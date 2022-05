Pour tous les actifs, donner la moitié de ses revenus ... choquant ?!

Médias, politiques et economistes nous parlent d'euros, de comptes à équilibrer, de taux de prélévement excessivement haut en France, etc.

Oublions provisoirement tout cela et revenons à des évidences de base. Soyons réalistes !!

Qui produit les biens et services que nous consommons ? = les actifs

Sur une vie d'environ 80 ans, pendant combien de temps sommes nous actifs ? = environ 40 ans

Il faut donc partager l'équivalent de sa production sur 40 ans en 80 ans de consommations. Taux d'environ 50% (40/80) en supposant un niveau de vie moyen comparable entre jeunes, actifs et seniors.

Bien sur le boulanger ne gardera pas quelques baguettes pour ses vieux jours, tout se passe par répartition en temps réel (disons sur un an par exemple), mais c'est bien la moitie de la production des actifs du moment qu'il faudra prélever pour partager entre les non productifs (jeunes et seniors). Prelevements de 50% de "leurs revenus" pour donner un pouvoir d'achat aux autres.

On arrive a un taux de prélévement similaire avec une autre approche.

68 millions de français, donc 68 millions de consommateurs

et seulement 24 millions d'actifs qui produisent (30 millions si les chomeurs travaillaient et produisaient)

Donc ici aussi pas de mystère, ce sont les 24 (ou 30 dans l'idéal) millions de producteurs qui partagent le fruit de leur travail avec les 38 millions d'inactifs (en gros 20M jeunes, 17M seniors, 1M handicapés) mais consommateurs quand même !

Et pourtant, le titre "Pour tous les actifs, donner la moitié de ses revenus" a sans doute affolé bon nombre d'entre vous. Sur un sondage vu par ailleurs, seul un quart des français comprend cette évidence.

ALORS QUE VEULENT LES FRANCAIS ?

que la petite moitié de ceux qui produisent ne partage plus avec les autres ?

et donc que l'on demande au nouveau né de produire son biberon ?

que l'on demande au senior de produire son beefsteack jusqu'à sa mort ?

Non sans doute !

C'est pourtant cela le fond des choses, les bonnes questions a se poser ... en oubliant un peu tous les petits arguments de comptables sur l'equilibre de tel ou tel compte.

Alors imaginons un autre monde

* la vraie richesse (matérielle, hors richesses morales et intelectuelles), ce sont les fruits du travail, de la production de biens et services

* en contrepartie de leurs productions, les actifs reçoivent une rémunération équitables (valorisation entièrement à réétudier). C'est la seule source de revenus des humains.

* les actifs partagent cette "masse salariale" avec les jeunes et les seniors (finalement un peu avec eux mêmes en temps décalé) via des prélévements sans doute de l'ordre de 50% (rien de bien nouveau, c'est déjà le ratio entre superbrut payé par l'entreprise et le net payé reçu par le salarié)

* une masse est ainsi allouée globalement aux seniors (idem pour les jeunes), a priori sur des critères démographiques (nombre de jeunes, de seniors, d'actifs ... s'adaptant en permanence et automatiquement à l'evolution de la population)

* la masse allouée aux seniors est répartie entre eux en fonction du montant cumulé de leurs cotisations retraites = système équitable de répartition.

Par ces quelques points tout simples, chaque humain a un pouvoir d'achat, avec une répartition équitable.

Dans une autre réflexion, il faudra préciser la répartition des biens et services entre ceux qui sont payés directement par celui qui consomme, et ceux qui "semblent gratuits" (en fait financés collectivement par d'autres formes de prélèvements), mais c'est un autre débat.

Bien d'autres points peuvent être précisés, mais objectif de ne pas faire trop long :-)

A poursuivre via les commentaires