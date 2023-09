Portraits International : une nouvelle galerie d’art, doublée d’un espace culturel, au coeur de Bruxelles, capitale de l’Europe

PORTRAITS INTERNATONAL

UNE NOUVELLE GALERIE D’ART, DOUBLEE D’UN ESPACE CULTUREL NOVATEUR, AU CŒUR DE BRUXELLES, CAPITALE DE L’EUROPE

Portraits International : la naissance d’une galerie d’art, au concept original et inédit, dans le prestigieux cœur historique de Bruxelles, ville cosmopolite destinée à devenir ainsi le nouveau centre artistique et culturel de l’Europe.

PROJET CONCEPTUEL

Portraits International est un lieu d’échanges internationaux, au concept original et inédit, dont le but est de promouvoir, à travers l’art, la diversité des identités culturelles et individuelles.

Sa galerie d’art, siège de ses activités, se situe, au sein du prestigieux cadre des Galeries Royales Saint-Hubert, dans le cœur historique de Bruxelles, capitale de l’Europe : Galerie des Princes, n° 2, avec une annexe au n° 16-18 de la rue des Dominicains.

Son projet global s’articule autour de cinq expositions par an, enrichies par une série de cours-conférences en lien avec le thème de chacun de ces événements. Cette idée, conçue par les cofondateurs Claire Soper et Peter van der Hijden, est synthétisée à travers les trois premières lettres de l’alphabet, ABC : A (Art), B (Biographies), C (Cours-Conférences).

PORTRAITS INTERNATIONAL PRIZE (PIP)

Afin de valoriser cet ambitieux projet culturel, Portraits International Gallery inaugure cette année, lors d’une exposition s’étalant du 14 septembre au 23 octobre 2023, son prix annuel, « Portaits International Prize » (PIP 2023), garantissant au lauréat l’opportunité d’exposer ses œuvres, non seulement au sein de son espace bruxellois, mais aussi, au niveau de son réseau international, dans une ou plusieurs galeries partenaires du projet et susceptibles d’accompagner ce jeune talent dans son développement personnel et professionnel.

Le vernissage de cette première exposition aura lieu, à la galerie d’art, ce 13 septembre 2023, à 18h.30

PORTRAITS INTERNATIONAL CULTURAL CLUB

Portraits International Gallery, situé idéalement entre la Grand Place et l’Opéra de la Monnaie, a également comme projet novateur d’ouvrir son cadre d’exception, au sein d’un agréable club privé, aux personnes désireuses de partager, sous forme d’échanges, leurs idées sur le plan culturel, artistique, amical et professionnel. Ce club privé, accessible aux personnes disposant de sa carte de membre annuelle (avec la possibilité d’inviter gratuitement, cinq fois par an, une personne de leur choix), offre de multiples avantages :

Accès aux rencontres hebdomadaires du mardi et mercredi soirs (18h-21h).

Accès au salon annuel du dimanche (dernier dimanche du mois, à l’exception de décembre et janvier, de 14h à 17h), constitué par des débats, discussions et conversations, animés, par des artistes, philosophes et autres invités de marque, autour de l’événement artistique et culturel en cours.

Conseils personnalisés en image professionnelle (par Claire Soper) ou en lobbying (par Peter van der Hijden).

Réduction sur les services proposés par Portraits International (cours-conférences, workshop, ateliers de dessins, coaching, location des lieux pour événements privés).

DANIEL SALVATORE SCHIFFER*

