Et allez en avant l’annonce creuse : Bloquer les sites n’interdisant pas aux mineurs d’accéder à leurs contenus pornographiques ; Annoncé par le ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot. Sauf que… C'EST IMPOSSIBLE ! Il y a bien le contrôle parental, mais sachant que chaque maison possède un ordi, des tablettes et Smartphones, allez donc arrêter un fleuve qui coule entre vos deux mains ? Et même si les parents réussissent cet exploit, il y a les copains d’école qui se chargent d’éduquer votre petit dernier sur le gang bang et autres joyeusetés galipettières. Jean-Noël Barrot[i] : « Il est urgent de soustraire nos enfants au déferlement des images pornographiques sur Internet et de faire respecter la loi une fois pour toutes. » Et en France, c’est bien connu, on ne fait que ça, respecter les lois… Plus loin, l’édile : « La mesure fera partie du projet de loi visant à « sécuriser et à réguler l’espace numérique. » Ah, nous y voilà, RÉGULER/SÉCURISER ! C’est leur marotte, pourtant depuis la loi Hadopi et son succès retentissant contre le copiage illégal, qui a ridiculisé la France une fois de plus, et bien, ils y retournent les ignorants de l’internet, des RS et de l’informatique à vouloir « contrôler ». Ils sont convaincus qu’il s’agit comme pour les flics qui saisissant un téléphone durant une manif et peuvent en effacer la mémoire, alors que le possesseur a déjà tout envoyé sur Insta, FB, Tweeter et sur son Cloud… De plus, de vouloir trop serrer la vis, il y a les VPN et autre Thor, dit Dark Web. Ce qui est certain, c’est que ceux qui vont s’appliquer à faire appliquer la loi devront être des pointures dans les sciences nommées plus haut, des experts afin de contrecarrer les hackers et autres pervers de clavier. (Pas Christian, banane !)

Les 4 Sénanateurs

Le mieux que l’on a trouvé pour gérer ce vaste chantier est 4 rapporteuses-sénatrices (mais où est donc passée la parité ?)

- Laurence Rossignol, née en 1957, socialiste et sénatrice, a déclaré que « le changement de logiciel pour réexaminer le féminisme à travers la transsexualité n’aboutit qu’à invisibiliser les femmes. »[ii] Bref, une féministe tout crin contre ce qui n’est pas féminin.

- Annick Billon, née en 1967, de l’UDI-centre droit, sénatrice, qui a fait voter par le sénat une loi qui instaure dans le Code pénal une nouvelle infraction de « crimes sexuels sur mineur » avec un seuil d’âge de 13 ans en dessous duquel une victime est considérée comme ne pouvant pas être consentante. Et cette sénatrice ne comprend pas toutes les polémiques autour de cette loi, car de mauvais esprits prétendent que c’est comme une forme de légalisation des relations sexuelles entre un majeur et un mineur de plus de 13 ans.[iii] Elle se sent offusquer qu’on lui prête une telle intension…A vous de juger.

- Alexandra Borchio-Fontimp, née en 1981, les Républicains, sénatrice, serait la seule qui serait aux faits du numérique et des violences faites aux femmes dans l’industrie du porno.[iv]

- Laurence Cohen, née en 1953, parti communiste, sénatrice, féministe et tournée vers le droit social, mais en aucun cas dans tout ce qui concerne l’internet et les RS.

Donc, nous avons trois femmes dans les 60 ans, et lorsque l’on connait l’illettrisme concernant l’internet et les RS des seniors, ça ne présage rien de bon. Elles sont plutôt dans le social et le féminisme. Une seule serait à peu près Okay pour cette mission. La tradition bien française de nommer à des postes des personnages qui feraient mieux d’être coiffeur au lieu de réparer des moteurs d’auto est ainsi bien dans cette continuité de : « Je n’y connais rien, mais je l’ouvre ! Voir un certain Macron : général, cuisinier, chef d’orchestre, scientifique, médecin, diplomate, marin, pilote, cultivateur, banquier (ça, c'est vrai), pas cycliste, place prise par Sarko, pas scooter-rider, ça, c'est pour Hollande. Le nombre de personnes en ce pays qui au lieu de l’ouvrir feraient mieux d’apprendre… Donc, nos 4 sénanateurs vont faire bloquer tous ces sites, mettre à plat les GAFAM et Tintin Zuckerberg n’a qu’à bien se tenir !

Laurence Rossignol : « Ce qu’on veut dire, c’est que l’industrie du porno est toxique dans son mode de fabrication et de consommation. Elle colonise les cerveaux. »[v] D’accord avec toi, mais question colonisation des cerveaux, notre « civilisation » n’est que de ça : la violence sur les écrans, la malbouffe, le système scolaire, les médias mainstream, les minorités, un certain Macron ; Donc, peut-être s’attaquer à ce qui peut être changé, au lieu d’essayer de bloquer ce qui est techniquement incontrôlable ! Mais bon, c’est un effet d’annonce pour donner l’impression qu’il se passe un truc super pour nos descendants, noyés dans la pub depuis le berceau, dans l’hyper consumérisme, dans l’abrutissement contrôlé, dans le paraître ; Alors qu’ils soient dans le porno depuis l’âge de 12 ans… Sachant aussi, que d’un autre côté des lois insidieuses sont votées en douce pour protéger les pédophiles, que les + grands consommateurs de films X sont les adultes eux-mêmes qui y gagnent beaucoup de pognon, d’ailleurs, ne dit-on pas l’Industrie Pornographique qui rentre (sans vilain jeux de mots) dans le PIB et qu’enfin, une société basée sur le, tout s’achète/se vend, ne peut produire que des : Mon c… Vaut tant ! Pourquoi faire de longues études lorsque la dernière Bimbo se mettant à poil sur le net se gagne un salaire de chirurgien, d’accord, pas du cerveau, mais tout de même !

Pour infos : France pédolande,[vi] ainsi nommée devrait être le grand combat à mener, mais apparemment trop de grands personnages étant impliqués demeurent intouchables… Alors, que des galipettes audiovisuelles ne devraient être qu’un combat d’arrière garde ; Même si je suis certain que le sexe doit garder sont aura de mystère. Les enfants ne savent plus que papa met dans le ventre de maman une petite graine qui fabrique des bébés…Et sont plus familiers avec la filmographie de Rocco Siffredi que les garçons naissent dans les choux et les filles dans des roses... Nous avons les enfants que NOUS avons créés s’pas ?