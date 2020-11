Pourquoi ce plan de paix inique imposé aux palestiniens ?

Oui la Shoah a été un génocide et oui elle a été un crime immonde contre l'humanité. Oui la Shoah doit être enseignée partout dans le monde comme étant un exemple macabre de ce où la haine et la folie humaine peuvent mener. Et Oui de ce fait la Shoah doit être enseignée dans les cours d'histoire partout dans le monde y compris dans notre propre pays le Maroc pour montrer l'horreur et où a mené la folie meurtrière d'Hitler et des nazis qui ont décidé d'éliminer d’Europe dans des conditions atroces tout un peuple.

Ceci étant dit, et ironie de l'histoire, comment les descendants de ces même juifs martyrs qui sont morts dans des conditions atroces peuvent être sourds au sort des palestiniens, un autre peuple qui vit le calvaire dans une prison à ciel ouvert. Les palestiniens font l'objet d'humiliations quotidiennes, leurs terres sont confisquées, leurs maisons détruites et leurs enfants emprisonnés en toute impunité.

Pourquoi donc, les dirigeants israéliens n'arrivent-ils pas à concevoir la paix avec les palestiniens et les rétablir dans leurs droits ? La machine de propagande israélienne ne cesse de dire que les dirigeants palestiniens sont corrompus et alors ? Israël est le pays le plus puissant militairement de la région et le seul qui est en possession de l'arme nucléaire. Ce n'est pas au prisonnier de se libérer de ses chaines mais c’est à son geôlier de le libérer. C’est à lui de trouver les moyens et il en a avec ses relais solides dans le monde d'aller vers cette paix et de rétablir les palestiniens dans leur dignité et leurs droits sur leurs terres.

On dénonce avec raison l'islam politique, or ce sont des textes bibliques désuets et complètement dépassés qui sont à la base de la politique israélienne à l'encontre des palestiniens notamment dans la confiscation' des terres et des maisons des palestiniens et leur bannissement de leurs terres. Or pendant que l’armée israélienne commettait ses exactions quotidiennes contre les civils palestiniens le Roi du Maroc (pays musulman et arabe) avait inauguré, à l’ancienne médina d’Essaouira, "Bayt Dakira", un espace spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine, unique en son genre au Sud de la Méditerranée et en terre d’Islam. 27 personnalités juives étaient présentes dans cet événement hautement symbolique et historique, dont plusieurs, venues de l'étranger. Cet espace historique, culturel et spirituel, abrite, après des travaux de restauration, la Synagogue "Slat Attia", la maison de la mémoire et de l’histoire « Bayt Dakira » et le Centre international de recherches Haim et Célia Zafrani sur l’histoire des Relations entre le Judaïsme et l’Islam. Par ailleurs les lieux du culte et les cimetières juifs font l’objet actuellement l’objet de travaux de rénovation sur tout le Maroc

Ce qu'il faut voir, c'est que la paix qui est souhait de chaque israélien ne passe ni par la répression des palestiniens, ni par une quelconque normalisation avec les pays arabes mais par la paix avec les palestiniens. Le fameux plan de paix de MTrumpt qui consacre l'état de fait de l'occupation et ne tient absolument pas compte de l'avis des palestiniens non plus. Car la paix passe nécessairement par la reconnaissance des droits des palestiniens d'avoir un état viable en Cisjordanie à cote de l'Etat d’Israël conformément aux résolutions de l'ONU .

A cet effet il est à rappeler qu'il y a des démocrates et un camp de la paix en Israël à encourager à l'antipode du gouvernement de droite et d'extrême droite de Netanyahou. A cet et à l’annonce de plan, le journal israélien le Times of Israël avait mentionné que des milliers d’Israéliens se sont réunis à Tel Aviv, pour protester contre la proposition de paix au Moyen-Orient soumise par les Etats-Unis et contre le projet gouvernemental d’annexion de territoires en Cisjordanie.

A rappeler aussi que l’initiateur des accords de paix d'Oslo avec les palestiniens qui devaient enclencher un véritable processus de paix, l'ancien premier ministre israélien Ishaq Rabine été assassiné par un sympathisant de l'extrême droite israélienne.. Et vient de le rappeler Mahmoud Abbas devant le conseil de la ligue arabe, l'autre premier ministre israélien qui voulait donner suite à cet accord M Olmert à été envoyé en prison et Netanyahou a tout simplement passé outre les accords d'Oslo et les résolutions de l'ONU pour leur substituer avec Trump une validation de la colonisation avec une sorte de bantoustan à l'intérieur de l'État d'Israël appelé État palestinien qui n'a aucun attribut d'un Etat souverain mais qui consacre en fait l'apartheid tout simplement.

Comment donc les descendants des victimes de la Shoah peuvent accepter ces injustice. J’avais lancé sur Agora pour ma part un appel à mes compatriotes marocains d’origine juive et leurs descendants de choisir et de rejoindre le camp de la paix en Israel, suivre le lien https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/maroc-israel-palestine-appel-a-nos-199903