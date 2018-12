Pourquoi et comment une augmentation réelle du SMIC doit concrètement favoriser l’emploi...

Science humaine et donc non-exacte, l'économie est le plus souvent, dans ses applications pratiques, une démarche empirique. Il y a les mesures qui marchent et les autres, généralement les plus nombreuses, dans le système actuel.

Les dernières mesures prises par Macron auront peut-être pour effet de diviser le mouvement des gilets jaunes, sinon de l'étouffer tout à fait, mais provisoirement, de toutes manières, vu l'ampleur du mal-être social. A moyen terme, elles sont, à coup sûr, un nouveau boulet fiscal et économique que le pays devra tirer, et dont le poids retombera encore sur les classes populaires et prolétariennes.

Ne pas pénaliser l'emploi, et surtout dans les petites entreprises, tel est le prétexte avancé pour ne pas augmenter réellement le SMIC.

Or le surlendemain du pitoyable discours éclair de Macron le gouvernement espagnol annonçait, quant à lui et à son pays, une augmentation généralisée du salaire minimum de 22% !!!

Une mesure qui lui revient « royalement », si l'on ose dire, à 340 millions d'euros, et qui sont donc à comparer avec le nouveau trou de 10 Milliards d'euros que font les « mesures Macron » dans le budget de la France. Un rapport de 1 à 30, pratiquement...

Doit-on penser pour autant que le gouvernement espagnol entend par là favoriser l'essor du chômage... ?

Quel gouvernement entreprendrait délibérément un tel choix ? En réalité, en matière d'impact sur le chômage d'une augmentation du SMIC, si le sujet est effectivement discuté, rien n'est réellement prouvé, pour le moins, et la motivation réelle de Macron apparaît pour ce qu'elle est : une volonté de mettre fin au mouvement GJ sans qu'il en coûte un seul euro à ses sponsors de la haute finance, le simple contribuable restant le cochon de payeur... !

Et si, paradoxalement en apparence, on revendiquait un calcul du montant des charges sociales proportionnel au nombre des salariés de l'entreprise, avec un taux progressif calculé de manière à favoriser délibérément les petites entreprises, mais sans arriver, pour autant, à une augmentation exponentielle pour les plus importantes ???

Un système de calcul progressif élimine les effets de seuil, tels que l'embauche d'un salarié supplémentaire puisse éventuellement faire basculer l'entreprise d'une catégorie dans l'autre, comme cela s'est souvent produit avec les dispositifs précédents...

Sur l'exercice 2018, le budget de la Sécu retrouve pratiquement son équilibre. Pour 2019, un léger excédent était même prévu, sur lequel l’État lorgnait déjà avec avidité comme nouvelle ressource pour boucher ses propres trous...

Du fait que, mécaniquement, une augmentation réelle du SMIC aurait logiquement encore amélioré la situation budgétaire de la Sécu, il devenait donc possible de la conserver en l'état tout en répartissant les charges par un système de calcul progressif, sans effet de seuil.

De plus, cela favoriserait la progression généralisée des salaires dans les TPE et PME, en sus de l'augmentation du SMIC.

Évidemment, cela mettrait quelque peu à contribution les plus grandes entreprises, du genre de celles qui génèrent les super-profits du CAC40...

On peut rêver...

Et en tous cas, glisser l'idée de cette revendication dans le tuyau de l'oreille du mouvement GJ...

Histoire de réveiller ceux que les promesses de l'arnaqueur Macron commençaient à endormir...

Artisans, petits patrons de TPE et de PME se retrouvaient avec les salariés autour des braseros, sur les ronds-points occupés...

Avec cette revendication, ils auront une raison durablement valable de s'y réchauffer encore, dans cette lutte.

La survie économique et l'emploi, dans des milliers d'entreprises, y sont en jeu.

Luniterre

