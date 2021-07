Pour la FCPE, l’assassinat de Samuel Paty serait un problème pédagogique ?

La fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) a tenu son 75ème congrès à Albi, dans la quasi-indifférence des médias. Il est vrai que la période de fin d'année scolaire n'est pas le meilleur moment pour philosopher sur l'éducation, départs en vacances obligent.

Toutefois, des correspondants du Figaro ont assisté aux débats, et rapportent les étranges propos tenus par la dénommée Carla Dugault, présidente de l'association, lors d'un discours annonçant un "manifeste pour l'avenir de l'école publique". La phrase polémique est la suivante :

« L'atroce assassinat de Samuel Paty a démontré avant toute chose que l'école telle qu'elle est, ne répond plus collectivement à faire vivre la laïcité et des échanges pacifiés dans la communauté éducative. »

Depuis, beaucoup d'observateurs s'interrogent sur le sens de cette phrase, cette retenue face à la montée de la violence dans nos écoles, et la gêne de l'association après le meurtre commis par un Tchétchène hostile aux valeurs de la République.

Nous devrions donc comprendre que, pour la FCPE, quand un enseignant se fait massacrer, c'est une forme d'auto-destruction liée à son incompétence pédagogique (?). Autrement dit, Samuel Party a cherché les coups au lieu d'aller dans le sens des familles fichées "s" et de collaborer avec elles. On ignore, à propos de collaboration, quels échanges "pacifiés" Carla Dugault aurait préconisé en juillet 1940 avec l'occupant allemand ? Peut-être aurait-elle réclamé la re-publication de son bulletin associatif en même temps que l'humanité avec les communistes ?

La FCPE est pitoyable, comme souvent. Clientéliste, servile, dure avec les enseignants de terrain mais douce avec la hiérarchie de l'éducation nationale, conformiste et prisonnière de son carcan idéologique gauche bobo. Car ce bidule a toujours été un satellitte du PS, aujourd'hui infiltré par les écolos et certainement les islamistes, à l'image de l'UNEF. Dugault défend ses adhérents musulmans de banlieue, ces quelques parents d'élèves qui paient encore une cotisation à son association, et commet une grave erreur. En minimisant l'assassinat de Samuel Paty, assimilé à un problème de pédagogie, elle laisse entendre que les groupes islamistes font déjà la loi dans certains quartiers, ce qui n'est pas si évident, même dans le 78.

Votre narrateur peut témoigner que l'influence de la FCPE est heureusement en chute libre. Dans les banlieues où j'ai enseigné, les parents ( de toutes origines) préféraient les associations indépendantes et refusaient de se faire récupérer par les VRP socialistes de Mme Dugault. La FCPE a été minable sur la question des rythmes scolaires en primaire. Elle s'indigne de l'absenteisme des profs sans aborder les causes et la problématique de la ghettoisation des quartiers populaires, de la loi de la jungle. Elle s'appuie sur les syndicats de profs proches eux-aussi de la gauche classique (SGEN-CFDT, UNSA, une partie de la FSU) pour imposer ses points de vue comme au bon vieux temps de l'après-68.

Mais cette époque est révolue. Parents et enseignants rejettent ces associations subventionnées (syndicats inclus) qui ne les défendent plus, et ne servent qu'aux ambitions politiques de quelques-uns.

Que pense Monsieur Blanquer des propos déplacés et insultants de Mme Dugault ? Doit-on demander la dissolution de la FCPE après celle de l'UNEF ? Qui sont réellement les nouveaux "militants de la laicité" de cette fédération de parents d'élèves ?

L'organigramme de l'association est-il noyauté par quelques intégristes religieux et par des gens compréhensifs envers les "déviants" de l'islam ? Nous aimerions avoir le point de vue sur la question de Samir Alioua (administrateur), de Nageate Belahcen (vice-présidente) et de Moulay Driss El Alaoui (secrétaire général adjoint) (source : https://www.fcpe.asso.fr/elus). Aucune trace d'une prise de position de ces cadres en parcourant le web. Quant à Carla Dugault, une rapide recherche nous apprend sa légéreté en matière de morale laïque, puisqu'elle a été mise en examen en 2018 pour 7000 euros de factures injustifiées suite à une plainte alors qu'elle dirigeait la FCPE de l'Essonne. La mauvaise gestion, c'est aussi une question de pédagogie inadaptée ?

Les faits divers tragiques comme le meurtre de Samuel Paty ont effectivement des vertus pédagogiques et éducatives, pour les élèves comme pour les parents. Ils nous montrent clairement qui sont les barbares, qui sont leurs collaborateurs qui dialoguent avec eux, et qui sont les tartuffes démagogues. Au moins le prof d'histoire-géo n'est pas mort pour rien. Nous ne pouvons qu'encourager les parents d'élèves à s'organiser de façon indépendante pour garder leur lucidité et leur liberté d'expression. Comme les syndicats enseignants désertés par les profs, les associations officielles de parents d'élèves ne devraient pas faire long feu...

PS : j'ai échangé un courriel avec Didier Lemaire, le prof de philosophie menacé par les islamistes à Trappes (78). Il tient le coup. On attend la réaction de soutien FCPE à son égard...