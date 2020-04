Pour Wolfgang Schäuble, sauver des vies ne doit pas se faire à n’importe quel prix

Dans une interview au Tagesspiegel, intitulée « Réévaluer l’équilibre entre santé et économie », au cours du week-end des 25 et 26 avril, le président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), a plaidé pour un calcul plus équilibré entre la santé publique et les conséquences économiques et sociales d’un arrêt prolongé, craignant que les capacités de l’État se trouvent surchargées[1].

Il s’est également opposé à la subordination de toutes les autres préoccupations à l’objectif de sauver des vies, dénonçant « un absolutisme » qui n’est « pas correct », car le droit à la dignité humaine figurant dans la Constitution allemande « n’exclut pas la possibilité que nous devions mourir ».

C’est ici l’illustration parfaite de ce que le néolibéralisme peut faire : l’économie avant tout, même avant la vie humaine et l’humain en général.

Wolfgang Schäuble, se pose, comme à son habitude, en défenseur du capital et de la doctrine de l’ordo-capitalisme allemand.

Nous nous rappelons toujours des positions extrêmes exprimées par ce monsieur lors de la crise grecque de 2008, lorsqu’il prônait la sortie de la Grèce de l’euro et par extension de l’Union européenne.

Plus récemment, avec cette crise du coronavirus, il a été contre la création des eurobonds, c’est-à-dire de la mutualisation de la garantie des dettes des États de la zone euro, privilégiant le mécanisme européen existant. Ce mécanisme conduira cependant les États à un endettement encore plus grand, empêchant par la même occasion toute politique sociale digne de ce nom. Sur ce point, l’ancien ministre allemand des Finances, répondant à une question du Figaro disait :

Question : Quelles solutions de financement soutenez-vous ?

Wolfgang Schäuble : Nous devons désormais travailler avec les instruments que nous avons à notre disposition, des instruments qui nous permettront également d’agir plus rapidement, au lieu de chercher à créer de nouveaux instruments pour lesquels nous devrions adapter les traités européens, ce qui est loin de se faire en un claquement de doigts. Il est donc préférable que nous recourions au MES (Mécanisme européen de stabilité), dont la capacité approche les 500 milliards d’euros. Si nous combinons ce mécanisme aux moyens de la Banque centrale européenne, nous pourrons permettre à tous les pays de surmonter leurs problèmes sur le plan financier avec de faibles taux d’intérêt. À cela vient s’ajouter la Banque européenne d’investissement, dont nous pouvons élargir le cadre de garantie en cas de besoin afin d’augmenter le capital des États membres. Dans les prochains jours, nous devrons également aborder les nouvelles priorités du budget européen, y compris la planification financière à moyen terme. Nous devrons peut-être élargir la marge de manœuvre budgétaire. Tout cela est possible dans le système établi[2].

En gros, continuez à emprunter ! L’Allemagne, coffre-fort de la zone euro et de l’Union européenne, a de quoi répondre : elle emprunte à taux négatifs et elle peut vous prêter à taux préférentiels !

Elle est gagnante sur tous les tableaux ! Et ceux qui rêvent d’une humanité solidaire et empathique, peuvent toujours courir !