Pour le bonheur de parler...

Semaine de la langue française et de la Francophonie du 17 au 25 mars 2018...

Dis-moi dix mots sur tous les tons...

La parole, c'est ce qui caractérise l'homme, qui lui permet de s'épanouir, de progresser, d'inventer, de créer....

La parole, c'est une multitude de combinaisons, d'associations, c'est toute la richesse de la pensée humaine, la littérature, la poésie, les sciences, et toutes les connaissances humaines !

Que de mots associés à l'oralité !

Avant l'écriture, la littérature elle-même a commencé par la parole : des poésies récitées ou chantées au son d'un instrument de musique...

Des aèdes, chez les grecs, des "griots" en Afrique contaient des histoires devant un auditoire émerveillé...

Tout un art du récit mis en oeuvre dès l'antiquité ! Tout un art du conte ! Tout un art de subjuguer ceux qui écoutent !

D'ailleurs, la "voix" humaine n'est-elle pas elle-même une mélodie, une façon de souligner les mots, de les faire chanter, grâce à des intonations, des "accents" variés ? Elle exprime des sentiments, des émotions, une sensibilité, colère, joie, tristesse, mélancolie, révolte...

Le nom "accent" ne vient-il pas du verbe latin "cano" qui signifie "chanter" ?

Et certains ont un beau "bagou"... certains ont le verbe facile...

Le mot "bagou" très expressif et familier restitue un bonheur de parler, de s'imposer par l'éloquence...

On entend des voix "volubiles", des discours qui n'en finissent pas...

La "jactance", quant à elle, est moins sympathique : elle se veut ostentatoire, elle est une envie de se mettre en valeur, elle traduit un certain orgueil.

On apprécie le verbe "truculent", haut en couleurs de Rabelais : jeux de mots, accumulation, énumérations, expressivité du vocabulaire, Rabelais fait vivre un langage populaire, il anime ses textes de termes amusants...

D'autres, au Québec, aiment bien "placoter"... et ça bavarde et ça papote, et ça potine, et ça fait des commérages...

Que de termes expressifs pour restituer ce bonheur de la parole !

Les plus discrets se contenteront de "susurrer" quelques mots à l'oreille du voisin : ce verbe restitue dans ses douces sonorités de sifflante un murmure léger, une envie de secret et de mystère...

Il existe ainsi tant de façons de s'exprimer !

On peut même interpeller familièrement quelqu'un par cette interjection "ohé !".

C'est comme un cri primitif, une façon de restituer les origines du langage...

L'interjection s'accompagne souvent d'une exclamation pleine de vivacité : c'est un cri, un appel, une façon d'attirer l'attention ou d'exprimer des sentiments.

L'oralité est à la mode : les nouvelles technologies font de plus en plus appel à la voix, les connexions vocales se multiplient...

La communication orale permet de faire vivre une langue, mais il ne faut pas négliger l'écriture qui est essentielle pour exprimer une pensée structurée et organisée...

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2018/02/pour-le-bonheur-de-parler.html

Les dix mots sélectionnés cette année :

accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix, volubile

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/depliant-2017-2018

http://www.dismoidixmots.culture.fr/atom/3738

Vidéo :