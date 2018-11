Portrait prophétique d’un caractère extrême

Introduction

La caractérologie, populaire au milieu du 20esiècle, a moins bonne presse aujourd’hui car les psychologues la trouvent trop simpliste et la psychiatrie officielle, aveuglée par le modèle biomédical et les réponses bio-pharmaceutiques de la symptomatologie mentale, s’intéresse peu aux idées d’un non médecin. « Le tempérament est le niveau de personnalité qui se situe juste au dessus de la fonction physiologique et au-dessous des attitudes et opinions acquises... La caractérologie est la science du comportement. »

Dans The Varieties of Temperament (1942) le psychologue américain William Sheldon proposait trois composantes nommées endo, méso et ecto par allusion aux trois feuillets embryonnaires : l’endoderme qui mène aux organes digestifs, le mésoderme au système locomoteur et l’ectoderme au système nerveux. Les contreparties mentales sont l’affection, la conation (l’action) et la cognition ; les contreparties physiologiques sont le digestif, le musculaire et le cérébral ; les meilleures périodes de la vie sont respectivement l’enfance, la jeune maturité et la vieilesse.

Un caractère extrême

Sheldon a présenté les traits du méso extrême dont les caractéristiques encombrantes ne passent pas inaperçues même aux yeux des profanes. Il utilise le qualificatif de « cas cliniques » car nous sommes aux limites de la normalité comportementale. La version française - Les variétés du tempérament,une psychologie des différences constitutionnelles (1951) est la source des citations suivantes présentées entre guillemets après les traits de caractère :

ABORD DIRECT « Les manières sont directes, intrépides et hardies. Il est enclin à fixer un regard direct sur l’interlocuteur, sans ciller, genre flamboyant. En approchant parfois sa bouche de la figure de l’interlocuteur. Pas d’hésitation dans l’approche. »

AGRESSIVITÉ ET SUFFISANCE « Il est compétivement agressif, conquérant, gonflé d’un sentiment de puissance. Il envisage de vastes entreprises et de grandes aventures, ses énergies semblent illimitées. Son sentiment d’importance personnelle se donne libre cours. »

AMOUR DU POUVOIR : « Il aime la domination, a l’appétit du pouvoir. Le désir est profond et constant de jouer un rôle important dans le monde, d’exercer le pouvoir sur les autres créatures et sur le milieu. Ce trait revêt les aspects de l’ambition, du besoin de prestige, du désir de paraître. Il est entièrement disposé à assumer des responsabilités, trait étroitement associé avec la tendance naturelle au rôle de chef. Ils aiment à être servis et attentivement entourés, à avoir des serviteurs, à donner des ordres »

« Il éprouve le besoin d’activité vigoureuse et de soumettre le milieu à sa propre volonté. Ceux qui réussissent sont des conquérants. L’extase nait de la victoire sur les obstacles vigoureusement surmontés. Les objets qui les préoccupent, les buts fondamentaux de l’existence sont personnifiés par la lutte compétitive pour l’argent, le standing, le pouvoir, le succès, le sexe, le prestige, la situation. »

ASSURANCE INÉBRANLABLE « Parfaitement maître de lui-même, il n’est jamais déconcerté ou dans l’embarras quant à ce qu’il doit dire ou faire. » - « Devant une situation embêtante… il luttera pour infliger une revanche brutale... il édifiera quelque chose … il passe invariablement à l’action » - « Son tempérament se révélera lors d’une épreuve décisive, comme une discrimination publique défavorable, une offense insultante, une provocation à la compétition »

COLÈRES « Une des caractéristiques les plus évidentes est un tempérament violent, explosif ; il le manifeste toute sa vie, et, en plus d’une occasion, a blessé (psychologiquement) des tiers » - « Son attitude envers un individu paraît parfois changer brusquement, habituellement dans le sens d’une réaction de colère. »

COMBATTIVITÉ « L’agressivité est compétitive, il a du plaisir à la lutte et à la compétition pour dépasser les autres. Il prend volontiers l’initative de se mettre en avant ou de s’emparer de ce qu’il lui faut. On ne le déconcerte pas facilement. Il suit une seule direction, sans hésiter, libre d’entraves, d’inhibitions, d’hésitations. Il entre en lice d’un pas alerte, il en a le culot. Au combat il est courageux, voire violemment combatif, sans crainte aucune »

DÉCISIONS SANS RÉFLEXION « Il y a absence de doute. Le sujet prend ses décisions immédiatement, sans regard en lui-même et sans perception de ses motifs. Ses réactions aux circonstances dans lesquelles il se trouve impliqué sont peu entravées par l’hésitation. Le foyer mental se situe exclusivement dans la réalité extérieure. »

DOMINATION « Dès l’enfance il a le gout des jeux brutaux et dynamiques, l’affirmation de soi, la combativité et les qualités dominatrices. » - « Il finit toujours par dominer dans toute relation un tant soit peu suivie : le désir de conquérir et de soumettre est une tendance motivationnelle primaire, il faut prendre de l’importance dans une situation quelconque, s’il doit la tolérer. »

DURETÉ DE CŒUR « Il y a absence de délicatesse, de scrupules ou de remords d’aucune sorte. Il est sans pitié, en ce sens qu’il utilisera sans hésitation les choses et même les êtres dans la poursuite d’un objectif. Un tel sujet ne se met pas à la place des autres. Il ne tient pas compte des objectifs ou des désirs qui contrecarrent les siens » - « Pour lui les êtres sont des objets à utiliser et non des objets d’affection » - « Les êtres lui restent indifférents sauf dans la mesure où il a besoin d’eux pour les utiliser à quelque fin spécifique. » « L’insensiblité est psychologique, spécialement à l’égard des besoins et des désirs moins manifestes et plus subtils de l’entourage. Il agit avec une dureté arrogante dans les relations sociales. »

EXHIBITIONISME « Il a le gout de se trouver bien en vue. Préfère les maisons situées sur une colline dans une situation évidente, dominatrice. Son bureau est placé de préférence au milieu de la pièce. » - « Il est très exhibitioniste »

EXERCICE « Il a besoin d’exercice et y éprouve du plaisir »

GUERRIER DANS L’ÂME « Lorsqu’excessif, le goût du pouvoir peut conduire au complexe napoléonien, l’ambition de conquérir sur une grande échelle. On doit être pris au sérieux. Ce trait représente une des manifestations les plus dangereuses des méso, car c’est la caractéristique des faiseurs de guerre » - « Les membres les plus méso de l’espèce humaine tirent le plus clair de leurs extases par des modes d’expression corporelle agressive, ce qui les rend capables de déclencher à l’occasion une bonne guerre. » - « Le méso éprouve de temps à autre le frisson excitant de tuer quelque chose. »

INTOLÉRANCE « Il est intolérant, impatient à l’égard des hommes, des institutions et des situations. Sa conversation est faite principalement d’anathèmes violents à l’égard des individus ou des groupes »

JEUNESSE AU POUVOIR « La jeunesse devrait avoir plus d’influence en matière d’affaires, de gouvernement, dans l’ordre social tout entier. »

NOURRITURE « Il ne vit en aucune façon pour manger, ne se soucie pas de bonne cuisine et n’est pas gourmet. Un gros repas par jour lui convient »

POSTURE ET DÉMARCHE « Maintien et mouvements sont péremptoires. Le tronc est droit, que le sujet soit debout ou assis ; la tête haut levée. La démarche est alerte, décidée, le corps se déplace avec vigueur » - « Les épaules sont rejetées en arrière, la mâchoire paraît avancée, les lèvres fermes et musclées sont prêtes à montrer les dents. Chacun des mouvements est vigoureux, particulièrement celui des épaules et des bras dans la démarche. La posture suggère la violence menaçante. »

PRISE D’HABITUDES « Méso signifie aptitude à prendre des habitudes. Ils suivent des schèmes ordonnés, routiniers, et changent rarement dans leurs opinion, ou dans leurs attitudes internes. Ils sont enclins à porter le même vêtement (corporel et) mental d’un bout à l’autre de leur existence » - « Peu curieux et mentalement peu explorateur. » - « Il n’a pas de curiosité intellectuelle et s’intéresse peu à l’avenir »

SOMMEIL « Le lever matinal est agréable, le matin est le meilleur moment de la journée. Se lever tôt est de règle » - « On en trouve qui typiquement ont besoin de un cinquième à un tiers de sommeil que les individus moyens de leur âge … tout en conservant une énergie sans limites et sans signes de fatigue … Il se sentent bien au matin, aiment sauter à bas du lit… Il s’endort aussitôt couché »

TÉMÉRITÉ « Il aime le risque, le hasard, le danger couru sans nécessité et avec témérité. Pour lui le bluff est amusant et ne voit rien de pénible à être convaincu de bluff. »

VOIX SANS RETENUE « Sa voix s’élève à une violence forcée dès qu’une question est soulevée, et s’il y a la moindre trace d’opposition, il se met à crier. La voix peut être stridente. »

Et de qui s’agit-il ?

Trois-quarts de siècle exactement se sont déjà écoulés depuis qu’un caractérologue américain peu connu du grand public et encore moins en France eut brossé un tableau si fidèle et si saisissant du personnage catapulté par des forces obscures à la présidence de son pays le 20 janvier 2017 et qu’il serait superflu de nommer. On dirait une prophétie.

Pierre Biron