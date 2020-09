Pourquoi faut-il faire barrage à Veolia

Le gouvernement s’enthousiasme, les médias jubilent et le tout Paris des affaires sent l’odeur de l’argent facile : le groupe Veolia s’apprête à avaler (pour ne pas dire dévorer) son principal concurrent, le groupe Suez. Une affaire de gros sous, qui risque, une fois de plus, de coûter cher aux catégories populaires et de financiariser encore un peu plus cette ressource essentielle et unique qu’est l’eau.

La saison de la chasse à courre est ouverte, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le l’hallali est sonné dans l’allégresse. La presse libérale, les cabinets de conseils et les avocats se frottent les mains : après le « trou d’air » de l’épidémie du Covid-19, voici une opération financière qui sent bon l’argent frais.

Avec son OPA sur Suez, via les parts de celles-ci possédées par l’entreprise Engie, Veolia s’apprête à mettre la main sur son principal concurrent. Les deux entreprises occupent en effet le marché — très rentable — de la gestion des déchets et de l’eau potable, et dominent le secteur français dans ce domaine. Officiellement, cette « acquisition » doit permettre de faire fusionner les deux groupes pour créer « un géant de la transition écologique », selon la terminologie officielle employée par le gouvernement.

C’est aussi et surtout l’occasion de faire une bonne affaire pour toute une galaxie de conseillers de l’ombre qui gravitent autour du Président de Veolia, Antoine Frérot : David Azema, le consultant du très « néolibéral » Institut Montaigne, le businessman Jean-Marie Messier, le communicant Stéphane Fouks… C’est tout un pan du gratin du capitalisme français qui compte bien terminer l’année 2020 avec beaucoup de beurre dans les épinards en « facturant ses conseils » ou en « proposant ses services » auprès de Veolia pour ce rachat.

Financiarisation de l’eau et casse sociale

Une affaire en eau trouble qui fait les affaires de ces requins de la finance. Mais cela n’empêchera pas le groupe Suez de couler : pour éviter une situation de monopole et se conformer à la loi, Veolia a déjà annoncé sa volonté de dépecer son concurrent de sa filiale « eau », qui sera confiée à un fonds financier, Meridiam. Un pas de plus dans la marchandisation et la financiarisation de l’eau, celle-ci étant de moins en moins un bien public, de plus en plus une ressource monnayable, dont seuls ceux qui en auront les moyens pourront jouir.

Difficile d’attendre autre chose du secteur privé, et encore moins d’un fonds financier, dont la rentabilité est la seule raison d’exister. Ce rachat et ces tractations financières ne sont pas une révolution, mais uniquement l’aggravation et la continuité d’une tendance mortifère qui marchandise l’écosystème et pressurise les catégories populaires.

Celles-ci vont d’ailleurs payer le prix fort, d’abord pour l’augmentation du prix de l’eau à venir : le coût de cette fusion, estimée à 10 milliards d’euros, fera la fortune de certains, mais sera immanquablement répercuté par Veolia sur ses prix, auprès des collectivités locales. Mais surtout, près de 30 000 emplois sont menacés par cette fusion, dont près de 5 000 en France. Une belle vague de chômage en pleine crise sanitaire, c’est ce qui s’appelle avoir le souci des catégories populaires ! Nous n’en attendions pas moins de la part d’Antoine Frérot, celui qui il y a quelques années, interrogé au micro de France Inter sur l’apprentissage, avait balayé la question en estimant que ses « enfants », eux, « avaient été brillants ». Un lapsus révélateur d’une élite qui, quand elle sort de ses éléments de langage, ne peut s’empêcher d’exprimer un mépris social qui fait quasiment partie de son ADN. On ignore si les milliers de licenciés provoqués par son opération financière auront le droit à l’apprentissage pour retrouver un boulot...