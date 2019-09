Pour LCI, les profs du secondaire gagnent près de 4000 euros par mois !

C'est LCI qui vous le dit. La chaine d'information du groupe Bouygues, devenue désuète et en perte d'audience, s'est intéressée avec bienveillance au salaire des enseignants français. François-Xavier Pietri, chroniqueur jusqu'alors inconnu du grand public, nous balance une interprêtation très personnelle de l'étude du très libéral OCDE intitulée regard sur l'éducation.

Pour résumer, FXP nous annonce, dans une mise en scène rappelant la roue de la fortune, que les profs de lycée gagnent en moyenne 3800 euros par mois, ceux de collège un peu moins, les professeurs d'école cantonnés à 2900 euros. Pour éviter de réfléchir et de se justifier, en absence du moindre contradicteur, il se retranche derrière l'étiquette OCDE.

Farce grotesque ? Incompétence à comprendre une étude ? Critique au second degré de l'OCDE ? Volonté d'enfumer l'opinion publique avant la nouvelle réforme des retraites qui va paupériser les futurs retraités ? Il est difficile de comprendre les intentions réelles de notre distingué journaliste. Face au tollé engendré par le côté provocateur de sa chronique, il n'a pas jugé bon d'inviter un syndicaliste pour tenter de rectifier le tir, en se contentant d'un tweet assez ambigu (où, au passage, les profs de lycée passent de 3850 à 3400 euros par mois de salaire, soit une perte de 450 euros en 24 heures...). Notons que personne n'est venu infirmer ses propos du côté des politiques, et qu'aucune autre chaine info n'a estimé utile de reprendre cette fake news bien cuisinée, bon sens et peur du ridicule obligent.

Pour commenter l'énormité des chiffres avancés par FXP, il suffit de se référer à ceux du ministère de l'éducation nationale :

https://www.education.gouv.fr/cid101179/la-remuneration-des-enseignants.html

Pour faire court, un enseignant français gagne 1400-1500 euros nets en début de carrière, 2000-2200 au milieu et 2500-2600 à la fin. Avec un niveau bac+5 au moment du concours, et les difficultés à exercer que chacun connait. Il y a pire ailleurs (Portugal, Italie, Grande-Bretagne et même... Suède !) et aussi mieux (Allemagne, Espagne...). Un traitement suffisant pour vivre en province mais délicat, malgré les primes, en région parisienne comme pour tous les autres salariés. D'ailleurs LCI-Bouygues y est pour beaucoup, nous y reviendrons...

Sur #Balance ta feuille de paie, des profs illustrent tout cela. On notera la présence de la feuille de paie d'un infirmier urgentiste qui pête son coup de gueule, légitime, avec un 1300 euros mensuel de (sous)traitement. Comme quoi, le fonctionnariat assure peut-être une certaine sécurité, mais pas la fortune. Les marées de démission et de postes vacants témoignent des difficultés à exercer dans l'enseignement comme dans les hôpitaux. Les raisons sont ultra-connues. Mais alors, pourquoi ajouter de l'huile sur le feu ?

Confondre salaire brut et salaire net, parler de "moyennes" et de non de salaire médian, inclure le traitement des directeurs administratifs pour grossir les chiffres (cas des salaires de la RATP), ce n'est pas de l'innocente incompétence, mais bien de la propagande libérale pour montrer que les salariés ne sont pas si malheureux que cela, malgré quarante ans d'une politique économique qui a enrichi les rentiers, appauvri les classes moyennes et coulé les quartiers populaires. Toute la logique d'une entreprise comme Bouygues, modèle du capitalisme à la française.

Il est utile de rappeler que la privatisation de TF1, dont LCI est le bébé, date du virage libérale de la France au milieu des années 80. Il fallait préparer l'opinion publique aux privatisations, réforme des retraites et autre casse des acquis sociaux issus de l'après-guerre. Les traités européens, pour lesquels TF1-LCI-Bouygues ont toujours milité, sont dans cette logique. Voilà pour l'histoire.

On comprend que l'école, l'éducation et la formation des jeunes donnent des boutons à nos libéraux de choc. Le savoir et la culture sont incompatibles avec le business. Les pauvres sont juste une masse de consommateurs de publicités, et non des citoyens, pour François-Xavier Pietri et autres tartuffes qui se gardent bien de nous annoncer leurs salaires nets d'impôts qu'ils ne paient quasiment pas d'ailleurs, régime fiscal spécial oblige : on attend d'ailleurs un reportage de LCI sur le sujet de ce "privilège"...

Ainsi, ces collègues enseignants qui vivaient en colocation ou en HLM, qui roulaient en Dacia et profitaient de leurs vacances privilégiées dans les campings municipaux du Morbihan étaient des mythomanes qui cachaient bien leur jeu, ou des pingres qui épargnaient leur pognon au lieu de le consommer. Puisqu'ils refusaient d'emprunter sur trente ans afin d'acheter une maison Bouygues, on peut comprendre que LCI les détestent, en toute logique.

Plus sérieusement, espérons que la future réforme des retraites sera l'occasion pour tous les français de descendre dans la rue, de voir gilets jaunes et petits fonctionnaires unir leurs destins face à ceux qui divisent et appauvrissent le peuple. LCI en fait partie. Merci aux profs de nous avoir enseigné l'histoire des révolutions et des luttes sociales, de la résistance plutôt que de la collaboration face aux brutes, qu'elles soient politiques, économiques ou médiatiques...