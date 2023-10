Pourquoi l’Iran se concentre-t-il sur ses capacités maritimes  ?

L’influence maritime intéresse depuis longtemps les stratèges iraniens. Les navires de guerre iraniens tentent de naviguer dans les eaux internationales. Ils ont récemment annoncé leur intention de naviguer dans la région de l’Antarctique et ont déjà déclaré leur présence près des frontières maritimes des États-Unis dans l’océan Atlantique. Ces actions s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour projeter leur puissance et répondre à la présence militaire américaine dans le Golfe.

L’Iran cherche continuellement à renforcer sa flotte navale et à donner l’impression d’avoir des capacités opérationnelles considérables. Dans son conflit avec les Etats-Unis, l’Iran se concentre sur les forces navales, non seulement parce que les eaux du Golfe constituent la principale arène du conflit, mais aussi parce que les capacités maritimes de l’Iran dépassent de loin ses capacités aériennes. L’Iran s’appuie donc sur ces forces pour faire face à ce qu’il perçoit comme des pressions américaines dues à sa présence militaire dans la région du Golfe.

La marine iranienne et la marine des gardiens de la révolution travaillent à l’acquisition de frégates avancées, ainsi qu’à l’amélioration de leurs systèmes de missiles antinavires. Elles exagèrent parfois lorsqu’elles parlent de certains de leurs navires de guerre, les qualifiant de « destroyers ». Cela n’empêche pas que l’accent mis sur le développement de leur arsenal naval débouchera à terme sur une force navale susceptible de menacer les flottes des principaux pays, que ce soit dans le Golfe ou dans d’autres régions maritimes.

Parmi ces régions figure l’océan Atlantique, où les dirigeants militaires iraniens semblent déterminés à envoyer occasionnellement leurs navires de guerre.

A l’heure actuelle, l’Iran se concentre sur le développement de systèmes de missiles capables de menacer les navires américains. Il a récemment annoncé le développement d’un missile de croisière maritime appelé « Abu Mahdi Al Muhandis » d’une portée de 1000 kilomètres. Ce missile vient s’ajouter à l’arsenal de missiles polyvalents de l’Iran et a été décrit par l’ISNA, une agence affiliée au gouvernement iranien, comme « l’œil aiguisé au-dessus du Golfe ». Hier, le commandant de la marine des Gardiens de la révolution iranienne, le général de division Ali Reza Tangsiri, a déclaré : « Nous devons contrôler les mers si nous voulons influencer la formation du nouvel ordre mondial ».

Lors de son discours à la cinquième réunion du conseil d’élaboration des politiques affilié à la Conférence nationale sur les nouvelles opportunités et menaces maritimes, le général Tangsiri a souligné que l’ayatollah Khamenei, le leader de la révolution islamique, « nous a demandé de quitter le Golfe pour d’autres mers et océans, et si nous y parvenons, les générations futures en bénéficieront ».

Cette évolution, décrite par le général Tangsiri comme une souveraineté maritime, intervient peu après que les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé, au début du mois d’août, que leur marine contrôlait les eaux du Golfe.

Lors de cette annonce, le général Tangsiri a affirmé que les porte-avions et les hélicoptères américains respectent désormais les lois iraniennes lorsqu’ils traversent le détroit d’Ormuz. Il a également indiqué que la marine des gardiens de la révolution avait augmenté la vitesse de ses vedettes rapides de quatre-vingt-dix à cent nœuds. L’ambition déclarée de l’Iran de participer activement à la « formation du nouvel ordre mondial » est une aspiration stratégique partagée par tous les pays du monde, pour autant qu’ils disposent de la puissance et des ressources nécessaires pour influencer les équilibres géopolitiques et s’assurer un siège parmi les prétendants à la formation de l’ordre de guerre post-Ukraine. Toutefois, la question qui se pose ici est la suivante : La pensée stratégique iranienne a-t-elle changé sur ce front ? Quelles sont les possibilités qui s’offrent à l’Iran pour atteindre cet objectif ? Et quel pourrait être l’impact sur la dynamique des pouvoirs régionaux, la sécurité et la stabilité dans la région du Golfe et du Moyen-Orient si cet objectif était atteint ? Il ne fait aucun doute qu’une réponse précise à ces questions nécessite une analyse approfondie. Nous pouvons toutefois aborder brièvement certains points liés à cette évolution. Tout d’abord, l’Iran considère désormais l’escalade du conflit mondial entre la Russie et la Chine, d’une part, et l’Occident dirigé par les États-Unis, d’autre part, comme un moment opportun pour renforcer son influence et sa position sur la scène internationale. Il a donc développé des partenariats stratégiques avec Pékin et Moscou.

L’Iran s’est également aventuré à approfondir son antagonisme avec l’Occident en fournissant des drones à la Russie en Ukraine, cherchant ainsi à démontrer sa capacité à jouer un rôle actif dans les conflits majeurs. En outre, l’enthousiasme de l’Iran à rejoindre le bloc des BRICS s’est multiplié, le ministre iranien des affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian déclarant qu’il fournit « les bases pour atteindre des objectifs considérables et développer d’autres stratégies globales pour le gouvernement dans la mise en œuvre d’une diplomatie dynamique ». Il convient de noter dans cette déclaration qu’Abdollahian n’a pas ouvertement déclaré son hostilité à l’égard de l’Occident. Il a mentionné que « lier les intérêts nationaux d’un pays au sort des autres et à une structure internationale spécifique est une erreur stratégique » et a ajouté que « la coopération multilatérale avec divers mécanismes internationaux peut être un choix approprié pour garantir les intérêts maximaux des pays ».

Certains membres des BRICS continuent de jouer un rôle actif dans cette structure malgré leurs bonnes relations avec l’Occident. Cela explique clairement la persistance de Téhéran à dialoguer indirectement avec Washington par le biais d’intermédiaires. L’Iran pourrait trouver dans l’engagement au sein de ces blocs et dans la coopération avec la Russie et la Chine un moyen d’obtenir des concessions considérables dans toute négociation avec l’Occident, en particulier en ce qui concerne le programme nucléaire iranien.

L’Iran considère l’environnement international troublé comme un moment propice pour renforcer son influence régionale et internationale, tout en sachant que l’administration Biden ne souhaite pas de confrontation militaire. En conséquence, le commandant de la marine iranienne a récemment annoncé que « tout navire souhaitant passer par le détroit d’Ormuz doit nous informer de sa nationalité, du type de cargaison et de sa destination en farsi. S’il ne le fait pas, nous le poursuivrons ». De son côté, le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré que « l’Iran est l’État le plus efficace pour assurer la sécurité maritime dans le Golfe et dans les eaux régionales et internationales. Il a toujours garanti la sécurité du passage des navires dans le détroit d’Ormuz ». Ces déclarations, faites dans le contexte des accusations des États-Unis contre les Gardiens de la révolution iraniens, qui menacent la navigation maritime et retiennent les navires commerciaux, indiquent que les actions de l’Iran sur le terrain vont au-delà de la coopération régionale pour assurer la sécurité maritime. Au contraire, elles renforcent l’hégémonie unilatérale de l’Iran sur les eaux régionales.

Tout ce qui précède reflète l’assurance de l’Iran à posséder ce qui est souvent décrit dans le discours politique iranien comme une « force inégalée ». En réalité, la puissance navale de l’Iran, classée au 17e rang mondial, ne peut pas assurer la souveraineté maritime en haute mer comme l’envisagent les dirigeants iraniens. Néanmoins, elle peut accomplir des tâches qui menacent la navigation dans les passages maritimes vitaux de la région.

Des drones autonomes, des embarcations rapides, des frégates et d’autres petits navires peuvent menacer les flottes des grandes nations dans les eaux régionales. Cela correspond à la doctrine militaire de l’Iran, axée sur la guerre par procuration. Il est probable que les « ordres » du Guide suprême Khamenei, auxquels le général Tangsiri a fait allusion, de s’aventurer au-delà des eaux régionales et d’être présent en haute mer signifient qu’il faut disposer des capacités nécessaires pour s’engager dans une guerre asymétrique en haute mer également. Cela pourrait constituer une carte de pression stratégique considérable sur les mouvements navals américains face aux menaces iraniennes potentielles croissantes.