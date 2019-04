Pourquoi il ne fallait surtout pas de victimes à Notre Dame

La Mairie de Paris et tous les investisseurs, organisateurs peuvent aller allumer un cierge (en faisant attention bien sûr). Préparer des JO demande une logistique colossale. Cela aurait été du plus mauvais effet pour le marketing s'il y avait eu des blessés ou autres découvertes macabres dans les décombres. Qu'auraient pensé les futurs supporters étrangers de la sécurité au sein de la ville censée les accueillir en 2024 ? Il aurait fallu alors redoubler d'effort en communication pour les rassurer.



Mais dans un pareil cas, là n'est pas la conséquence la plus fâcheuse. L'enquête en cours qui semble confirmer la cause accidentelle, aurait demandé beaucoup plus de temps. Car, si nous savions déjà que c'était un pur accident (tous les "journalistes" dès les premières minutes le répétaient à l'envi), des gouvernements étrangers un peu retors ne se seraient peut-être pas contenté de clopinettes en guise de rapport d'enquête.

Bien pire encore, les associations de victimes et familles de victimes. Si parfois des gouvernements se montrent plus ou moins diplomates, ces associations de personnes meurtries se montrent intrasigeantes et tenaces.

Mais heureusement il n'y a rien eu de tel et c'était accidentel. N'imaginons pas si de surcroit on eût découvert une origine criminelle, n'imaginons pas l'épouvantable spectre anxiogène qui aurait obscurci l'aura des futures festivités. Terrorisme, insécurité toussa. Mais tout va très bien, madame la Marquise, c'est un accident dont on a d'ailleurs trouvé le passeport, pardon la cause probable, ne mégotons pas sur les mots.

Il ne fallait donc surtout pas de victimes cette fois.

Et par chance, tout cela ne s'est pas produit. L'alarme, si elle n'a pas empêché l'incendie a cependant joué son rôle d'alerte.

Les préparatifs n'auront pas à subir une telle inopportune surcharge, il se pourrait même qu'ironiquement cette catastrophe puisse finalement aider à améliorer l'accueil des JO.

Cependant un petit problème subsiste depuis 6 mois qui lui ne rompt point. Et la logistique des JO n'est pas son souci principal, le cuistre !

Si ça continue on va entendre des pays comme le Venezuela ou la Russie ou pire la Chine et pourquoi pas la Suède annoncer leur boycott de la grand messe du pogn... sport et de la compétition au nom des droits de l'Homme et de la Démocratie.

source illustration : https://twitter.com/anne_hidalgo/status/649852742152912896