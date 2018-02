Pour Donald, le meilleur moyen pour protéger les agneaux, c’est de transformer les brebis en loups

@Clocel

Vous êtes en retard d’une guerre. Academi n’a plus ou presque plus de mercenaires et de toute façon, 70% de son effectif a toujours été composé d’anciens policiers. Academi a recentré son activité sur :

les drones, car c’est elle qui gère et arme les drones qui bombardent un peu partout dans le monde (l’armée américaine ne gère plus les drones c’est Academi qui la remplace et est en ligne directe avec la CIA qui est l’opérateur).

la protection des ambassades et consulats où elle a des contrat avec le Maroc, l’Egypte, la Tunisie et beaucoup de pays européens.

la gestion des catastrophes climatiques (tremblement de terre stunami, innodation etc). Dans un proche avenir, beaucoup de pompiers secouristes vont rejoindre les rangs d’Academi, car la gestion des catastrophes c’est plus rentable et moins risquée que les guerres.





Blackwater (ex Academi) qui a développé son activité par la protection des écoles suite à columbine ne veut plus s’en occuper car pas assez rentable, aussi Trump qui ne peut pas compter sur ces sociétés veut armer ses professeurs