Pour Gérard Depardieu, contre les maîtres censeurs du wokisme

@S. Lampion

soit un nouveau puritanisme sécularisé.

Il conviendrait de se méfier de tout ce qui vient du yankistan en général et donc de cela en particulier, tout comme il aurait fallu se méfier du mouvement hippy des 60/70 qui a produit cette non-violence bébête, sit in et blabla qui ne menacent nullement le pouvoir, lui permettant d’être violent en étant sûr d’aucun retour, et qui a envahi la gauche bisounours et détruit l’idée de « révolution », faisant gueuler la gauchouille aux petits pois après la mort dans d’affreuses souffrances... d’un abribus.

Retour indiscutable sous des dehors philosophiques et super-intellectuels aux bonnes vieilles idées masochistes chrétiennes terre à terre : subissons ici bas, nous jouirons là haut. Vieille idée développées aux US par les esclaves dans une musique (negro spiritual et gospel) que les égalitaristes se sont saisis et ont adorée sans bien en écouter les textes pourtant simplets. Tout comme les prêches de leurs pasteurs ont été jugés comme révolutionnaires (en plus les ashram et cie, ce bon Gandhi et ses centaines de milliers de morts, etc..) et donc on en est venu à l’absence de réaction et à la plainte. Attendons les flagellations, ça ne devrait pas tarder vu comment nous régressons.

Bon, j’arrête là. J’ai connu toute cette mode sosotte et dangereuse et quand je me retourne, je me révulse.