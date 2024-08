Pourquoi l’Occident a-t-il accusé l’Ukraine du sabotage de Nord Stream à ce moment précis ?

Le groupe français Engie et les entreprises allemandes Uniper et Wintershall ont laissé des plumes dans l’histoire, ayant financé la construction du Nordstream 2, à hauteur de près de 1 milliard d’euros chacun. Sans espoir de retour ils se sont tournés vers les assureurs qui ont récemment refusé toute compensation au motif qu’il s’agit manifestement d’un acte de guerre commis par un Etat. Il faut donc que l’auteur soit une entité non étatique s’ils veulent récupérer une partie de leurs pertes.

Sauf que de nombreux experts ont totalement exclu que ce soit tonton raoul et tata ginette qui ont fait le coup après avoir discrètement loué un kayak et deux tenues de plongées. Il a fallu une opération lourde avec des outils très spécialisés, une expertise pour la plongée en haut profonde et le maniement d’explosifs lourds (dans les deux sens du terme). Dans le noir complet il fallait une connaissance parfaite des lieux et l’éclairage, il fallait une chambre de décompression, etc..

Pire, un journaliste méritant ce nom, il en reste, a clairement désigné le coupable prévisible. Jeffrey Sachs a d’ailleurs justement rappelé que cet endroit était entièrement couvert car les installations de détection de l’OTAN, que des manœuvres OTAN avaient été effectuées sur zone, quelques temps auparavant, qu’un navire est resté à la verticale du lieu de l’explosion pendant plusieurs jours. Aucune chance qu’un navire dans cette zone soit passé inaperçu par la surveillance des pays riverains.

Donc, complicité à tous les étages, même si l’un des plongeurs parlait ukrainien (chose possible, mais pas probable).

Ne pas oublier que si les rares actes de terrorisme amateur sont à ce point médiatisés, c’est parce que 99% du terrorisme dans le monde sont perpétrés par des entités qui ont de gigantesques moyens financiers, matériels, technologiques et humains, les Etats pour ne pas les nommer, USA en tête, l’entité sioniste dans son sillage. Le dynamitage du Nordstream 2 n’échappe pas à la règle.