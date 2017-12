Porno : Le Millionnaire et la Sidaïque

A ma droite, Peter Acworth[1], 36 ans, doctorat en finance de l'université de Columbia, PDG de Kink.com, le plus gros producteur mondial de porno BDSM (bondage, discipline, sadomasochisme).

A ma gauche Cameron Bay, 33 ans, actrice porno depuis 1 an, atteinte du sida alors qu'elle tournait pour les studios du 1er nommé.

Ces deux là, sont le raccourci de notre époque : un gars de bonne famille, ayant poursuivi de longues études dans ce qu'il y a de plus prestigieux et plus cher aux états unis, et de l'autre une pauvre fille qui selon le Huntington Post "A part un sac à dos rempli de vêtements, Cameron Bay ne possédait rien quand elle a commencé à travailler comme Escort-girl il y a un an. Il y a quelques mois, elle a fait sa première séance porno, une orgie de dix personnes."[2]

Le lieu : San Francisco dans un des buildings historiques de la ville : the San Francisco Armory. Battit entre 1912 et 1914, en tant qu'arsenal. C'est une imitation de château médiéval situé dans le quartier de mission, quartier latino de la ville.

En 2006, cet immeuble fut acheté 14,5 millions de dollars par Peter Acworth, il devrait le revendre le double cette année. Les productions porno ont cessé depuis février 2017, mais les visites guidées continuent, il y aura aussi une vente public des décors et accessoires de cette compagnie pour tous les fétichistes. Et comme très humainement a si bien dit le patron "Porn is not nearly as profitable as it was,” Acworth told the paper. “We have had to change our business model.” ; Et oui, le porno ne rapporte plus autant qu'avant, alors il faut changer son modèle de business pour s'adapter... C'est beau comme du Gattaz. Quant aux dégâts collatéraux... Acworth, cette punaise, s'en tamponne le coquillard.

Le "dégât collatéral" : Neuf autres scènes plus tard, Cameron Bay apprenait qu'elle avait le Sida, sans savoir quand et avec qui ; il faut dire que les productions de ce fils de bonne famille sont du genre hard/crade : double sodomie, double pénétration avec éjaculation, pisse, humiliation, et sans préservatif, alors qu'une loi est passée en ce sens en Californie, mais que foutre j'ose dire "aucun de ses partenaires sexuels masculins n'a jamais utilisé de préservatif. Une actrice l'avait même mise en garde : « N'en parle même pas, car il y en a d'autres qui attendent pour te remplacer." Pour vous dire, lors de sa dernière "séance", la pauvre fille a été blessée gravement à la poitrine par un partenaire apparemment très motivé : deux semaines d'arrêt à la clef.

Pendant que Acworth se prélasse dans le luxe et la luxure, Bay, elle, se retrouve sans boulot, tricarde car tout le monde sait qu'elle est malade, sans assurance, ses pilules lui coutent 2000 dollars par mois. Elle n'est pas un cas isolé, la majorité des acteurs porno hommes et femmes n'ont pas d'assurance, c'est donc à leur risque et péril. Ils sont obligés de se faire dépister pour les MST tous les mois, alors que cela devrait être à chaque début de tournage. Même dans ce secteur on a réussi à créer un tiers monde ; où les producteurs se gavent, et les petites mains, petits culs se vendent pour pas grand chose. Un gangbang de 10 hommes pour une femmes c'est 1500 à 2000 dollars... Chez Kink.com c'est moins, et en plus à la fin l'actrice doit témoigner oh combien elle a aimée se faire "démonter" par tous ces mecs en rut...

Et comme toute bonne chose n'arrive jamais seule, eh ben, une semaine après, le petit ami de Bay, Rod Daily, a annoncé qu'il était également porteur du sida.

Pendant ce temps, Peter Acworth nage dans la plénitude. Il est l'archétype du nouveau héro, de ceux qui font les couvertures des magazines business et autres "succès story", (voir Jacquie et Michel en France) car la priorité de nos jours est aux créateurs d'entreprises... A ceux qui veulent devenir milliardaire, dixit l'Macron. Alors comme l'argent n'a pas d'odeur, pourquoi les affaires en auraient-elles une ?

La prochaine fois où nous regarderons un porno, pensons un instant, à ces "dégâts collatéraux".

Je te souhaite bonne chance chère Cameron, tu n'as rien fait de mal et puis après tout tu as donné du plaisir à travers des écrans interposés à des milliers de gens. C'est toi qui devrais faire la couverture de magazines parlant des vrais héros mort au champs d'éros.

Merci !