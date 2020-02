Pour moins d’inégalité dans les retraites, il faut moins d’inégalité dans les revenus !

La retraite et le système de répartition par points…



Pour notre part nous avions dès le départ affiché nos options pour une retraite plus solidaire et ce sans avoir à nous énerver, ni nous mettre en grève et subir les répressions policières du pouvoir en place…

Et avec le blocage systématique à l’Assemblée nationale, sous une rafale d’amendements des oppositions à cette réforme, nous ne nous faisons aucune illusion sur ce qu’il en ressortira… Un véritable gâchis à tous points de vues au final est à prévoir !

Mon point de vue sur un sujet d'actualité qui concerne les futures générations…

Pour ma part, je suis assez sceptique sur ce qui sortira des accords finaux de cette démarche sur les retraites à points car je constate qu'il y a déjà tellement de privilèges accordés à certaines catégories sociales, qu'au final les inégalités demeureront et seront encore plus flagrantes.

C'est en fait faire une fausse bonne réforme car pour avoir une bonne réforme pour moins d'inégalités citoyennes, encore aurait-il fallu prendre le sujet à sa racine.

En effet, pour vouloir avoir l’objectif affiché de changement pour moins d’inégalité dans les retraites, encore aurait-il fallu s’attaquer à la racine de ces inégalités et revendiquer un nivellement des revenus ou tout au moins un resserrement de ceux-ci. Ce qui n’est pas au programme de ce gouvernement et encore moins des syndicats qui tiennent à conserver leurs privilèges et d’essayer de conserver leurs petits acquis sectoriels qui n’ont rien d’égalitaires (ni d’équitables !) (lire ici : "La clause à l'Italienne"…). On se rappellera à l'occasion que ces seigneurs des Syndicats qui appellent leurs ouailles à descendre dans la rue pour protester (et se faire éborgner !), se prélassent pendant ce temps-là dans leurs châteaux en toute tranquillité ! (Lire ici !)

Et pour couronner le tout, une fois les grèves sur le point de finir, les syndicats appelleront à nous à faire grève pour que l'on paie leur jours de grève ! On marque vraiment sur la tête dans ce pays !

En effet, si la future retraite est basée sur un euro cotisé pour un euro versé en retraite, où est le système de moins d’inégalité par rapport à un trader qui perçoit des millions d’euros pour ses transactions par rapport à un salarié intérimaire manœuvre payé au salaire minimum ? Où se trouve l'égalité et pire encore où se trouve l'équité ?

Concernant les handicapés : Je ne vois pas trop comment celles et ceux qui sont handicapé(e)s (et laissé(e)s pour compte dans cette société !) pourraient avoir le nombre de points leur permettant d'avoir une retraite correcte pour vivre dignement. En effet, à supposer qu'une personne soit handicapée (du travail ou autre comme accident, etc.) pendant une quinzaine d'années par exemple, comment pourrait-elle avoir un revenu digne de retraite puisque les années de handicap ne sont pas comptabilisées dans les années de retraites… Un cas d'école concernant les inégalités dans ce pays…

Et on n'oubliera pas de mentionner au passage les inégalités des revenus entre les hommes et les femmes qui perdure depuis des décennies et dont ce pays est en retard par rapport aux pays du nord de l'Europe…

Autres cas de figure : Où se trouve le recentrage des inégalités par rapport à une retraite à vie d’un(e) ancien(ne) Président de la République qui dispose en plus de toute une gamme d’avantages fiscaux et de non imposition et de transports gratuits à vie après seulement cinq années (ou 7 ans) de fonctions présidentielle ? C’est un vrai régime royaliste que ce pays offre à ses Présidents et à ses élus en général… avec les cumuls des fonctions diverses. Les Présidents et Premiers Ministres coûtent "un pognon de dingue" ! l'exemple du Président Giscard…

Pour le financement des retraites, soyons honnête et arrêtons de jouer les autruches. Personnellement si j’avais encore un commentaire à faire, je dirai que c’est vraiment impressionnant que ce pays préfère continuer à s’armer (et jouer les gendarmes dans les anciennes colonies) et à poursuivre et renforcer ses services de répressions policières, au lieu de permettre d’aider sa population à sortir de la pauvreté. Mais il est vrai que dans une nation où les puissants qui gouvernent forment tous un tas de suffisants et de corrompus, il n’y a pas à attendre grand chose de positif pour le futur. Puisque plus de 9,8 millions de pauvres survivent dans l’extrême précarité, on ne pourra que s’armer de patience en attendant qu’une nouvelle génération de représentants du peuple insuffle une politique moins stupide…

Pour notre part, nous avions dans nos candidatures diverses aux élections sénatoriales de 2011, européennes de 2014 et législatives de 2017, suggéré un revenu recentré avec des revenus maximum et minimum sur la base d’un écart de 1 à 4 :

REVENU MINIMUM ET MAXIMUM : POUR L'INSTAURATION D'UN REVENU MINIMUM ET MAXIMUM

En mai 2014, aux dernières élection européennes, nous proposions :

(…) favoriser l’égalité et la solidarité par la mise en place d’une Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) (similaire du Revenu de base) pour tous les citoyens de l’UE et par l’instauration, dans chaque pays, d’un revenu minimum et maximum sur la base d'un espace écologique d’inégalités allant de 1 à 4 ou 6.

( cf. : http://pierre.souchier.free.fr/europeennes2014/index.html )

et favoriser l’égalité et la solidarité avec un revenu minimum et maximum sur la base d'un espace écologique d’inégalités allant de 1 à 4 ou 6.

( cf. : http://pierre.souchier.free.fr/europeennes2014/index.html )

Voir aussi pour 2011 : “Le chômage, c'est fini ! Vive le bonheur national brut (BNB)” http://pierre.souchier.free.fr/revoltons_nous/page.revoltons-nous.25.html

et : http://pierre.souchier.free.fr/legislatives2017/index.html ;

( chapitre : Le programme de rassemblement autour du Mouvement éco-citoyen #100% ).

En effet, il est vain d’attendre de continuelles augmentations du smic (salaire minimum) si pendant ce temps là les revenus les plus élevés n’arrêtent pas d’exploser vers le haut.

Tout en poursuivant notre réflexion sur les retraites et le travail, nous en étions arrivés à nous poser la question de l’urgence de la mise en place d’un revenu de base inconditionnel pour tous.



Bref en un mot je suggère (fortement) de répondre à la question pernicieuse du travail :

Travailler ? J'en ferais pas mon métier !

Ces petites points étant exposés, j’ajoute également deux articles sur ce sujet :

Le Nairu : Pourquoi il y aura toujours un taux de chômage programmé à 7 % minimum !

L’arnaque du taux plein pour toucher une retraite digne !

Voilà rapidement ce que je pense des options pour repenser le système des retraites dans un sens moins inégalitaire et pour plus d'équité citoyenne.

Avec mes salutations citoyennes courtoises.

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 16 février 2020.

Note : Comment peut-on cautionner la lâcheté de ces prises d’otages des citoyens de base avec ces grèves syndicales à répétition des fonctionnaires de la fonction publique qui dure depuis le 5 décemmbre 2019 ! (Cf : La Grève générale -illimitée- depuis le 5 décembre 2019). Comment ces syndicats irresponsables, ont-ils à ce point le cynisme de s'en prendre aux simples citoyens du privé avec tous les désagréments que cela provoque pour eux. Ont-ils seulement une idée de ce qu'est le monde du travail dans le privé ? On peut en douter…

C'est une attitude totalement irresponsable de la part de ces syndicats et ils feraient mieux de plancher sur une retraite plus équitable pour tous au lieu de monter leurs troupes contre le gouvernement tout en sachant que la répression policière de ce dit gouvernement n'a rien à envier aux régimes les plus autoritaires en matière de répression. Ce que l'on peut hélas là aussi réprouver comme métode de gouvernement…



Pour comparaison avec nos voisins européens, signalons un rappel des droits de grève en France et en Allemagne : France (Lire ici !)

En Allemagne, les fonctionnaires n’ont pas droit de faire la grève ! Outre-Rhin, les 2 millions de fonctionnaires en tant que tels disposent de la sécurité de l’emploi, mais pas du droit de grève (Lire ici !).

Il serait peut-être utile de rappeler que le service public est un service de l'Etat pour les citoyens et non pour engraisser une fonction publique. Les employés du service public devraient donc en toute logique se plier en quatre pour aider les citoyens et non s'asseoir sur un statut privilégié de fonctionnaire… Dont les très hauts salaires de la fonction publique, sans parler du salaire des dirigeants des entreprises du service public laissent quand même rêveur sur la notion d'égalité et d'équité dans ce pays ! Il est vrai que comme ce pays fonctionne sur la méritocratie, l'équité n'est pas prête d'être à l'ordre du jour pour les citoyens et les inégalités ne font que s'amplifier avec plus de 9,8 millions de pauvres (sans mentionner les SDF !)…