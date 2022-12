Pornographie : Juristes pour l’enfance alerte à nouveau l’ONU sur l’insuffisante protection des mineurs

je suis un adulte qut enfant a été nourri à la pornographie. Aujourd’hui j’’ai beaucoup de problèmes de comportement et une sexualité brisée.. Au regard de ce ce qui se passe sur internet depuis plus de trente ans je me pose des questions quant à l’innocence des décideurs. Dans la vie réelle quand je vais dans un sexshop je doit avoir 18 ans sinon je ne rentre pas. Alors qu’il y a une multitude de sites sous contrôle ou bannis pour des contenus à caractère politiques ou religieux se poser la question de l’inaction des états en matière de protection de l’enfance surtout à un âge où la sexualité est encore un mystère n’est pas anodine. Toutes tentatives d’actions en ce sens se heurtent aux défenseurs de droits à la sexualité et au voyeurisme qui, graveleux et obséquieux, ont pignon sur rue par l’intermédiaire des médias. Laisser les enfants découvrir ensemble la chose sexuelle est naturelle les laisser accéder à un monde qui n’est pas le leur est criminel. De fait tant que ce problème ne sera pas réglé, il n’est pas la peine d’espérer le moindre changement où que ce soit/ Pour finir, cette citation d’ Alexandre Soljenitsyne : « On asservit le peuple plus facilement avec la pornographie qu’avec les miradors. »