Pour « remplacer du jour au lendemain les professeurs » Macron propose n’importe quoi ! La mystification révélée ici

Macron par ci.

Macron par là.

Mais comment qu’il fait, Macron, pour aller à Pékin pour dire aux Chinois qu’il faut qu’ils se fâchent avec Poutine, commander les CRS pour réprimer les maifs, calculer le déficit des caisses de retraites, expliquer à Wanda la Hyène comment on lit un prompteur, etc.

Il faudra peut-être un jour aller un peu plus loin que les invectives sur Gnafron. Non seulement Macron n’est pas tout seul, même s’il a une tendance naturelle narcissique à s’exhiber et tirer la couverture à lui.

Le vrai pouvoir est entre les mains de techniciens dans tous les domaines, grassement rémunérés par les lobbies industriels et agro-alimentaires pour concocter toutes méthodes de vente qu’on appelle « politique » les politiciens professionnels ne sont plus que des vendeurs commissionnés au prorata de leurs performances quand ils font du chiffre et lourdés comme des déchets quand ils se plantent, comme Mme Truss.

Mais c’est plus facile de jouer au chamboule-tout et de se défouler en lançant des balles de chiffons sur des vieilles boites de conserve vides.