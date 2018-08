Pourquoi aller à Cuba

- "Ah, les bus ici c'est toujours pareil, on est vraiment serrés... mais au moins, on peut avoir des contacts avec des femmes, et en plus... que des cubaines..."

Une femme lui répond :

- "Hey, yeux bleus, un beau mec comme toi, ça ne doit pas avoir de problème dans ce domaine..."

- "Non, pas trop... et en plus, j'ai tout de super..."

L'échange a encore duré quelques instants sur le même registre et s'est terminé dans un éclat de rire général.

On est loin de l'ambiance du métro parisien et de ses passagers rivés à leur portable...

Les outils modernes de contrôle de la population sont bien en place, les chinois en sont certainement les fournisseurs, il m'est arrivé plusieurs fois d'envoyer ou de recevoir des sms dont le texte arrivait... en chinois. Internet y est encore embryonnaire, mais le câblage du pays devrait être terminé d'ici deux ou trois ans. Les chinois ont dû convaincre Raul Castro qu'il n'y avait pas mieux comme outil de connaissance et de surveillance.

Pour parler des réussites dans lesquelles le régime cubain a sa part, c'est avant tout la culture et la création artistique qui se détachent. Le niveau musical est exceptionnel, les concerts nombreux et pas chers, le jazz y atteint le meilleur niveau sur cette planète et l'on y voit parfois de grosses pointures du jazz US monter sur scène pour taper le boeuf avec l'élite locale.

Qui peut parler le mieux de Cuba, si ce n'est les cubains ?

Les artistes occupent une place privilégiée et certains en profitent pour dire publiquement ce que les gens ordinaires ("los cubanos de a pie" - les cubains piétons) n'ont pas la possibilité d'exprimer ailleurs que dans un cercle restreint.

Par exemple, l'oeuvre de Leonardo Padura, écrivain vivant à La Havane, expose sans ambiguïté des dérives telles que la corruption des cadres, la perte des valeurs, l'impunité des élites ou la relégation croissante des franges les plus défavorisées de la population. Ses livres sont édités et disponibles à Cuba, mais pour ses interviews, il faut chercher sur youtube ce qu'il raconte aux médias étrangers.

Robertico Carcassès, leader d'Interactivo (un groupe musical inclassable : funk, jazz, chanson, salsa...) a profité de sa participation au concert télévisé en direct (en 2013, mais c'est toujours d'actualité) pour le retour au pays des "5 héros" (les 5 agents cubains longtemps détenus aux USA) pour dire en chanson et en deux minutes l'essentiel de ce que réclament de nombreux cubains.

Dans sa première phrase, il associe "liberté pour les 5 héros et liberté pour Maria", Maria n'est pas une opposante, c'est une plante qui se fume, encore illégale dans de nombreux pays.

A part la liberté pour Maria (juana), qui est une revendication assez marginale, le reste de son discours résume l'essentiel de ce que souhaitent les cubains.

Il demande "un libre accès à l'information pour me faire ma propre opinion" "le droit d'élire

moi même le président, par vote direct et d'aucune autre façon".

Il poursuit avec "Égalité des droits pour tous les cubains, militants comme dissidents".

Il ajoute "et si j'ai ma carte, qu'est ce qui se passe pour ma voiture ? " et "Que se terminent le "bloqueo" (l'embargo) et l'autobloqueo" c'est ainsi que les cubains nomment le refus de l'état d'importer de nombreux produits (ou alors il les vend à des prix extravagants), ce qui encourage la corruption et un marché parallèle très florissant qui consiste à aller chercher au Mexique, au Panama ou en Russie des chaussures, des vêtements, des pièces de voitures, des téléviseurs...

Ce musicien a été interdit de scène pour quelque temps, mais pas de sanction majeure. Comme beaucoup d'autres il continue de donner des concerts et d'écrire des chansons où l'esprit aiguisé des cubains retrouve des allusions aux multiples restrictions qui leur sont imposées. Lors des faits, Mariela Castro (fille de Raul) avait déclaré "C'est un opportuniste, mais il a le droit de dire ce qu'il veut."

Et l'évolution du pays... ? Le changement récent de président ? La santé, l'éducation ? Les nouveaux riches ? Il y a encore beaucoup à dire et je ne suis pas sûr que le journalisme officiel et encarté soit à même d'en parler librement.

Alors, la meilleure solution ? Allez-y, visitez le pays, sortez des sentiers balisés, vous n'aurez pas de problème de sécurité si ce n'est quelques petites arnaques faciles à éviter... ne séjournez pas dans les hôtels mais dans les "casas particulares", les chambres chez l'habitant. Presque partout vous trouverez un accueil exceptionnel et, même si votre maîtrise de l'espagnol est limitée, vous pourrez mieux apprécier la réalité cubaine.

Au passage, vous contribuerez à l'économie du peuple cubain. Une casa particular qui fonctionne fait vivre son propriétaire, mais aussi le voisin qui repeint la maison, le cousin qui fait les courses, la nièce qui fait le ménage... Et, si l'on vous dit du bien de Fidel, ce sera sincère... pour le reste, gardez les yeux ouverts et profitez de l'instant qui passe.