Pour votre Pâques : Plaidoyer pour la décroissance de la consommation animale !

60 000 ans après et toujours aussi ignorants !

Le lundi de Pâques, la chasse aux œufs en chocolat s’est imposée comme une tradition qui puise ses origines dans l’Antiquité. Une coutume qui remonte à l’antiquité. L’œuf « cosmique » est un motif que l’on retrouve dans de nombreux récits mythologiques de diverses civilisations. Des coquilles d’œufs d’autruche vieux de 60 000 ans décorés de motifs animaliers, géométriques ou végétaux, ont été retrouvées dans des tombes en Égypte et en Afrique Australe. Dans ces antiques théogonies, dont la plus ancienne retrouvée à ce jour se trouve être les écrits sacrés de l’Inde en Sanskrit, l’œuf est évoqué pour désigner l’univers, le « cosmos », le « fœtus doré » ou encore « l’Utérus d’or ».

En somme, il est symbole d’origine du monde, de fécondité, et de perpétuité des êtres. Le judaïsme le voit encore aujourd’hui comme un emblème du cycle de la vie, perpétuant cette croyance en faisant de l’œuf dur le met principal du repas de deuil. Dans la mythologie chinoise, l’univers est perçu sous forme d’œuf, que le dieu Pangu brisa en deux, créant ainsi le ciel et la terre. Les exemples sont nombreux : l’œuf a toujours tenu une grande place symbolique dans les mysticismes.

"Les gens font souvent un mauvais procès aux défenseurs des animaux :

Ils seraient coupables d’insensibilité envers les hommes qui souffrent de par le monde, de faim, de misère, de par les conflits. Mais à y regarder de près, cet argument est complètement dépourvu de logique, affirme Matthieu Ricard, moine bouddhiste et écrivain français, qui offre une belle leçon de bienveillance."

Bon évidemment, si vous en avez fait de la viande votre gagne-pain, à vous d’assumer votre chemin de vie ! Sachez quand même qu’en ces périodes festives, des millions de vies animales sont sacrifiées pour satisfaire des Dieux qui eux n’ont jamais demandé de tels carnages de masse ! (En France, chaque année, plus de 4 millions d’agneaux sont tués dans les abattoirs, et la consommation de viande d’agneau est traditionnellement marquée par la fête de Pâques, « les achats pouvant doubler à cette période » Réf. : https://www.l214.com et https://agneauxdepaquesvivants.wordpress.com/2017/04/05/soutien-de-lassociation-de-protection-des-animaux-l214/ .) Et puis, rien ne vous empêche d’évoluer comme le font certains croyants qui préfèrent la vie aux abattages stupides ( https://agneauxdepaquesvivants.wordpress.com ) !

Comment çà ! Moi, me foutre de votre gueule ! Mais non ! Vous n’avez pas bien traduit et vous interprétez mes paroles qui ne sont pas d’évangiles ! Ben quoi ! C’est vrai non ! Le chocolat c’est bon avec la brioche ! Et je ne suis ni chocolatier, ni boulanger ou pâtissier en plus ! (Pour l’anectode, le beau-père de l’actuel président est chocolatier et spécialisé dans la fabrication des Macarons ! Ça ne s’invente pas ce genre de chose ! https://www.closermag.fr/politique/photo-decouvrez-le-pere-de-brigitte-macron-773659 Bon si ne plus on ne peut plus rien dire alors vous n’avez qu’à manger du crabe à Pâques ! Puisque c’était le plat réservé aux esclaves pendant cette période ( https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/pourquoi-mange-t-des-crabes-paques-344659.html On aura plaisir à cette occasion à relire l’un de mes anciens billets : ••• L’esclave moderne ••• https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/o-o-o-l-esclave-moderne-o-o-o-179686 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bien à vous ! Votre décroissant goguenard de service pour les fêtes pascales !



Note (*) : Ishtar :

" Pâques était à l'origine la célébration de Ishtar, déesse assyrienne et babylonien de fertilité et de sexe.

Ses symboles, comme les œufs et les lapins, étaient et sont toujours des symboles de fertilité et de sexe.

Après que Constantin ait décidé de la christianisation de l'empire romain, Pâques fut changée pour représenter Jésus.

Mais il s'agit en fait de la racine Ishtar (c'est comme ça que vous prononcez Pâques) qui est la célébration de la fertilité et du sexe."