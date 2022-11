Pour le député LFI Caron et le mufti du Caire (*), la corrida ne devrait pas être halal

2 → Le vote " musulman " Chacun peut vérifier les faits en explorant les tableaux mis en lien (1er et second tour).

Laissons la liberté de conscience de nos citoyens agir pour ne pas confondre leurs aspirations spirituelles et leurs convictions de citoyens dans une république laïque.

Faisons fi des présupposés hasardeux et équivoques de ceux qui jouent régulièrement avec la spiritualité et les croyances de leurs concitoyens, aveuglés par leurs arrière-pensées politiciennes et la haine qu’ils tentent de semer.

Leur véritable objectif est de nourrir clivages et haines dont ont besoin la chapelle qu’ils servent pour semer la confusion et la division sans lesquelles elle serait réduite principalement à devoir expliquer la cohérence avec leurs promesses démagogiques de leurs votes au parlement national et européen. Le renfort de 40 députés aussi aux législatives donnés par LREM et LR, leurs supposés adversaires devenus alliés en un clin d’œil.

Mais puisque mesure il y a, avec toutes les incertitudes que nous rappellent notre prudence et intelligence, faisons une fois de plus avec la dernière présidentielle, le constat d’ensemble que l’on retrouve parmi ceux affichés comme musulmans (par déduction puisque répertoriés dans la catégorie autre religion) et votants, la plus grande part, les classes populaires, du côté de LFI et l’autre part non négligeable, plus nantis chez Macron. Si on veut être honnête, au 1er tour, les votants se répartissent ainsi 36% LFI, 29% Macron/Pécresse et 17% MLP/Zemmour. Qu’en déduisent nos interpelleurs sur l’ensemble ? Mais ils ne sont pas là pour discuter mais mentir, caricaturer et salir en espérant polluer notre mémoire et bon sens.

S’ils insistent pour mélanger leur conception personnelle du religieux et le politique, invitons-les à faire un commentaire aussi pour le lien supposé entre la référence catholique et les différents candidats. Là aussi ils pourront s’adonner à beaucoup de masturbations intellectuelles nourries de leurs phantasmes. Désolé pour les chrétiens dont la spiritualité est authentiquement humaniste et qui n’ont rien à voir avec cette dérive et ses obsessions.

https://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/1er-tour-abstentionnistes-sociologie-electorat

https://www.ipsos.com/fr-fr/presidentielle-2022/second-tour-profil-des-abstentionnistes-et-sociologie-des-electorats