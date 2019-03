Pour que vive la libre-pensée : Appel de Beauvau

L’auteur veut librement s’associer à l’appel dit de Beauvau, du 19 février 2019, repris ci-dessous, considérant en libre-penseur que si seule une certitude formellement prouvée vaut vérité, toutes les opinions doivent être respectées. Position dont les agoravoxiens devraient aimer débattre.

Alors que la France est confrontée à une recrudescence des expressions de violence et de haine, en particulier antisémites, nous, responsables des principales familles religieuses, convictionnelles et philosophiques, voulons ensemble réaffirmer l’indéfectible unité de notre communauté nationale, fondée sur le partage des valeurs et des principes républicains et humanistes, l’ambition de la fraternité et le rejet de toutes les exclusions.

Les mots, les actes qui visent des Français de confession, de culture ou de tradition juive ou portent atteinte à leur existence, à leur mémoire ou à leur identité, meurtrissent la France tout entière. L'antisémitisme est un délit, jugé par l'Histoire et condamné par la loi. Il ne souffre ni excuse ni banalisation.

C’est pourquoi nous condamnons solennellement tous les actes, toutes les doctrines et tous les discours qui, en stigmatisant, en appelant à la haine et parfois même en justifiant la violence, dégradent la dignité humaine et le respect inébranlable qui lui est dû. Aucune menace, aucune violence envers des personnes en raison de leur religion, de leurs convictions ou de leurs origines, aucune profanation ne doit avoir sa place dans notre pays.

Par nos voix, diverses mais unies, nous invitons tous nos compatriotes à se rassembler dans cet esprit d’égalité et de fraternité qu’incarne la République et qui garantit à chacun la liberté et la sécurité. Notre République est indivisible et laïque, ce qui assure à chacun la liberté de conscience, et lui permet ainsi d’avoir ou de ne pas avoir, librement, une religion.

Parce que la paix et la concorde civile sont notre bien commun le plus précieux, parce que nos valeurs communes sont plus fortes que nos divergences et nos appartenances, nous en appelons à un sursaut des consciences et à l’engagement de chacun pour lutter fermement contre toute expression antisémite, contre toutes les formes de racisme et de haine qui sont la négation même de ce qui fait la France.

Face à la haine et à l’exclusion, face à la tentation du repli et au déni, face aux peurs, face à la recherche permanente de boucs émissaires, face à la stigmatisation, nous devons en conscience répondre par une ambition, à la fois civique, spirituelle et humaniste, de partager et poursuivre, ensemble, notre destin commun.

HAÏM KORSIA GRAND RABBIN DE FRANCE

JOËL MERGUI CONSISTOIRE CENTRAL ISRAÉLITE DE FRANCE

FRANCIS KALIFAT CONSEIL REPRÉSENTATIF DES INSTITUTIONS JUIVES DE FRANCE

ANOUAR KBIBECH CONSEIL FRANÇAIS DU CULTE MUSULMAN

CHEMS-EDDINE HAFIZ CONSEIL FRANÇAIS DU CULTE MUSULMAN

DALIL BOUBAKEUR GRANDE MOSQUÉE DE PARIS

OLIVIER RIBADEAU DUMAS CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE

FRANÇOIS CLAVAIROLY FÉDÉRATION PROTESTANTE DE FRANCE

EMMANUEL ADAMAKIS ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES ORTHODOXES DE FRANCE

MINH TRI VO UNION BOUDDHISTE DE FRANCE

JEAN-PIERRE SAKOUN COMITÉ LAÏCITÉ RÉPUBLIQUE

MARIO STASI LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME

JEAN-MARIE BONNEMAYRE CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAÏQUES

JEAN-MICHEL DUCOMTE LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

THIERRY MESNY ASSOCIATION DES LIBRES PENSEURS DE FRANCE

CHARLES ARAMBOUROU UNION DES FAMILLES LAÏQUES

JEAN-PHILIPPE HUBSH GRAND ORIENT DE FRANCE

MARIE-CLAUDE KERVALLA-BOUX GRANDE LOGE FÉMININE DE FRANCE

PIERRE MARIE ADAM GRANDE LOGE DE FRANCE

MARTINE CERF LE DROIT HUMAIN