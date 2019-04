Pour Julian Assange

@Christian Labrune

La Russie a détruit tous ses stocks :

https://www.opcw.org/media-centre/news/2017/09/opcw-director-general-commends-major-milestone-russia-completes



« And one country which has always manufactured very similar persistent nerve agents is Israel. » ( https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/03/russian-to-judgement/ )

Par ailleurs la CIA a fait un rapport sur ce que fabrique Israël en termes d’armes chimiques & biologiques dans sa structure spécifique : « Israel Institute for Biological Research at Ness Ziona, located 20 kilometers south of Tel Aviv. »

https://foreignpolicy.com/2013/09/10/exclusive-does-israel-have-chemical-weapons-too/