fois, aux idées qui le menacent. Donc, ceux qui à force de combattre se trouvent étiquetés de moulte façons sont probablement ceux qui se sont approchés au plus près du Quartier Général de l’adversaire.

Enfin, dans ce combat d’un genre particulier, il faut aussi s’équiper proprement et ne pas hésiter à dégoupiller un « complotiste » à celui qui emploie avec trop de zèle le mot « haters ». Et pourquoi ne pas forger une étiquette sur mesure de « catalogueur, diviseur ». Il faudrait juste l’appliquer à deux trois journalistes unanimement reconnus pour leur servilité, tel que Jean-Michel Aphatie, pour que l’outil puisse générer un sentiment désagréable chez ceux qui s’en voient affublés. Ainsi, osons le dire, Jean-Michel Aphatie est un « catalogueur diviseur » au service d’intérêts qui ne sont pas ceux de la majorité des Français. Pas certain que le terme ait un grand avenir mais en tous cas, il illustre le procédé dont nous, peuple de France, aurions tort de ne pas profiter.

Par ailleurs, même si l’argument n’a aucune chance de percer, puisqu’il est empreint de rationalité et non pas de passion (ne surtout pas se tromper de champs de bataille), la haine est une conséquence, pas une cause ; elle est la conséquence des frustrations, du mépris, de la déconsidération dont font l’objet trop de personnes en France aujourd’hui, y compris de la part des politiques qui sont sensés les représenter. Donc, être un "hater" n'est probablement pas pire que d'être un "populiste". Aujourd'hui, nous sommes de millions de "haters". Haters du monde, unissons-nous.