Pour une approche systémique de l’économie

Comme tout système, il est décomposable en sous-systèmes. On peut retenir les quelques 200 Etats comme autant de sous-systèmes, parce qu'ils ont chacun leurs propres règles fiscales, et que ce sont ces règles fiscales qui les structurent. C'est donc le critère fiscal qui est retenu pour cette décomposition.. Le fonctionnement de ces 200 sous-systèmes repose sur un reporting annuel qui s'inscrit dans les budgets des différents Etats. (C'est un constat qui valide la méthode d'analyse.)

Chaque sous-système a ses règles propres pour assurer les services régaliens et autres que sa population demande – et dans les régimes démocratiques on comprend que le Prince qui gouverne ne peut les ignorer sans risquer de perdre le pouvoir -, et d'autre part les échanges avec les autres sous-systèmes. Chaque sous-système doit donc assurer les entrées et les sorties de façon à assurer sa pérennité. On peut donc considérer qu'il y a un flux d'échanges permanents de biens, de services, de capitaux et de monnaie entre les quelques 200 sous-systèmes.

On peut appliquer à l'ensemble le principe des « vases communiquant » pour mettre en évidence que l'équilibre du « système global » résulte des flux d'échanges entre ces quelques 200 vases communiquant qui produisent la richesse mondiale.

Les différences entre eux sont très importantes : pour l'illustrer, il y a ceux qui vendent du pétrole et du gaz et importent tout le reste ; il y a ceux qui n'ont pas ou peu de pétrole et de gaz mais qui produisent une grande partie les biens et les services qu'ils échangent avec les précédents et d'autres qui sont dans la même situation (ce sont les plus riches) ; certains sont en déséquilibre structurel car ils ne peuvent assurer le financement de ce qu'ils importent par leurs propres exportations ; enfin certains sont maintenus en coma artificiel et ne doivent que leur survie aux surplus que dégage l'ensemble. Il est important de souligner que 20% d'entre eux (les pays du G20) assurent 80% de la production de richesse de l'ensemble et des échanges.

Flux d'échange et production de richesse ont été contrariés au cours de l'histoire par les guerres et les aléas climatiques, destructions que le système global a pu jusque là absorber (y compris les deux guerres mondiales) ce qui est un marqueur fort de sa solidité et de sa pérennité qui repose sur la science et la technique.

Mais il faut aujourd'hui ajouter trois contraintes supplémentaires : la démographie, la baisse inéluctable des ressources naturelles et les pollutions, contraintes qui mettent des limites à la croissance continue depuis 200 ans de la production de richesse et du flux d'échange, et obligent à s'interroger sur le fonctionnement du « système global ».

Le mécanisme de vases communiquant a une tendance naturelle a croître, comme la production de richesses – et cela malgré les contraintes -, pour faire face aux besoins croissants qui résulte de l'augmentation nécessaire du niveau de vie d'au moins 50% de la population et de la croissance démographique.

Les flux entre les vases communiquant ont été accélérés par le développement du transport mondial (terrestre, maritime et aérien) qui a bénéficié du développement des techniques et de la réglementation. L'OMC, en favorisant les échanges (par l'abaissement des droits de douane), est un facteur important de l'accroissement des des échanges entre tous les vases du système. (Il n'y a pas d'exception, les plus pauvres – mais ils ne sont pas les seuls – alimentant des marchés illicites parallèles qu'on doit prendre aussi en compte).

Les Etats veulent tous « exporter » pour pouvoir équilibrer leur commerce extérieur, c'est à dire acheter ce qui leur manque. Si chaque vase exporte, il en résulte que tous doivent aussi importer, et le flux entre les vases communiquant en est boosté. Dans le secteur financier on en est aux transactions hyper fréquences, ce qui n'est pas encore le cas dans le transport des biens – même si les performances des trains, camions, avions, cargos et autres véhicules sont proches de leurs limites.

Toute la chaîne de valeur liée à cette activité se développe et contribue à accroître la vitesse de circulation du flux entre les vases communiquant : c'est le zéro stock ! Plus cette vitesse est forte plus le secteur du transport obtient de bons retour sur investissements... qui permettent d'investir pour encore accroître le flux en volume et en vitesse. Ce n'est la Loi de Mariotte qui s'applique car la multiplication de ces deux facteurs n'est pas une constante, mais une valeur en croissance continue !

Cette accélération entre les vases communiquant répond à la demande croissante évoquée ci-dessus (démographie et niveau de vie) : rien ne semble donc pouvoir s'y opposer.

Là est le diable qui se cache dans l'épuisement des ressources naturelles, et l'augmentation des pollutions ayant des effets sur le climat et l'environnement. Et le diable peut jouer un mauvais tour au génie inventif qui a monté ce système en le privant de ce dont il a besoin : de l'énergie et des ressources naturelles abondantes et peu coûteuses ; mieux encore en l'enfermant dans un environnement invivable, ou tout au moins peu exploitable ! Les flux entre les vases ne seront alors plus assurés ; des déséquilibres apparaîtront qui ne peuvent être corrigés l'ensemble ne produisant plus d'excédents ; et la guerre entre les Etats sera de retour. Il ne s'agit plus d'accroître un territoire national dans un but de puissance, car c'est de survie qu'il s'agit.

L'apocalypse n'est pas localisable, et de même qu'on ne pouvait vivre seul dans l'opulence (il fallait exporter), de même on ne peut éviter seul le désastre car il n'y a plus de cloisonnements entre les populations, les régions, les continents. Le flux destructeur ne peut être contenu : ça déborde partout !, non de richesses, mais d'épidémies, de famines, de destructions. Restera peut-être un ordinateur avec une pile solaire qui émettra sur une plage déserte des signaux que personne n'entendra...