Pourboires : No Service No Cry !

Titre aujourd'hui : "Bientôt des pourboires obligatoires en France ?"

Là il faut rire... "Initier un cercle vertueux". Et pour cause : aux Etats-Unis, le pourboire est… obligatoire, puisqu'il fait partie du salaire des serveurs. De quoi donner des idées à l'Umih ?"[i] FAUX !!! Faux !!! J'ai été serveur aux states ; le client donne 15% s'il est content du service et 20% lorsque enthousiaste ! Et lorsque le client n'est pas content il laisse 1 cent, et demande à parler au patron, qui... Au bout de 2 ou trois clients mécontents te fout dehors !

Quant à l'Umih ou union des métiers et des industrie de l'hôtellerie... Un poème ! Toujours rien compris les gâtes marmites. Bouffe congelée, service déplorable, notes salées, sans le sourire du patron.

Et que veut l'Umih ?

Rendre le pourboire obligatoire... Mais il y a 30 ans, toutes les consommations avaient 15% de service, le serveur le soir rendait sa caisse et gardait les 15 % ; puis c'est tombé dans les mains des rapaces patron ce "service", et ils payèrent un salaire "net" smic, souvent en enlevant la bouffe et le logement pour les saisonniers ; avec des horaires style petit dej, pause, service déjeuner, pause, puis service du diner, bref pas de vie de 8 heures du matin à 23 heures et plus ; les heures sup peau de balle ; alors maintenant ils veulent ces rats retourner à l'ancien système bien sûr sur notre dos, car, ils ne trouvent plus assez de personnel sous-payé et bien souvent traité comme de la merde ; pourtant Chirac leur a octroyé la TVA à 5%, pour créer des emplois... d'autant que dans leurs gargotes c'est 88% de la bouffe surgelée qui est servie !!! bouffe de merde, salaires de merdes = désaffection des clients et des personnels !!! nous sommes passés d'un pays de bonne bouffe à "ça", des trucs de chez métro et même de chez leader Price ! Et pour la plupart des "professionnels", une incompréhension de la chute de fréquentation, foutre bastringue ! On trouve des causes : les attentats de Paris, le mauvais temps, la canicule, la crise, la, le, les... Sans jamais se dire qu'il faudrait revenir aux fondamentaux du métier : aller au marché pour acheter du frais, préparer en cuisine, donner à manger aux clients des produits frais, si possible bio, tout cela concocté par un vrai chef et non pas un pauvre loufiat qui sait se servir seulement de fours microondes, que la salle de restaurant sente la bonne chair, des serveurs, serveuses gagnants décemment leur vie et que les rires de satisfaction des clients repus fusent aux 4 coins de l'établissement (je viens de décrire ce qu'il se passe dans moins de 10% des restos de notre pays) merci à ces courageux frondeurs qui aiment leur métier et les gens...

Les pourboires "Ils se font rares. Et les Français donnent des sommes moins conséquentes." Le diagnostic sur les pourboires d'Hervé Becam, vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), est sans appel." Ouais et 9 coups sur 10 devant nous un serveur de mauvais poil, sentant la transpiration de 3 jours, sale avec un tablier dégueu à pleurer... c'est certain que "les Français" ont pas envie de donner la pièce. Mais l'autre clampin de Becam nous sort plus loin : "La nouvelle génération est habituée au système virtuel, où elle achète davantage sur internet et ne dispose pas de l'opportunité de laisser un pourboire. La transmission de ce geste se perd"... Bien sûr c'est le Français qu'est radin, et pas toi et ta clique de mange merde ; mais quelle andouille surtout pas de Guéméné ce Becam.

Toujours le Hervé Becam science infuse qui ne connaît que pouic. Il souhaite "faire des propositions au législateur". Sans, forcément, passer par la contrainte. Mais en tentant d'inclure dans le système des pourboires d'autres acteurs que les serveurs, comme les cuisiniers et les réceptionnistes." Okay, pour ta gouverne, et comme presque tous les Américains excepté George W. Bush, trop bête pour être serveur, tous les autres une fois au moins dans leur vie ont bossé dans la restauration... Donc, les serveurs touchent un salaire horaire de 4 ou 5 dollars de l'heure + ces fameux 15 ou 20 % de pourboire donnés par des clients SATISFAITS ! ce serveur doit rémunérer son "busboy", c'est celui qui débarrasse les tables, dresse les tables, et est certain qu'il y a de l'eau, du pain sur la table, il doit aussi donner un % au maitre d'hôtel et sommelier... Quant aux cuistots rien à voir avec les salaires de misère et les horaires de France, un "chieft", un service, c'est 6 ou 8 heures, pas plus.

J'ai aussi bossé comme réceptionniste le soir entre 18h et 24h ; là, on se fait plein de thunes car aussi concierge (excepté les 5 étoiles qui ont leur concierge), un réceptionniste doit tout savoir de l'hôtel, de la ville, il conseille les clients pour réserver un resto, un spectacle, un tour de la ville, une excursion, un shuttle pour l'aéroport et d'autres encore, à chaque fois le réceptionniste prend une commission, d'autant qu'il y a les "walk in", après 22 heures si un client de passage demande une chambre automatiquement le réceptionniste se prends 20% du prix de la chambre ; en clair, je me faisais entre 100 et 200 dollars par soir... En France, le patron depuis belle lurette aurait mis la main sur ce pactole et n'aurait redistribué que des miettes ; question de mentalité... Un employé heureux vient pour gagner de l'argent ! point ; ensuite s'il est payé correctement vient la passion du métier.

Le constat est : ils, les gens de la restauration vivaient sur un tas d'or, dû à une réputation mondiale de bonne chair... Mais ces 20 dernières années ils ont tordu le cou à la poule, qui ne produit plus que des œufs pourris. Il y a toujours autant de touristes, mais qui restent moins longtemps, qui dépensent moins, ils traversent notre pays pour aller en Italie (bonne bouffe, accueil sympa), ou Espagne, (bonne bouffe prix modestes), sans parler des pays de l'ancien bloc de l'est. Et pour finir les hôteliers qui pleurnichassent à cause de AIRBNB, de booking, de UBER de... sans jamais changer d'un iota... il est vrai de vrai que les idiots ne changent jamais, c'est ce qui fait leur charme aux fonds des gamelles !