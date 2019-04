Pour Notre Dame, les milliardaires flambent...

Les dons affluent, comme un tsunami : 667 millions en deux jours ! Les historiens dans deux siècles vont se régaler d’étudier cet élan de générosité spontané pour un monument religieux dont la toiture a flambé et comparer avec celle de toute cette misère dans notre pays ; D’où presque 5 mois de manifestation des gilets jaunes sans véritablement un kopeck débloqué. Trouver quelques dizaines de millions pour loger des SDF, trouver des fonds pour des personnes âgées qui subissent des traitements inhumains, financer des structures pour que des enfants, des adolescents aient des centres d’accueil , sans parler de la misère des urgences hospitalières, des salles de classe délabrées, et je pourrai lister ainsi à l’infini tout ce manque d’argent...De cette pauvreté dont on parle guère, car faisant parti du décor, alors que Notre Dame...

Franchement, elle devrait s’appeler « Leur Dame de Paris », car, en y regardant de près, cet édifice construit sur plusieurs siècles, financé par nos aïeux, dont on exploitait l’ignorance et la crainte du tout puissant. En ces temps reculés, le clergé usait sans vergogne des peurs et superstitions d’une populace craintive, en tirant de l’argent comme tire-laine, afin de construire ces mausolées à la gloire d’un dieu, que personne n’avait et n’a jamais rencontré, mais qui existe, garanti dur comme fer ; d’ailleurs selon ses servants, il serait partout... Mais, bon, ce batiment de l’art roman est là, dressé, beau, et mérite il est vrai d’être conservé, d’autant que les artisans qui l’édifièrent furent d’authentiques artistes, qui ont laissé de la pointe de leurs outils des signatures dans la pierre. (lire les piliers de la terre de Ken Follet)

Ainsi venu le temps des grands élans...

...Et le temps de la grande générosité qui ruisselle...Macron avait raison, les riches ne payant pour ainsi dire plus d’impôts (comparé à ce qu’ils gagnent), vont faire ruisseler de leur corne d’abondance du bon argent afin de remettre debout la charpente, le toit et repasser un bon coup de peinture, histoire d’effacer les traces d’incendie. Beau non ! Les anonymes qui eux aussi mettent la main à la poche, seront récompensés lorsqu’ils se présenteront au tribunal de dieu, quant aux milliardaires, les Béthencourt, Arnault et Pinault, eux, ils ont déjà acheté leur place, bien à droite du seigneur, en classe pullman siouplait.

La presse titre : « les effets inattendus de l'incendie »... Parmi les effets imprévus à la suite de l'incendie qui a ravagé une bonne partie de la toiture de Notre-Dame de Paris, on note une hausse des ventes du classique de Victor Hugo, mais aussi des recherches en masse de la chanson Il est venu le temps des cathédrales de la comédie musicale adaptée du roman. J’adore, qu’on nous prennent autant pour des buches (non flammables), ce ne sont pas des « effets inattendus » mais ça s’appelle du marketing qui tombe à point nommé, car, les affaires sont les affaires chère Notre Dame ! Et dans la frénésie de la « Notre DameMania », le jeux vidéo Assassin's Creed Unity est remonté en flèche au lendemain de l'incendie de Notre-Dame. Un bâtiment justement reproduit quasiment à l'identique dans le jeu, sorti en 2014, et qu'il est possible d'explorer à sa guise. [1] Quel beau début de siècle où une population de plus en plus suiveuse et sans recul, dont on exploite jusqu’à la corde l’émotionnel, et dont en endort le sens critique, s’émeut autant d’un tas de pierre, même prestigieux, mais par contre en se contrebalançant des crimes de guerre au Yémen, en Palestine, en Syrie et vous en voulez encore ? Les immigrés économiques etc... Ca me rappelle les 7 millions de Charlie Hebdo vendus au lendemain des meurtres de la rédaction début 2015. Charité bien ordonnée blablabla, mais, là, je blasphème.

Quant à la fenêtre opportune de cet événement, le macron jamais en reste selon le Figaro « Macron veut reconstruire Notre-Dame en cinq ans », [2] et oui, de ses petites mains il va en compagnie de Brigitte « tiens bon l’escabeau, pendant que j’peins l’plafond ! ». Notre president des écuelles, chanoine de machin truc, va « reconstruire », pendant qu’il déconstruit la France, dans les livres d’histoire il restera comme « émanu le bâtisseur ».

Quant à la « générosité » des milliardaires...

Dès lundi soir, paf ! On annonce que Pinault & Arnault (tombent à l’eau ?) font un don de 300 millions, puis plus bas qu’ils donnent chacun 100 millions...Ouais, le calcul mental n’est pas au programme des écoles de journalisme, c’est dommageable pour la crédibilité. Mais, bon, dans un monde d’ignorance prenons ce qui est bon. Donc, 2 ou 3 cents millions, venant de ces bons samaritains connaissant toutes les ruses pour échapper à l’impôts... Cette petite misère qu’ils ne retournent pas au peuple français mais à l’église catholique, richissime, ressemble à la bonne vieille quête du dimanche à la messe, et certainement en fouillant un peu messiers mesdames les journalistes dans un an, vous découvrirez que ces sommes ont été déductibles d’impôts... « Ces gens là », ont des oursins au fond des poches, alors, pas question de flamber (je sais, mot mal venu), par contre, ils aiment tant contribuer aux arts, à la préservation des monuments, à la création de fondations, qui permettent de soustraire à l’impôts, mais qui donne du prestige ; car, « ces gens là » ont en eux ce besoin de « laisser quelques chose » à leur nom...Carnegie All, à New York, musée Paul Getty à Los Angeles, musées Guggenheim dans le monde entier, Bernard Arnault et « sa » Fondation Louis Vuitton à Paris. Il y a aussi des ventes philanthropiques : chez Christie’s, à New York, 1500 œuvres d’art amassées par David Rockefeller et son épouse Peggy a battu tous des records : 832 millions de dollars et la somme reversée à des œuvres. Dans le magasine Challenge, section patrimoine, donc transmissible, on peut lire de la plume (5 carats) de mamzelle Ghislaine Ottenheimer :« Quand les fortunes françaises se mettent à la philanthropie » - Tradition bien ancrée aux Etats-Unis, le give back commence à toucher la France. Quelques grandes fortunes ont franchi le pas. Question d’éthique… et de noblesse. » [3] Zont tous les culots, ces « gens là », parler de « noblesse » ! La philanthropie bien organisée vit au rythme de leur vie sociale, culturelle, sportive, humanitaire et mondaine en vase clos. Impossible de rater les dîners de charité quand on est un homme d’affaires en vue, impossible de ne pas avoir fait construire son immeuble/cathédrale en béton par un architecte à la mode pour y abriter des collections glanées au fil des détaxations... Sont un peu genre « diner de con » « ces gens là », faut qu’ils collectionnent compulsivement. Alors, non content d’exploiter les misères du monde entier, de pomper les ressources de cette planète, de ne pas payer d’impôts, de transmettre des fortunes colossales à leur descendance, et bien ils ont besoin ces chéris (es) de notre reconnaissance éternelle, de voir leur binette blasée sur les couverture de magasines qu’ils possèdent. « Merci mon bon seigneur, touchez ma bosse »... [4] Pourrait être une réplique de Quasimodo à Arnault de Vuitton ! C’est ce que tous les medias de manière « moderne » vont faire savoir de ces « héros » au regard si beau : sans vous messire (ne pas oublier de se découvrir), nous ne sommes rien, alors continuez de prospérer, à vous multiplier...Mais pas trop hein ! Sinon, au moment du partage de la galette, tout va cramer et vous crierez au feu ! MON pognon, MON pognon !!!

Georges Zeter/ avril 2019

PS : okay, pour certains, je suis un gros jaloux de la bonne fortunes des milliardaires (qui ont travaillé si dur pour l’obtenir) de plus ? j’suis un raté/envieux, donc, ne vous fatiguez pas à parcourir cet article de nécessiteux... qui plus est un athée, plus préoccupé par ses semblables qu’un tas de cailloux et de poutrelles....Amen bro !