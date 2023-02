Pourquoi, en tant qu’Italienne, j’admire le peuple français

J’ai désormais perdu le nombre de grèves dans lesquelles je me suis retrouvée dans ces semaines chaudes, traversées par des manifestations contre la réforme des retraites. C'est une lutte dure et pure, car si Madame Élisabeth Borne continue à prétendre que "la réforme des retraites n'est plus négociable", elle continue à ne pas se rendre compte que la seule chose qui n'est plus négociable est la patience du peuple.

J’admire le peuple français, car au cours de ces manifestations, je touche et respire le sens du peuple uni dans son sens le plus élevé. Parce que les Français ont vraiment le goût de la lutte. Parce qu’ils ne transigent pas sur les droits fondamentaux. Parce qu’ils en ont marre de ces privilèges absurdes d’ancien régime.

En revanche, dans ma belle Italie, depuis des semaines, on commente férocement le Sanremo et toutes les idioties qui se sont déroulées cette année sur cette scène, qui accueille désormais non seulement des chansons, mais surtout de la propagande gouvernementale. Je peux vous assurer que les critiques, bien que féroces, sont plus que justes. Et pourtant, je n'ai pas assisté au même soulèvement du peuple lorsque le gouvernement a porté l'âge de la retraite à 67 ans et 41 ans de cotisations payées, une fin dont tout le monde se plaint, mais que tout le monde a subi passivement. Quand il s'agit de grèves dans les écoles et les bureaux publics, les employés s'abstiennent en masse, pour ne pas perdre le salaire de la journée de travail manquée et parce qu'ils sont maintenant résignés à des décennies de mauvaise gestion politique. Lorsqu’il y a grève dans les écoles et les bureaux publics, les employés s’abstiennent en masse, pour ne pas perdre le salaire de l’absence de journée de travail et parce qu’ils sont désormais résignés à des décennies de mauvaise gestion politique. Si j’avais vu le même soulèvement concernant les disputes sur les chanteurs à la télévision, nous serions maintenant le premier peuple d’Europe pour les droits sociaux. Pendant la pandémie, si j’avais vu moins de chansons depuis les balcons et plus de protestations, alors que le reste du monde était dans la rue contre l’opprobre du pass sanitaire, nous en serions sortis renforcés et pas toujours divisés, comme tout au long de notre histoire. Si j’avais vu moins de chapelets et de prières pendant les cortèges de rue, mais plus de revendications criées comme le font les Français, aujourd’hui nous serions peut-être un peu comme les Français. Mais, justement, nous ne sommes pas la France. Nous sommes l’Italie. Le beau pays qui ne se rebelle pas et ne proteste pas même quand les règles qui lui sont imposées sont cruelles et inhumaines. Même quand on prive les gens du droit au travail comme pendant la période du Covid, en brisant la plus belle Constitution du monde. Le pays où la presse de régime a délibérément occulté les protestations étudiantes contre le pass sanitaire, qui ont pourtant existé.

J'admire les Français et leur capacité à construire des débats. Ces jours-ci, la réforme des retraites est un sujet de discussion dans les universités françaises. Dans les communiqués des universités, des assemblées d'étudiants sont organisées et les professeurs invitent "à ne pas pénaliser les étudiantes et les étudiants qui participent au mouvement social en adaptant les modalités d'évaluation et à ne pas comptabiliser les absences les jours de grève". Quand il y avait le Covid, en Italie les recteurs des universités imposaient aux étudiants le pass sanitaire obtenu par la vaccination pour passer les examens.

J’admire le peuple français parce que dans ces manifestations, très civilisées, où il y a aussi de la musique et de l’amitié, j’ai vu défiler des pères et des mères avec leurs enfants, des étudiants aux côtés des retraités, et même des personnes à mobilité réduite.

Désormais, dans des pays comme l’Angleterre, les pays scandinaves et l’Italie, il faut prendre sa retraite peu avant de mourir. Je ne comprendrai jamais pourquoi les Français ont de nouveau voté Macron, qui avait pourtant anticipé qu’il allait immédiatement mettre la main à une réforme des retraites. Peut-être, d'un autre côté, n'y avait-il pas de véritable alternative et c'est la seule raison qui aurait pu inciter un peuple intelligent et fier comme les Français à rendre le sceptre à l'emmerdeur de son propre peuple. Mais je sais que si la France, qui a toujours porté haut l'étendard de la liberté, abandonne maintenant, c'est vraiment fini. C'est fini pour l'Europe et le monde entier, qui seront dévorés par les intérêts de l'élite financière, qui continue à dévorer les droits et reproduit le modèle de l'ancien régime. Pour cela, j'admire les Français et leur capacité de résistance dans la lutte. Et la lutte continue, sur les notes de " Bella ciao ", le chant des partisans italiens qui, en ces semaines de lutte, résonne plus que jamais dans les rues et le ciel de France.