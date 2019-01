Voici venue la période des Vœux. On ne fête jamais l'année écoulée mais toujours l'année nouvelle. Ce n'est pas que l'année passée ait été obligatoirement décevante mais il faut bien reconnaître que c'est presque toujours le cas. Cependant, en général si nous sommes toujours là c'est que la santé a été bonne. C’est déjà ça ! Pour toute nouvelle année les vœux c'était, en général, « au moins la santé », voire « au moins le moral », car les dernières passées n'étaient pas d'un grand optimisme et, à priori, ça ne devrait pas s’arranger...

La planète entame une poussée de fièvre et l'effondrement guette. Le XXIe siècle n'est pas rose pour tout le monde et le plus enrageant c'est de ne pouvoir rien y faire. Quoique, somme toute, la vie au jour le jour soit assez agréable puisque l'abondance est là, notamment par le miracle de nouvelles technologies qui font de tout un chacun un seigneur de l'instant tel que n'aurions pu l'imaginer en d'autres temps pas si lointains. Il y a bien au coin de certaines portes cochères ces SDF que nous ne saurions voir. Autant détourner les yeux car qu'y pouvons-nous ? Il y a bien cet avenir peu assuré pour nos jeunes et le travail qui devient rare. La planète ayant amorcé une poussée de fièvre anéantira-t-elle les humains qui l’ont rendue malade ? Oui, qu'y pouvons-nous quand « il n'y a aucune alternative » possible aux politiques voulues par d'inamovibles et incontournables « élites » ? Finalement la consommation à outrance de biens matériels plus ou moins futiles nous aide à oublier que tout s'écroule autour de nous et peu importe les conséquences puisque de toute façon nous n'y pouvons rien. Le prix à payer pour le nécessaire augmente mais pourquoi s’en faire puisque celui de l’inutile baisse ?

J’ai écouté les Vœux du Président de la République. Ce type est très est au dessus de toutes ces réalités. Son discours de bois, application parfaite d’une méthode probablement enseignée seulement dans les très grandes écoles de commerce, expression ronflante parfaitement incompréhensible aux gens de rien que nous sommes ne nous en impose plus. Cette composition était cependant enrichie de quelques politesses et parfaites hypocrisies un peu moins creuses à destination des quelques-uns qui l’écoutent encore et surtout de ceux dont il a besoin, les policiers par exemple. Les autres verraient entre autres « vérités » de Macron quelques déclarations de guerre aux « hordes haineuses » et chômeurs fainéants si toutefois ils étaient, par erreur, aussi à l’écoute.

Nous ne voulions pas de ce type. 2017 nous l’a imposé. 2017, année de tous les espoirs parce qu’année d’élections, a été une année ratée. En fait c’est une copine à Brigitte (Trogneux épouse Macron), Mimi la maquerelle (Michèle Marchand) qui a imposé Macron aux français grâce à sa presse de salle d’attente. Rien ne vaut l’expérience de Mimi pour maquiller une tapette en gendre idéal, un despote en démocrate, un pantin en seigneur bienveillant. Ce sont les français les plus conservateurs et les plus pusillanimes qui ont voté Macron alors que Macron est un fasciste : Bravo Mimi, vous êtes vraiment très forte !

2018 aurait pu être pire. Ce fut l’année de la révélation. Savoir ce que nous ne savions pas, on pourrait trouver pire ! Que la vérité soit encore pire que ce que nous pressentions, peu importe puisque au moins nous le savons et que tout le monde le sait. Pour certains la vérité est si éprouvante qu’ils ne pouvaient l’admettre. Ainsi de Nicolas Hulot mais il a bien fallu que ce Monsieur s’y fasse et renonce enfin à collaborer avec la mafia de l’Élysée pour qui l’environnement n’est qu’un filon attrape-nigauds. C’est, au sein de tous les voyous de la cour Élyséenne, Monsieur Thierry Coste qui a écœuré Nicolas. D’autres personnages douteux semblent avoir bureau du Président ouvert. Si celui-ci peut s’inviter dans les réunions sans y être convié d’autres sont encore plus protégés. Nous avons cette année là découvert le personnage Benalla, un violent disposant de nombreux passe-droits. Gageons qu’il en existe forcément d’autres !

2018 s’est aussi terminé par un réveil du peuple. Jusqu’à présent une forte majorité de la population française restait extrêmement soumise. Les français abrutis par une propagande médiatique fataliste validant l’individualisme, servis par l’abondance de biens matériels mais livrés à la précarité et l’endettement en un ensemble détonant, avec en plus un management sophistiqué intériorisant la servitude, par objectifs et autres « libres » conventions perverses, la contestation n’existait plus. À cause de cette soumission extrême et sans précédents historiques plus rien ne bougeait en France malgré un passif social et politique extrêmement lourd qui se creusait depuis 40 ans au moins...

Soudainement et au début sur un motif futile, les rond-points se virent occupés par des sans-culotte d’aujourd’hui habillés de jaune fluo. Ces gens veulent la démission de Macron...

2019, L’année de tous les espoirs grâce aux Gilets Jaunes ?

Là, je vous souhaite Vraiment Une Très Bonne Année,

Avec la santé bien sûr, mais aussi Bien plus que ça !