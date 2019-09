Pour moins d’inégalité dans les retraites, il faut moins d’inégalité dans les revenus !

La retraite et le système de répartition par points : On ne fuit pas, on bat en retraite ! Nuance !

Mon point de vue sur un sujet d'actualité qui concerne les futures générations…

Pour ma part, je suis assez sceptique sur ce qui sortira des accords finaux de cette démarche sur les retraites à points.

( Il semble que je ne sois pas le seul à penser cela : « A cotisation égale, ceux du bas de l’échelle sociale profiteront bien moins de leur retraite » : https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/09/05/a-cotisation-egale-ceux-du-bas-de-l-echelle-sociale-profiteront-bien-moins-de-leur-retraite_5506669_3232.html )

En effet, pour vouloir avoir l’objectif affiché de changement pour moins d’inégalité dans les retraites, encore faudrait-il s’attaquer à la racine de ces inégalités et revendiquer un nivellement des revenus ou tout au moins un resserrement de ceux-ci. Ce qui n’est pas au programme de ce gouvernement.

En effet, si la future retraite est basée sur un euro cotisé pour un euro versé en retraite, où est le système de moins d’inégalité par rapport à un trader qui perçoit des millions d’euros pour ses transactions par rapport à un salarié manœuvre payé au salaire minimum ?

Et on mentionnera au passage les inégalités des revenus entre les homme set les femmes pour commencer !

Autres cas de figure :

Où se trouve le recentrage des inégalités par rapport à une retraite à vie d’un(e) ancien(ne) Président de la République qui dispose en plus de toute une gamme d’avantages fiscaux et de non imposition et de transports gratuits à vie après seulement cinq années de fonctions ? C’est un vrai régime royaliste que ce pays offre à ses Présidents et à ses élus en général… avec les cumuls des fonctions. On a ainsi un ex-Président pour exemple comme François Hollande qui se voit verser 36 500 € mensuels en plus des autres avantages…

Note : Pour la gauche dure, la Révolution n’est pas pour demain matin avec ces gens-là non plus ! ( http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/11/16/a-gauche-l-idee-d-un-revenu-de-base-est-loin-de-faire-l-unanimite_5032317_823448.html )

La solution qui me vient à l’esprit est celle qui devrait plaire au responsable de cette réforme (M. Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites et nouveau ministre des retraites), puisqu’il est chrétien, est d’aller dans le sens du Christ quand il disait dans une parabole qu’il paierait l’ouvrier de la onzième heure autant que l’ouvrier de la première heure. Ce qui n’enlèverait rien à l’ouvrier de la première heure et permettrait à l’ouvrier de la dernière heure de finir le travail de l’employeur et donc de le remercier en lui offrant une rémunération digne pour qu’il puisse continuer à vivre. (cf. : l’idée du Revenu de Base inconditionnelle à vie, et/ou Dotation Inconditionnelle d’Autonomie)…

Pour notre part, nous avions dans nos candidatures diverses aux élections sénatoriales de 2011, européennes de 2014 et législatives de 2017, suggéré un revenu recentré avec des revenus maximum et minimum sur la base d’un écart de 1 à 4 :

REVENU MINIMUM ET MAXIMUM : POUR L'INSTAURATION D'UN REVENU MINIMUM ET MAXIMUM

En mai 2014, aux dernières élection européennes, nous proposions :

(…) favoriser l’égalité et la solidarité par la mise en place d’une Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) (similaire du Revenu de base) pour tous les citoyens de l’UE et par l’instauration, dans chaque pays, d’un revenu minimum et maximum sur la base d'un espace écologique d’inégalités allant de 1 à 4 ou 6.

et favoriser l’égalité et la solidarité avec un revenu minimum et maximum sur la base d'un espace écologique d’inégalités allant de 1 à 4 ou 6.

Voir aussi pour 2011 : “Le chômage, c'est fini ! Vive le bonheur national brut (BNB)” http://pierre.souchier.free.fr/revoltons_nous/page.revoltons-nous.25.html

et : http://pierre.souchier.free.fr/legislatives2017/index.html ; ( chapitre : Le programme de rassemblement autour du Mouvement éco-citoyen #100% ).

Ces petites points étant exposés, j’en rajoute une couche en vous indiquant deux articles sur ce sujet :

Le Nairu : Pourquoi il y aura toujours un taux de chômage programmé à 7 % minimum !

L’arnaque du taux plein pour toucher une retraite digne !

Voilà rapidement ce que je pense des options pour repenser le système des retraites dans un sens moins inégalitaire.

Avec mes salutations citoyennes courtoises.

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 6 septembre 2019.

Note : Remarque concernant les handicapés : Je ne vois pas trop comment celles et ceux qui sont handicapé(e)s (et laissé(e)s pour compte dans cette société !) pourraient avoir le nombre de points leur permettant d'avoir une retraite correcte. En effet, à supposez qu'une personne soit handicapée (du travail ou autre comme accident, etc.) pendant une quinzaine d'années par exemple, comment pourrait-elle avoir un revenu digne de retraite puisque les années de handicap ne sont pas comptabilisées dans les années de retraites… Un cas d'école concernant les inégalités dans ce pays…

