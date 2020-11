Pourquoi Donald Trump a-t-il presque gagné la présidentielle américaine ?

Pourquoi des millions d'électeurs pour Donald Trump ?

Comme pour beaucoup de sujets essentiels, l'opinion publique française ne dispose jamais de tous les éléments lui permettant d'avoir une vue juste des situations présentées.

Pour preuve, la surprise pour des médias français, des observateurs de tous bords, et donc des français mal informés, qui donnaient Joe Biden gagnant dans un raz de marée démocratique à la présidentielle américaine. Or Donald Trump, estimé largement perdant, se retrouve avec une forte augmentation du nombre de ses électeurs par rapport à 2016 et surtout avec un vote en très forte hausse venant de la minorité noire, et de la minorité hispanique qu'on disait vent debout contre un président traité au mieux de racialiste, au pire de raciste.

Ecoutons donc les électeurs de Donald Trump pour comprendre cette situation d'un pays ami et allié de la France, donc intéressant au plus haut point.

Politique intérieure

Les trumpistes insistent sur la situation économique des USA qui, avant l'immense crise mondiale de la pandémie Covid, n'avait jamais été aussi dynamique depuis des décennies. Ils sont surpris par les chiffres de la création d'emplois malgré la récession mondiale actuelle. Les salaires pendant le mandat de Donald Trump ont connu une forte hausse et cela, alors que le pays ne connaissait pas d'inflation. La venue au pouvoir de Joe Biden leur fait craindre une récession brutale avec une autre orientation économique et financière.

Parmi les trumpistes on trouve un grand nombre de noirs et d'hispaniques ce qui n'était pas le cas dans l'élection précédente. La hausse du niveau de vie et l'amélioration de la vie quotidienne tant au plan du travail que du logement, de bon nombre de membres de ces fortes minorités, sont passées par là.

Les trumpistes de toutes origines se rappellent la crise migratoire que Donald Trump a géré dans le sens d'un frein à l'immigration clandestine. Ils ont en mémoire les longues files de migrants venus d'Amérique latine pour accéder à la première puissance continentale. Leur crainte est que Joe Biden régularise et donne la nationalité américaine à des millions d'immigrants illégaux. Et que l'immigration massive reprenne.

La crainte des trumpistes face à Joe Biden a été pendant toute la campagne concentrée sur les hausses d'impôts à venir en cas de changement de président. L'augmentation inéluctable des réglementations qui freinent l'emploi et la production a été pointée du doigt par de nombreux américains. Ils ont été alertés par les déclarations démocrates visant l'abandon de l'exploitation des énergies fossiles, qui ont fait la richesse actuelle et le développement du pays. Le scepticisme de Donald Trump eu égard à la COP, à l'accord de Paris et aux accords internationaux en matière de climat est reconnu comme de bon aloi pour défendre les intérêts américains.

Quant à la grande question de la gestion sanitaire de la crise covidienne, les partisans de Trump ont argué du fait que les Etats-Unis sont une confédération qui voit les gouverneurs de chaque état maîtres chez eux de la politique de santé, ce qui exonère le président de l'état fédéral de responsabilités nationales. Les trumpistes remarquent que la crise est forte dans tous les états à dominante démocrate.

Politique extérieure

Les trumpistes ont toujours été attentifs au rapatriement des troupes, des GI's déployés sur les théâtres étrangers et à la diminution des pertes humaines dans la jeunesse engagée dans l'armée nationale.

Si la politique extérieure de la première puissance mondiale n'a pas été évoquée dans le deuxième débat télévisé entre les candidats, les électeurs de Donald Trump ont noté positivement la fin de l'Etat islamique, état territorial qui a été démantelé totalement en début 2019.

Les sanctions qui ont été prises contre l'Iran ont été perçues comme positives face au danger que représentait un état dangereux car expansionniste dans sa zone d'influence, et en rapport direct avec le terrorisme djihadiste. Joe Biden veut revenir dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien, accord qu'avait dénoncé Donald Trump..

La bataille tarifaire contre la deuxième puissance mondiale, la Chine,a été perçue comme indispensable pour garantir la situation des entreprises américaines et du commerce extérieur, donc de l'emploi. Joe Biden est présenté, à tort ou à raison, comme voulant la conciliation avec la Chine dévoreuse de places de marchés.

Les accords passés entre Israël, Bahrein et les Emirats Arabes Unis, ont été jugés exemplaires au vu de l'inanité de toutes les tentatives menées les années précédentes. L'arrivée au pouvoir des démocrates fait craindre aux trumpistes un retour au dénigrement de la politique menée par Benyamin Netanyahu. De même le danger Corée du Nord, écarté par des rencontres directes avec Kim Jong Un a surpris favorablement bon nombre d'électeurs qui ne s'attendaient pas à ce qu'un président des USA dialogue avec le représentant de la dernière grande dictature communiste. Dans la foulée les mesures prises contre le pouvoir communiste de Cuba ont satisfait largement les hispaniques viscéralement anti-castristes depuis des décennies.

Les électeurs républicains jugent par contre défavorablement la baisse annoncée par les démocrates des crédits militaires pour la défense du pays.

Les critiques des démocrates concernant la collusion Trump-Russie de Poutine ne tiennent pas un instant quand on en discute avec leurs opposants républicains. La tentative avortée de destitution à la Nixon, menée par Nancy Pelosi présidente de la chambre des Représentants. est jugée basse et lamentable.

Le parti démocrate et la gauche radicale

Par delà ces analyses sur la politique intérieure et la politique extérieure à mener c'est surtout la crainte de la perte des valeurs qui ont fait la grandeur des USA qui taraude les trumpistes. Pour eux Joe Biden est un candidat âgé, usé par près de 50 ans de vie politicienne. Ils considèrent qu'il a été choisi par les démocrates comme faire-valoir d'une intelligentsia dominée par la gauche radicale qui veut changer la société, en s'appuyant sur les minorités agissantes.

Le programme électoral de Bernie Sanders, relayé par la candidate à la vice-présidence Kamala Harris, ne passe pas. Les trumpistes de base redoutent cette "élite" issue des universités, des médias, de la culture. Les mouvements violents d'extrême-gauche, les "Black lives matter", leur font peur par les dégradations, les pillages, les exactions commises dans les villes américaines.

Le soutien à Joe Biden d'artistes comme Stevie Wonder, Rihanna, Brad Pitt, Jennifer Aniston, Madonna, George Clooney, passe mal comme émanant de super-privilégiés.

Ainsi nonobstant l'opinion que l'on a sur le président américain et sa politique de 2016 à 2020 il faut tenir compte de ces arguments pour comprendre l'élection serrée de 2020 (élection serrée ce qui n'est pas une première dans l'histoire récente des Etats-Unis). Le trumpisme qu'on le veuille ou non existe bel et bien, face à un parti démocrate en pleine mutation.