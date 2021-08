Poulets VS Moutons - en direct de l’Absurdie

La France des animaux



Arraché aux mains de ses propriétaires, le domaine de la Gaule est renommé la « France des animaux ». Les nouveaux dirigeants sont vite désignés au regard de leur intelligence supérieure : les cochons Macronapoléon et Olivier Boule de cristal, tous deux secondés par Gabriel Brille-Babil, un goret excellent dans l’art du discours et que les animaux écoutent volontiers. Tous trois élaborent et proposent un système politique qui régira désormais la vie de la ferme, le « covidisme ». Peu après, ils réunissent les animaux dans la grange et inscrivent sur le mur les sept grands commandements de ce nouveau système :

Commandement no 1 : « Tout non vacciné est un ennemi ».

Commandement no 2 : « Tout vacciné est un ami ».

Commandement no 3 : « Aucun citoyen ne sera forcé à se vacciner ».

Commandement no 4 : « Aucun citoyen ne sera exempté de passe ».

Commandement no 5 : « Aucun citoyen ne retirera son masque à l’intérieur ».

Commandement no 6 : « Aucun citoyen ne pourra persuader par la pression psychologique un autre citoyen à se vacciner ».

Commandement no 7 : « Tous les citoyens sont libres et égaux en droits ».

Mais les commandement changèrent au cours du temps...

4 : Aucun citoyen ne sera exempté de passe sauf la liste fixée par Macronapoléon, à savoir : lui-même, ses ministres, les députés, les sénateurs, les policiers, ses amis et les riches.

5 : Aucun citoyen ne retirera son masque à l’intérieur sauf dans les banquets et restaurants chics et dans les discothèques et chez les indigènes d’Outre-Mer.

6 : Aucun citoyen ne pourra persuader par la pression psychologique un autre citoyen à se vacciner sans raison valable que le gouvernement aura décidée.

7 : Tous les citoyens sont libres et égaux selon les endroits.