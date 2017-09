Pour célébrer la mandoline...

La mandoline nous séduit de ses sonorités dansantes, labiale à l'initiale, dentale "d", voyelle nasalisée virevoltante, "an", voilà un mot qui nous entraîne dans un tourbillon de consonnes et de voyelles variées.

La mandoline nous fait entendre des airs venus d'Italie : le mot est, lui même, italien, "mandolino" !

Diminutif du terme "mandola", la mandoline désigne un luth de petite taille, un petit luth à manche court, répandu tout autant pour la musique classique que populaire ou traditionnelle, notamment dans les pays méditerranéens : c'est la chanson napolitaine qui lui a donné ses lettres de noblesse.

Ce mot chante les paysages du sud, la Méditerranée, il évoque la langue italienne, ses échos sonores pleins d'éclats : "bravo, bravissimo, andiamo, buona sera, grazie !" !

Les sons de la mandoline s'égrènent, pleins de légèreté, de gaieté : le Sud et ses couleurs éclatantes apparaissent, des musiques pleines d'entrain surgissent et donnent envie de rire et de danser.

On entend le concerto pour deux mandolines de Vivaldi ! Quelle vivacité, quel charme, quel brio !

On aime le concerto en la majeur pour mandoline de Carlo Cecere, autre compositeur italien, moins connu mais si élégant !

Quelle virtuosité dans ces concertos ! On a l'impression que la mandoline nous emporte dans des éclairs de lumières et de soleils !

La mer déroule ses horizons de bleus, ses vagues infinies, ses tourbillons, ses replis tumultueux !

La mer nous emporte dans des volutes, des roulis, nous fait voir la variété de ses flots, nous fait goûter à la vie, à la danse perpétuelle des ondes amères...

Domenico Caudioso, Giuseppe Giuliano, Gaspare Gabellone, Gian Francesco Eterardi, des noms de compositeurs italiens se bousculent et nous charment de leurs musiques aériennes...

Le mot "mandoline" pourrait venir, aussi, du grec "pandoura, pandore" qui désignait un instrument de musique ancien à trois cordes...

Ainsi, on reste, avec cette étymologie, dans le monde méditerranéen, dans les lumières du sud, dans des paysages inondés de soleils...

La mandoline évoque tant d'images lumineuses, la Sicile, l'île aux trois pointes, des airs napolitains pleins de gaieté, des farandoles, la tarentelle si vive, des danses pleines d'envolées et de gaieté...

La mandoline, c'est le sud, le pays de mes ancêtres, l'Italie radieuse, un accent chantant, des paysages iradiés de soleil, des arbres du sud, les senteurs iodées de la mer, la mandoline, c'est la vie, le mouvement !

Santa lucia, Funiculi, funicula, O sole mio, des airs connus nous emportent vers des paysages du sud, des oliviers, la baie de Naples, la Grande Grèce et ses temples venus du passé, des îles, des légendes anciennes, des côtes et des rochers escarpés, les parfums ambrés de la mer...

