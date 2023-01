Pour une retraite durable dans un monde en Paix !

Dans le domaine militaire, l’argent peut permettre d’augmenter les capacités d’une armée mais celà ne permet pas de gagner une guerre.

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis ont perdu plus de guerres qu’ils en ont gagnés malgré des dépenses et des moyens bien supérieur à n’importe quel autre puissance face à des adversaires qui ne représentaient rien sur le plan militaire.

Quant aux manifestations contre la réforme des retraites, elles sont symptomatiques d’une masse d’individus qui préfèrent se battre pour leurs propres intérets que pour l’intéret de la société. Combien ont réellement soutenu les Gilets jaunes ? Combien ont manifestés contre le Pass Sanitaire qui présage des lois liberticides beaucoup plus grave ? Y-a-t-il eu des appels à manifester contre la débacle du système hospitalier et du système éducatif ? Combien ont eu la force de s’opposer à Pfizer, au compteur Linky, à la 5G ? Combien auront la force de s’opposer à l’IA et à la monnaie électronique ?

Comment voulez-vous gagner une guerre avec des gens aussi peu courageux