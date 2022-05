Pour une nouvelle Renaissance de l’Europe

Zeus, Père des dieux et des hommes, se transforme en taureau pour séduire EUROPE, cette jeune grecque ravissante mais mortelle, en lui promettant un brillant avenir.

Aujourd’hui, l’Europe sous nos yeux quitte ses habits de l’« union européenne » et porte un veau d’or à bout de souffle. C’est l’art du beau vidé de son sens : (L’art du bovidé – vidé – de son sang).

Délocalisations, parachutes dorés, paradis fiscaux, malversations, néo-colonialisme, privilèges, idéologies, fake news, guerres civiles, capitalisme sauvage, néo-capitalisme vert, captation et soumission des médias, inégalité et injustices, la création et le financement du terrorisme, ont laissé ce veau exsangue sur une toile virtuelle sans queux ni cornes (la tête étant depuis le départ aliénée, voir : « Les traités de Maastricht »).

Où est l’esprit dans tout cela ? Où sont les peuples qui, inspirés par cette civilisation phénoménale, ont pu bâtir à leur tour des merveilles (à commencer par l’empire grecque, l'empire Macédonien, puis romain).

Les arabes musulmans ont étudié la philosophie grecque et l’ont sauvé des mains barbares pendant la sombre période du christianisme, un certain moyen-âge. Ils envahissent maintenant tous les pays de l’Europe par l’Espagne, l’Italie et la Grèce, pour imposer le droit islamique, la « sharia », arme de destruction massive soutenue par la « fraternité » exclusive des « frères musulmans » sous la houlette du nouveau khalife E-T Erdogan.

Le « pacte de Marrakech » vient confirmer cette idéologie malade tout en reconnaissant le même khalife de terroriste, puis de passificateur entre l'Ukraine et la Russie.

À cela s’ajoute le projet d’un des fondateurs de l'Union Européenne, Coudenhov-Kalergi. Son idéologie préconise l’aliénation programmée de l’Europe par le mélange des races (cela n’a rien de raciste de ma part, ce sont les termes exactes de cet individu) pour éviter les guerres européennes. (Encore un mensonge)

Une plaque honorifique porte son nom, sur une place parisienne. (Avenue d'Iéna)

L’Allemagne et le « state department » des états unis soutiennent ouvertement le grand khalife dans sa guerre illégale contre la Syrie et la Russie. Un grand silence pour l'invation de Chypre et maintenant pour le clown Zelenski contre la puissance atomique de Russie.

La Grèce, criblée de dettes illégales, membre à part entière de l’OTAN (L’otanasie n’est pas loin) n’est même pas consulté sur la question de l’invasion de l’immigration illégale. Depuis des décennies les pouvoir en place soutiennent et orchestrent ce projet en se remplissent leurs poches.

Dans son histoire l’Europe a connu une période flamboyante à juste titre nommée : RENAISSANCE.

Cette RENAISSANCE est initialisée en Italie principalement par les héllénistes grecs de Byzance réfugiés suite à la chute de Constantinople en 1453. Gemistos Plethon - Wikipedia, Michel Psellos - Wikipédia, et tant d’autres ont contribué à cette fabuleuse entreprise inspirant des esprits merveilleux comme Léonard de Vinci, Dante, Copernic, Galilée etc.

Aujourd’hui une nouvelle RENAISSANCE se prépare à naître des cendres de la Grèce actuelle jetée sur l’autel du profit : Du vol organisé de son riche sous-sol et de toutes ses ressources naturelles sous forme d’une « guerre hybride ». (Hybride vient ici du mot grec « HUBRIS » qui signifie excès, démesure, entrave de la Justice, fausseté, hypocrisie. Cette démesure appelle « NEMESIS » : le retour du bâton, qui arrivera tôt ou tard, sans savoir quand et comment. La Russie de Putin ???)

Tout cela, ne sont que des balivernes pour les « néo-oligarques » européens ou les « néo-cons » américains et même pour les « néo-prolétaires » coupés de leurs racines historiques, sans discernement ni esprit critique, victimes de la propagande à grande échelle de la désinformation permanente et des idéologies scélérates.

Nous savons très bien que si l’on veut tuer un peuple, il suffit de détruire sa langue. C’est l’œuvre entreprise depuis quelques décennies par les gouvernements successifs de droite comme de gauche. Suppression des accents, entorses des règles de grammaire, introduction des mots étrangers au détriment des mots grecs qui existent et disent la même chose.

Au moment où le prestigieux éditeur français « les belles lettres » publie une caricature de la langue grecque de Andrea Marcolongo sous le titre racoleur « LA LANGUE GÉNIALE : LE GREC », en ce même moment en Grèce des petites cellules philosophique en dehors des universités, sont sur le point de ressusciter la langue grecque et de dévoiler les racines depuis longtemps oubliées ou déformées par l’accent « érasmien ».

Le professeur Dimitrios Lekkas, docteur en mathématique, musicien et musicologue, est sur le point de publier un ouvrage avec un disque pour présenter la prononciation des quatre dialectes de la Grèce antique après avoir visité les régions concernées pour enregistrer l’accent exact. C’est une merveilleuse preuve contre la thèse de Madame Andrea Marcolongo qui estime perdue la prononciation du grec, considérant ainsi qu’il s’agit d’une « langue morte ».

La découverte de l’arithmosophie : La combinaison des lettres de l’alphabet et des nombres font de la langue grecque une merveilleuse architecture mathématique. Désenclaver cette « langue géniale » du statut littéraire auquel est réduite par les savants de tous les temps, est l’exploit de l’illustre mathématicien Eleftherios Argyropoulos qui travaille nuit et jour sans relâche à ses recherches et découvertes, jusqu’à la transformer en oracle, capable d’affirmer des événements cruciaux de notre histoire. Il démontre tout cela dans ces dix livres jusqu’à ce jour et fait des conférences dans le monde entier.

La relation du grec moderne et du grec ancien est démontrée par la brillante thèse de Maria Marangou qui retrouve le sens profond et minutieusement caché de l’ « Odyssée », dans l’œuvre du poète Odysseas Elytis, prix nobel en 1974 et dévoile les secrets de « Cratyle » œuvre mystérieuse de Platon souvent méprisée par des illustres hellénistes (qui évidemment ont perdu le vrai sens de la langue, fourvoyés par l’accent érasmien).

La Grande Magicienne ALTANI qui a quitté ce monde le 26 Février de cette année, a laissé une œuvre monumentale d’une richesse inégalée. Sa découverte sur la symbolique du dôme du Temple d’Épidaure, qui démontre « la vision héliocentriquede l’Univers » est d’une mesure inégalée dans l’histoire de l’esprit humain.

Le spécialiste de Prométhée et de toute la mythologie grecque Radamanthys Anastassakis, tragédien, enseignant d’art dramatique avec sa collaboratrice Evrinomi Gavra livrent la quintessence de la philosophie grecque jusqu’aux plus secrets recoins.

Il est par ailleurs éditeur et diffuseur des esprits les plus brillants.

Un autre grand archéologue et également éditeur, Evangelos Bexis, vient de publier un livre sur des aspects peu connus de la Grèce antique.

Anna Tziropoulou et Konstantinos Hadjiyannakis démontrent les racines grecques dans plusieurs langues européennes en réfutant la théorie des « racines indo-européennes », point sur lequel Jacqueline de Romilly est parfaitement d’accord.

Hippokratis Dakoglou est le grand mathématicien qui a proposé à la NASA la position de la 12ème planète de notre système, sans jamais recevoir de réponse. Deux ans après, c'est la NASA, elle-même qui rend public cette découverte sans citer le nom de Mr Dakoglou.

Il a également démontré que l’harmonie des sphères de Pythagore est une analogie mathématique qui soutient la structure de l’univers, notre système solaire, l’échelle musicale par la présence du nombre phi comme dans la nature. Il a montré également que la « suite Fibonacci » a été usurpée à Pythagore et imposée comme sa découverte personnelle.

Bien qu’aucun livre d’école ne parle de Kalergi, ce sont ses idées qui ont inspiré l’Union Européenne d’aujourd’hui. Sa conviction que les peuples européens devaient être métissés avec les Noirs et les Asiatiques pour détruire leur identité et créer une unique race métissée, est à la base de la politique européenne face à l’intégration et à la défense des minorités.

Tout cela n’est pas choisi, - que dis-je ? -, décidé pour des raisons humanitaires.

Un prix européen a été institué en son honneur : Le prix « Coudenhove-Kalergi ».

La Société Européenne Coudenhove-Kalergi a décerné le premier prix européen à Angela Merkel en 2010.

Le 16/11/2012 ce même prix a été décerné au président du Conseil européen Herman von Rompuy.

L’ONU exhorte l’accueil des millions d’immigrés pour compenser la baisse de natalité en Europe.

Selon un rapport de la « Population Division » des Nations Unies à New-York (datant de janvier 2000), qui est intitulé : « Migrations de remplacement : une solution pour les populations vieillissantes et en déclin », l’Europe aurait besoin d’ici 2025 de 159 millions d’immigrés. On se demande comment il est possible de faire des estimations aussi précises, à moins que l’immigration ait été prévue et étudiée « sur papier ».

Cela n’est qu’un point caché de l’« iceberg européiste » defendu par le Président français réélu triomphalement en 2022 devant une adversaire investi dans le rôle d'épouvantail, choisie pour ce rôle une deuxième fois par onze milliardaires qui possèdent la quasi-totalité de la presse du pays.

Pourquoi ne pas opter pour une nouvelle RENAISSANCE HUMANISTE inspirée par le génie créateur de la Grèce Classique au lieu de ce « Nouvel Ordre Mondial » ou plutôt « DAVOCRATIE » selon les termes de Renaud Camus, que l’on veut imposer avec plus de force que de gré, au profit d'un homme défiguré et réduit en esclavage sous cette appelation ironique d’ « homme augmenté » ?

À part cela… VIVE LA FRANCE, VIVE LA RÉPUBLIQUE !!! Cette France qui a toujours cherché la Lumière malgré les égarements des « Lumières ». Nous voyons aujourd'hui les resultats de cete « religion du progrès infini » jusqu'au suicide.