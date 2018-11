Pour Asia Bibi

Ce qui me choque le plus c’est cette histoire de la fille de 9 ans comment peut on suivre un homme pareil ?

Je ne critique pas seulement Mahomet mais toutes les religions nées au moyen orient là car d’après certains chercheurs et historiens le portrait ’Marie’ tel que nous enseigne la religion catholique semble être faux.

Selon eux les filles juives de l’époque vivaient avec des hommes même à l’age de 12 ans (Marie devrait comme les femmes/filles de l’époque avoir 12 ans à la naissance de Jésus).

On voit clairement que c’était une pratique ’normale’ dans ces régions ( on peut donc supposer qu’il existait un grand nombres hommes mariés avec des filles de moins de 12 ans de ces régions).

Tout cela me conforte dans l’idée que les hommes ont soit inventée la religion soit adapté cette dernière à leurs coutumes...

Pourquoi coucher avec une fille d’env 10 ans serait tolérable pour l’époque et interdite aujourd’hui ? ça devrait être interdit pour tous et en tout temps.

Comment un Dieu parfait peut il être aussi changeant au point de considérer quelques centaines d’années auparavant cela comme normal ? s’agit il du même ? :compris : les filles de 9 ans de l’époque étaient elle plus matures que celles d’aujourd’hui ? certainement pas…