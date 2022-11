« Pour la guerre » l’Ukraine saisit les actifs de 5 milliardaires !

L’Ukraine saisit 5 grandes entreprises d’oligarques milliardaires pour les « besoins de la guerre »

Pour la première fois depuis le début de l’invasion russe en février, le gouvernement ukrainien a invoqué les lois du temps de guerre pour intervenir de manière spectaculaire dans le secteur des entreprises privées, en saisissant cinq entreprises « d’importance stratégique » à des fins étatiques et militaires.

Cette intervention intervient un an après les réformes dites de « désoligarchisation » du président Zelensky et vise des entreprises dirigées par certains des hommes d’affaires milliardaires les plus riches d’Ukraine – dont au moins deux font l’objet d’enquêtes majeures pour corruption.

Le ministre de la défense, Oleksii Reznikov, a annoncé lundi 7 novembre lors d’un point de presse à Kiev :

« À partir d’aujourd’hui, les actifs spécifiés sont gérés au nom de l’État et dans l’intérêt de l’ensemble du secteur de la sécurité – pour répondre aux besoins des forces armées et de l’ensemble du secteur de la défense. »

L’influent milliardaire ukrainien Ihor Kolomoisky

Les besoins militaires et nationaux « urgents » spécifiques qui ont été cités comprennent le maintien de l’approvisionnement en carburant et de lignes de réparation d’équipement adéquates, ainsi que l’accès à des quantités régulières de lubrifiants industriels.

Les entreprises ont été transférées directement sous la gestion du ministère ukrainien de la défense.

« Il s’agit de fournir du carburant et des lubrifiants, de réparer les équipements militaires et les armes », a déclaré Reznikov.

La Commission nationale des valeurs mobilières et du marché boursier a émis dimanche l’ordre de sécuriser les actions du fabricant de moteurs d’avion Motor Sich, du producteur de pétrole Ukrnafta PJSC et de la société de raffinage de pétrole Ukrtatnafta.

Ces deux dernières sociétés de l’industrie pétrolière étaient contrôlées par Igor Kolomoisky, un oligarque controversé, auparavant pro-Zelensky, qui fait l’objet d’une enquête pour l’insolvabilité de PrivatBank. Le fabricant de camions Avtokraz et le fournisseur de pièces détachées Zaporizhtransformator ont également été saisis.

Quant aux oligarques à l’origine de MotorSich, AvtoKraz et Zaporizhtransformator, le FT les décrit comme suit :

Vyacheslav Boguslaev, l’ancien propriétaire et président de MotorSich, a été arrêté le mois dernier pour trahison. Les procureurs locaux lui reprochent d’avoir fait passer par des opérations d’exportation autorisées des moteurs d’hélicoptères dont Moscou avait besoin. Boguslaev a vendu sa participation majoritaire dans MotorSich à la société chinoise Skyrizon il y a plusieurs années, mais les autorités ukrainiennes chargées de la confiance et de la sécurité ont bloqué la transaction en gelant les actions. Kolomoisky et Boguslaev ont tous deux nié avoir commis des actes répréhensibles.

AvtoKraz, un constructeur de camions qui produit des véhicules pour le transport militaire national ainsi que des systèmes de fusées, fait également partie des groupes passés sous contrôle de l’État. Il appartenait auparavant à l’oligarque ukrainien Kostyantyn Zhevago, qui a vécu en exil ces dernières années, les autorités ukrainiennes ayant engagé des poursuites contre lui dans le cadre de l’insolvabilité d’une banque dont il était propriétaire.

L’État a également saisi Zaporizhtransformator, un producteur de pièces pour le réseau électrique situé à Zaporizhzhia. Cette société, qui appartenait auparavant à des hommes d’affaires, dont Kostyantyn Grigorishin, a été saisie dans le but de garantir un approvisionnement stable en pièces détachées nécessaires à la réparation de l’infrastructure électrique ukrainienne.

Les autorités ukrainiennes ont promis dans la déclaration de lundi que « Après la levée de la loi martiale, ces actifs pourront être rendus à leurs propriétaires ou leur valeur pourra être remboursée. »

Et plus loin, « Ces entreprises doivent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les besoins de la défense de l’État. »

« En rapport avec la nécessité militaire, une décision a été prise d’exproprier les actifs des entreprises stratégiquement importantes pour les rendre propriété de l’État« , a expliqué le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l’Ukraine, Oleksiy Danilov, dans un communiqué de presse commun.

Conférence de presse de lundi : Oleksii Reznikov, à gauche, Denys Shmyhal, au centre, et Oleksiy Danilov

Cette décision sans précédent intervient dans un contexte d’attaques aériennes dévastatrices persistantes de la Russie contre l’infrastructure énergétique du pays, quelque 40 % de toutes les installations électriques ayant été endommagées ou détruites.

En annonçant les saisies de l’État, les responsables ukrainiens se sont rapidement mis sur la défensive, étant donné qu’ils ont toujours présenté la crise actuelle comme une initiative de Kiev pour défendre non seulement la démocratie ukrainienne mais aussi, plus largement, les « valeurs démocratiques européennes« .

« Nous ne défendons pas seulement l’Ukraine, mais aussi les valeurs démocratiques européennes« , ont déclaré le mois dernier le maire de Kiev, M. Klitschko, et le ministre ukrainien, M. Chernyshov, à un groupe de législateurs de l’UE.

Se préparant peut-être à des critiques de la part de certains coins nerveux du secteur privé ukrainien, M. Reznikov a été cité par Reuters lundi, affirmant qu’il ne s’agissait pas de « nationalisations« , mais plutôt d’une « reprise directe d’actifs en temps de guerre. Ce sont des formes juridiques totalement différentes.« .

Les cinq entreprises n’ont fait aucune déclaration lundi en réaction aux rachats par l’État.

https://geopolitique-profonde.com/