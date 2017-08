Pour en finir avec Dieu, Satan, et tout le reste...

« car ni Dieu ni Satan n’existent. »





prouvez le, ne le clamez pas comme les bigots que vous dénoncez.





« la véritable laïcité ne consiste pas à tolérer toutes les religions, mais à dénoncer toutes les religions comme des impostures »







c’est juste totalement faux, ce que vous décrivez est juste un athéisme guerrier et intolérant qui lui aussi est une croyance et un culte avec ses églises.





La laïcité est clairement définit :





Conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l’Église et de l’État et qui exclut les Églises de l’exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et, en particulier, de l’organisation de l’enseignement. (Le principe de la laïcité de l’État est posé par l’article 1 er de la Constitution française de 1958.)





Caractère de ce qui est laïque, indépendant des conceptions religieuses ou partisanes.





(source Larousse)





La perversion qui consiste à changer le sens des mots est une forme factuelle de ce qu’on pourrait désigner comme étant le Mal.