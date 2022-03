Pour un mouvement mondial uni pour : Les troupes de Poutine hors d’Ukraine

Je reproduis ci-dessous une nouvelle déclaration de l’UIT-QI qui cherche à être consensuelle tout en étant fidèle aux traditions internationalistes du mouvement ouvrier. Je me suis permis de modifier certaines formulations pour que le texte soit plus lisible.

Jean Dugenêt, le 12 mars 2022

Aux organisations des syndicats et du mouvement ouvrier et populaire.

Aux Organisations de gauche

L’invasion de l’Ukraine par la Russie doit être dénoncée par toutes les organisations qui se réclament de la gauche et du mouvement ouvrier et populaire. Il n’y a aucune excuse qui puisse justifier le massacre et la destruction que Poutine commet actuellement avec cette guerre. Nous soutenons les mobilisations dans le monde entier pour le départ des troupes d’invasion de Poutine. Nous soutenons la résistance ukrainienne pour vaincre l’invasion. Nous défendons leur droit de se défendre et le droit du peuple ukrainien à l’autodétermination.

Cette répudiation de l’agression russe, nous la faisons après avoir rejeté toute ingérence de l’impérialisme américain et européen en Ukraine. Nous la faisons en toute indépendance, sans soutenir aucun gouvernement, en dénonçant la force militaire dirigée par les USA : l’OTAN.

Nous, étions, par exemple, dans la lutte pour faire échec à l’invasion de l’Irak par les États-Unis et nous avons défendu le droit du peuple irakien à repousser l’agression. Nous l’avons fait alors sans approuver la politique de Saddam Hussein.

Aujourd’hui nous élevons nos voix contre une autre invasion tout aussi infâme. Notre soutien à la résistance du peuple ukrainien n’a rien à voir avec le fait d’apporter un soutien politique au gouvernement capitaliste de Zelensky. Nous ne soutenons pas plus Zelensky aujourd’hui que Saddam Hussein hier.

C’est donc en toute indépendance que nous proposons de promouvoir un large mouvement d’unité d’action sur cette position. La recherche d’un consensus nous amène :

D’une part à n’ajouter a priori aucune considération supplémentaire ;

D’autre part, nous restons ouvert à toutes les propositions pour étudier cependant d’éventuels ajouts (rupture des relations diplomatiques avec la Russie, libération des protestataires de Russie emprisonnés… )

Nous proposons de coordonner un plan d’action au niveau international. Nous proposons donc à tous de nous contacter et de signer une déclaration commune et un plan d’action coordonné.

Secrétariat international (SI) de l’UIT-QI (Unité internationale des travailleuses et travailleurs-Quatrième Internationale) - www.uit-ci.org

5 mars 2022