Pourquoi je ne suis pas fasciste ?

Notre monde post moderne vient juste de débuter, c'est l'ère du numérique et de l'I A. Cela va nous poser d'énormes difficultés, car globalement l'éducation civique, citoyenne, des sciences humaines n'est que le bagage de quelques-uns. Les autres seront des outils qui rêveront à l'immortalité.

Cela faute d'avoir su y adapter notre enseignement après 68, avec J. Delors et son éducation permanente.

Thème que j'ai toujours porté et appliqué pour en faire une orientation Permanente, afin que les hommes soient toujours au fait des savoirs disponibles.



Il est donc nécessaire que les hommes d'une manière ou d'une autre suivent un enseignement permanent pour adultes tout au long de leur vie du moins jusqu'à la retraite. Libre à eux de continuer ou pas, après.

Également cela que l'on soit dans une organisation du travail capitaliste ou socialiste, il faut aujourd'hui que le temps passé à s'éduquer soit rémunéré comme si l'on se rendait au travail et que l'enseignement touche tous les citoyens, même les inactifs.

S'organiser pour cela n'est pas une difficulté.

La difficulté vient que les hommes ne veulent pas s'éduquer ou s'instruire.

Particulièrement ceux qui en ont le plus besoin, c'est à dire, la majorité des hommes qui sont asservis au capitalisme, les salariés généralement.

Pour la simple raison qu'ils ne disposent pas du caractère nécessaire pour entreprendre ou se regrouper pour se faire.

Donc incapable d'entreprendre comme tout dominant.

Ils restent attachés à leur inconscient ou leur Ça primitif qui fait d'eux des dominés asservis depuis 8000 ans.

Si grâce à Napoléon 1er ils ont pu bénéficier d'un salaire, seuls ceux qui parmi les salariés avaient un caractère de dominant sont sortis du lot pour former les Anarchistes, les Partis ouvriers et les Syndicats. Bien sûr en opposition à tous ceux qui, par le glaive, le capital, les savoirs ou un panachage des trois, ont dominé tous les autres.

D'une certaine manière, tous les ignorants ou les moins vaillants ou les moins courageux ou les pleutres, la classe la plus nombreusese, satisfaits de leur condition de servitude, y trouvant une vie sans responsabilité de citoyens adultes, boulot dodo.

Même le Socialisme Révolutionnaire qui avait fait rêver cette masse ouvrière inculte, s'y est fourvoyé incapable de soutenir une organisation communiste qui représentait l'application d'un conscient cultivé, d'un Surmoi ou s'effaçait l'inconscient ou le Ça primitif dominant/dominé.

Le communisme au service d'une population inculte a été incapable d'appliquer une dictature du prolétariat, qui voulait inverser l'instinc primitif dominant/dominé pour que le dominé dirige.

Il en a résulté que parmi ce prolétariat ceux qui avaient le savoir et ou le caractère de dominant se sont imposés et ont généré des dictatures fascisantes (ex URSS Staline, Chine Mao etc).

Non pas, qui comme le capitalisme, n'ont pas su faire de bonnes choses.

Marx c'est seulement trompé en croyant qu'un peuple inculte ou ignorant pouvait dominer.

L'anarchiste Fernand Pelloutier avait compris cela en créant les bourses du travail où les ouvriers pouvaient aller s'instruire.

Ceux qui l'on fait sont devenus les acteurs qui ont fait émerger le Socialisme réformiste ou révolutionnaire, mais toujours anti capitalistes. Beaucoup de ces acteurs venaient du livre.



Ainsi face à un avenir où les humains vont se trouver, dans leur majorité, soumis au pouvoir de ceux qui gèreront l'utilisation du numérique et de l'IA, la démocratie et la liberté, qui sont le résultat de l'imaginaire d'un Surmoi de citoyens cultivés et instruits, disparaîtront.

(Parmi les hommes qui ont marqué les lumières et conduit à la révolution il n'y a aucun inculte.)

Cela au bénéfice d'un retour vers la recherche permanente d'une sécurisation par peur de l'envahissement et des autres.

Tout cela pour n'avoir pas su remplacer ou compléter le seul revenu du travail par une Activité Rémunératrice d'enseignement génératrice d'un Surmoi, c'est-à-dire d'imaginer des mondes utopiques qui se réalisent.

(Car tout ce que nous pensons est en puissance d'être.)

Exemple la taxation machine puisqu'elle remplace l'homme au travail (FO réclamait cela en 70) ou un retour à la création monétaire, ou la nationalisation des banques pour réaliser des projets économiques satisfaisant au besoin humain qui sont inépuisables (l'échec du socialisme Mitterrandien de 82 à 84. Ou par ex doubler le réseau routier qui absorberait plus d'emplois qu'il y a de chômeurs.

C'est ainsi que le libéralisme, le socialisme, la démocratie sont des mondes IMAGINAIRES qui ont trouvé une application.

Mais ils restent toujours relié à l'instinct ou le Ça primitif qu'est représenté par le capitalisme qui satisfait au plaisir immédiate, comme pour les enfants, et est générateur de frustrations, de crises colériques nos guerres et toutes nos peurs de l'autre, racisme, xénophobie, etc.

Si l'on apprenait aux citoyens ou aux hommes d'une manière générale comment fonctionne le cerveau avec lequel ils vont passer leur vie, ils ne sombreraient pas dans le fascisme ; car il est par rapport au conscient cultutalisé ou au Moi, une régression vers le moins bon de l'inconscient et du Ça, celui qui a peur et qui se met sous la protection du dominant. (Pour les enfants c'est le père ou la mère, pour les sociétés c'est le petit Père des peuples.)

Or notre inconscient primitif qui dirige la vie des enfants doit se défaire de ses attaches angoissantes pour aider le conscient atteindre sa maturité adulte, le Moi voir le Surmoi en échappant à la relation primitive dominant/dominé.

L'échec du communisme où nous le retrouvons.

Nous le retrouvons aussi dans la République avec égalité fraternité, et dans le Socialisme et deux syndicats la CGT et FO sous l'idéal anti capitalistes.

C'est à dire contre l'inconscient ou le Ça primitif de l'Exploitation de l'Homme par l'Homme, le CAPITALISME.

Il n'y a rien que nous fassions qui ne soit le résultat de notre psychique.

Il mélange en permanence conscient et inconscient, avec leurs deux aspects que nous appelons le bien et le mal, qui n'existent que par l'ignorance qui était la nôtre et qui perdure.

Pour la nature cela n'existe pas l'un et l'autre se mixent à divers degrés pour répondre à notre évolution vers la maturité adulte qui conduit à un Conscient Socialisable et un Surmoi Idéaliste voire Utopique qui donne un sens à nos existences et comble nos peurs et angoisses, pendant que ce qui nous tire vers un Primitif REGRESSIF et VIOLENT s'évacue par les fantasmes.

C'est en cela que je disais ne pas comprendre la motivation de Zemmour car c'est un homme cultivé et instruit, comme quoi il est l'anti-thèse que le savoir ne suffit pas.

Effectivement le savoir n'a pas d'état d'âme, il ne suffit pas si l'on n'a pas développé un idéal imaginaire du Surmoi qui est l'HUMANISME.

Les savoirs donnent les moyens de comprendre la complexité du monde et de notre être, mais l'usage qui en est fait déterminera notre existence.

Celui qui se prépare au service des seuls capitalistes ou totalitaristes, qui détiennent les savoirs, sera un monde d'ESCLAVAGE pour les dominés qui n'iront pas s'éduquer.



Ce n'est pas pour autant qu'ils seront malheureux, ceux qui étaient fouettés ne l'étaient pas plus que nous. Ils avaient intégré la violence comme partie intrinsèque de leur existence, à partir du moment que leurs maîtres leur donnait gîte et couvert.

La Bible par la métaphore du peuple sorti de l'esclavage des Égyptiens ne nous dit pas que ces hébreux dominés se sont organisés en partis ou syndicats pour réclamer leur liberté.

Ils ont attendu un dieu humaniste qui s'exprima par le Surmoi de Moïse (un homme instruit) pour leur offrir la liberté dont ils n'ont su que faire.

Ils ont refait un dieu d'or au pied du Sinaï, puis arrivés à destination, de peur de diriger ils ont réclamé comme tous les peuples autour d'eux un ROI.

Ainsi la première démocratie égalitaire d'un peuple disparut avec, faute de ne pas disposer des moyens innés ou culturels, de se prendre en charge.

C'est pour cela que depuis lors les juifs apprennent.

Ainsi aujourd'hui notre liberté réside dans la démocratie.

Mais toujours ignorants de ce qui donne un sens à la vie, comme l'était le peuple hébreux incapable de se prendre en charge, la majorité des citoyens réclament un ROI.

Ils veulent rester dans la V République et ont peur de la VI de Mélenchon qui leur donne un pouvoir dont ils ne sauraient que faire.

Tout cela parce que nous en sommes restés à une scolarité qui spécialise l'homme OUTIL pour satisfaire les désirs immédiats, comme les enfants.

Voilà ce que nous avons appelé le progrès humain, une "exponentialité"

Technologique et une régression du SURMOI.

Du conscient boosté par l'inconscient altruiste qui donne l'humanisme et la recherche de nouveaux Territoires Imaginaires.

L'espèce humaine en son tout réagit unanimement comme une unité et développe avec les spécificités culturelles les mêmes comportements que nous sommes incapables de mesurer, croyant par exemple que la paix nucléaire qui a permis au capital d'engendrer le réchauffement et la pollution de la terre est une bonne chose alors qu'elle nous explosera à la figure.

Les seuls ayant compris cela furent Bush père et Gorbatchev.