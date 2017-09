Pour une bonne santé, un régime naturel...

"Que ta nourriture soit ta médecine, et ta médecine, ta nourriture", professait Hippocrate.

Les auteurs de l'antiquité nous donnent, ainsi, des leçons de sagesse très utiles et profitables...



On connaît aussi ce proverbe célèbre : "On est ce que l'on mange..."



Nos supermarchés regorgent de nourritures et d'aliments tout préparés : galettes, biscuits, gâteaux, chocolats, yaourts, pizzas etc.



On en oublie de consommer des aliments bruts, naturels : des fruits, des légumes, des gâteaux faits maison, de la viande, du poisson.



La plupart des aliments préparés comportent des additifs, des conservateurs, des colorants, des produits chimiques nocifs pour la santé.

Le prêt à manger se développe, et rencontre un succès indéniable : les gens qui travaillent n'ont plus le temps de cuisiner.



Pourtant, il est facile d'éplucher quelques légumes, de les cuire à la vapeur et de les apprêter avec simplicité.



Revenons à une nourriture saine, la plus simple possible : les fruits, les légumes bio nous apportent des saveurs, des goûts, des éléments nutritifs essentiels.



Refusons ces produits sucrés, gras que l'on nous incite à consommer : les chips, les sodas, les biscuits.



Notre goût a été, depuis longtemps, formaté, habitué à des aliments très sucrés ou très salés...



En consommant régulièrement des fruits et des légumes, on revient à une nourriture de base, naturelle.



Les produits que l'on nous vend dans les supermarchés ont perdu leur authenticité : il suffit de regarder la composition de certains biscuits pour prendre conscience de cette réalité, colorants, conservateurs, arômes artificiels...



Retrouvons le goût des aliments vrais : privilégions une nourriture simple.

Mieux vaut, aussi, utiliser des produits naturels pour faire sa toilette : savon de Marseille ou d'Alep, par exemple.



Ainsi, on retrouvera le bonheur d'une façon de vivre harmonieuse et dénuée d'artifices...

Les aliments les plus simples sont les plus faciles à digérer et ils apportent des vitamines, des nutriments essentiels.



Alors que l'obésité se développe dans nos pays, comment répondre à ce fléau, si ce n'est en éliminant toutes ces préparations grasses, sucrées ?



Tant de produits dans nos rayons de supermarchés, tant de tentations offertes aux consommateurs !

Tant d'aliments frelatés !

Il faut en prendre conscience pour retrouver une alimentation saine, dénuée d'artifices et de produits chimiques.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2017/02/pour-une-bonne-sante-un-regime-naturel.html



http://www.marianne.net/malbouffe-les-plus-pauvres-principales-victimes-obesite-100247336.html