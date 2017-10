Pour une manifestation à Paris contre les Macronneries : le front social appelle à une manif nationale le 18 novembre sur les Champs Elysées

Une manif nationale pour lancer le tous ensemble et en même temps, et la grève générale nécessaire pour obtenir le retrait des ordonnances stopper le coup d’état anti social, impulser la contre offensive populaire. L’idée ne cesse de progresser.

1 million sur les Champs Elysées : tous ensemble, en même temps, au même endroit/

Lancée dès le printemps 2016 par le PRCF – qui n’aura été entendu que tardivement la manifestation du 14 juin 2016 à Paris rassemblant un million de personnes à Paris arrivant trop tard pour lancer la grève générale alors que les congés d’été approchaient et que l’euro de football faisait diversion.

Une idée reprise dès le 23 septembre dernier par Mélenchon à Paris, et maintenant par les syndicalistes du Front Social dans un appel lancé le 17 septembre.

Alors il y a plus qu’à… la vraie question étant pourquoi l’appel n’est pas lancée, pourquoi la mobilisation n’est pas en marche.

Tous ensemble à Paris contre les Macronneries !

Bien sûr les directions confédérales sont le pied sur le frein : Berger et Mailly, les deux jaunes aux services Macron font tout pour empécher l’unité du front syndical, et la direction de la CGT préfére lancer des mobilisations tous à des moments différents et pas en même temps. Grève des routiers mais pas grèves des cheminots, et puis un mois plus tard grève des fonctionnaires. Le tout en multipliant les journées de mobilisation dont depuis 2010 et 2016 on a la preuve qu’elles ne permettront pas, seules, de gagner. La journée du 19 octobre qui tout en rassemblant une solide mobilisation, en recul par rapport au 12 et 21 septembre, par rapport au 10 octobre, démontre que cette stratégie ne convainct pas les travailleurs, et ce alors que 67% des français sont contre les ordonnances et que 56% soutiennent le mouvement social et veulent le voir se renforcer. Mais les travailleurs attendent un signal pour engager la lutte, ce signal se doit être une manifestation nationale, tous ensemble et en même temps à Paris, pour rassembler un millions de travailleurs sur les Champs Elysée et rappeler à Macron, que non il ne fait pas ce qu’il veut, mais que la vraie démocratie, c’est le peuple. Pas le MEDEF ni son Union Européenne de malheur !

JBC pour www.initiative-communiste.fr

https://www.initiative-communiste.fr/articles/manifestation-a-paris-contre-macronneries-front-social-appelle-a-manif-nationale-18-novembre-champs-elysees/

18 NOVEMBRE : MARCHE NATIONALE SUR L’ÉLYSÉE CONTRE LA POLITIQUE ANTISOCIALE DE MACRON Déclaration du #FrontSocial

Contre la violence tous azimuts du président des riches, nous proposons de riposter en marchant sur l’Élysée le 18 novembre l’avant veille du passage de la loi devant l’Assemblée, tous ensemble, en même temps, au même endroit, le même jour.