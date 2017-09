Pour un noyau dur fédéral autour de l’euro

Le Traité de Lisbonne, un rewriting du Traité constitutionnel, n'a rien apporté de substantiel à la construction baroque de l'UE. Le Traité n'a pas permis de répondre à la crise financière, ni empêchés certains Etats – comme la Grèce – de partir en dérapage incontrôlé. Aujourd'hui on pressent que l'avenir de l'UE se fera autour de l'Eurozone, le seul noyau dur possible et crédible – en mettant de côté le problème grec et en admettant que les autres pays fragilisés par des dettes abyssales rebondiront sans trop de casse, et notamment sans tomber dans le populisme ou tenter un saut dans le noir comme le brexit.

Constituer le noyau dur autour de l'euro en annonçant clairement l'objectif fédéraliste, c'est en effet la seule façon de mettre l'euro au niveau du dollar, d'en faire une monnaie de réserve et par là-même lui donner la solidité nécessaire sur les marchés financiers. Et c'est la seule façon de créer une citoyenneté européenne grâce à l'impact fédéraliste et les liens nécessaires qu'il suppose entre les Etats membres, y compris celui de la votation. On voit bien qu'à 27 l'UE se condamne. Une fédération à quelques-uns - avec une évolution lente et contrôlée - c'est jouable, surtout depuis que le British Kindom s’est mis hors-jeu, dans un mouvement plein de panache certes, mais qu’il risque de payer très cher ! Ils tenteront de poursuivre le projet Thathchérien d'une Europe pour faire du business… mais rien n’est acquis. C'est dans l'ADN des britanniques, c'est ainsi que l'Empire de sa Gracieuse Majesté Elizabeth the Second subsiste... indifférent et splendide, offrant son humour au monde et se mirant dans sa propre histoire, narcissique et arrogant.

Laisser en place les Institutions actuelles paraît une bonne solution, à condition de créer cette fédération à 7 ou 9. On peut imager que le Parlement de Strasbourg ait deux niveaux – un pour les 9, et un deuxième pour les 27 - chacun d'eux votant sur les affaires les concernant définies par un nouveau Traité. La Commission resterait ce qu'elle est pour les 27, la fédération des 9 échappant totalement à son contrôle de pour être sous l'autorité d'un gouvernement fédéral constitué par 9 ministres nommés par chacun des 9 Etats membres, et un Président élu par ceux-ci.

Un parlement, un gouvernement, un chef du gouvernement, voilà bien un schéma opérationnel qui a fait ses preuves ! La dialectique entre les Fédérés et l'Union des 27 sera le nouveau grain à moudre de la Commission, le dernier mot restant inévitablement à la Fédération – le noyau dur, et l'âme de l'Europe - car c'est elle qui aura la puissance : monétaire, politique et de défense.

Le gouvernement de Fédérés assurera pleinement les fonctions régaliennes européennes : justice, finance, police, armée, circulation des personnes (et quelques autres), fonctions qui seront pleinement européennes avec des délégations de compétence aux Etats membres pour tenir compte des contraintes propres à chaque Etat, et étaler dans le temps les ajustements nécessaires.

Et puis un jour, espérons qu'il ne restera qu'un noyau dur, une fédération d'Etats européens à 27, regroupés dans des frontières reconnues et défendues, autour d'une monnaie, d'une fiscalité, d'une justice, d'une défense, dans des frontières reconnues et durables...