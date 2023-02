Pourquoi l’OTAN se penche sur l’Asie de l’Est  ?

Pendant de nombreuses années, elle a été secouée par des questions d’identité et de rôle dans l’ère de l’après-guerre froide et des vacillations entre l’expansion, les partenariats et la mise en place de nouvelles missions telles que la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. Aujourd’hui, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est une fois de plus au centre des affaires mondiales avec la crise ukrainienne. Le récent voyage en Asie du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, en Corée du Sud et au Japon, soulève d’importantes questions sur le rôle de l’alliance et son éventuelle expansion stratégique en Asie.

Le voyage en Asie n’est pas une surprise pour les observateurs, car la nouvelle stratégie de l’OTAN, appelée concept stratégique, publiée lors du sommet de Madrid de 2022, décrit pour la première fois la Chine comme un défi sécuritaire.

C’est une expression claire de l’évolution du conflit entre les alliés dirigés par les États-Unis d’un côté et la Chine et la Russie de l’autre. Le document stratégique décrit la Chine comme un « défi systémique » pour la sécurité euro-atlantique, ce qui représente un changement de paradigme important dans la perception de la Chine par l’alliance, qui n’était pas perçue comme une menace par le passé.

Bien que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ait interprété la vision de l’OTAN comme un défi plutôt qu’un adversaire ou un ennemi, il a décrit la Chine à travers le prisme de la domination américaine sur l’alliance, les partenaires européens faisant écho à cette vision, notamment après la crise ukrainienne, qui a démontré la faible capacité de l’Europe à contrer les menaces par elle-même.

Lors de sa récente visite au Japon, l’OTAN a été mise dans un nouvel embarras par son secrétaire général lorsque Stoltenberg l’a accusée de vouloir contrôler la mer de Chine méridionale, qui ne fait pas partie des intérêts de l’OTAN. L’inclinaison croissante de la Chine et sa coopération avec la Russie constituent une menace non seulement pour l’Asie mais aussi pour l’Europe, et il faut chercher à renforcer la coopération avec les amis de la région indo-pacifique, a déclaré le responsable atlantique. Ces déclarations impliquent clairement l’entrée de l’OTAN dans l’équation de sécurité asiatique.

Lorsque l’OTAN explique le défi chinois, elle ne parle plus de cyberattaques, de technologies de cinquième génération, d’intérêts et de valeurs économiques, etc. Au lieu de cela, elle parle des armes nucléaires chinoises, des missiles à longue portée, et accuse Pékin d’utiliser la force militaire contre les pays voisins et de menacer Taïwan.

De son côté, la Chine a réagi plutôt calmement aux remarques du secrétaire général de l’OTAN. Pékin a exhorté l’alliance à « ne pas faire de bruit » au sujet de la « menace » chinoise et a déclaré que la région Asie-Pacifique n’est pas un lieu de rivalités géopolitiques.

La mentalité de la guerre froide n’est pas la bienvenue dans la région, a averti la Chine, conseillant à l’OTAN de réfléchir au rôle qu’elle doit jouer pour assurer la sécurité en Europe. Certes, les relations de l’OTAN avec les pays d’Asie de l’Est ne sont pas nouvelles, mais il existe déjà des partenariats stratégiques pour l’alliance dans la région Asie-Pacifique, au Japon, en Corée du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Ce qui est également certain, c’est que la Chine est entrée dans le cercle d’intérêt de l’Alliance depuis 2019, puis dans les déclarations ultérieures de l’OTAN en 2021 et 2022, et enfin dans le dernier document stratégique, une méthodologie de travail pour l’Alliance pour les dix prochaines années.

La récente visite de Stoltenberg au Japon a également reflété les intérêts actuels de l’OTAN. Lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida, il a déclaré que la Chine observe de près l’invasion de l’Ukraine voisine par la Russie et en tire des leçons. C’est maintenant le moment crucial pour les relations Asie-Europe, a-t-il ajouté, soulignant que la Russie et la Chine font une « poussée autoritaire » contre l’ordre international fondé sur des règles et que la guerre en Ukraine n’est pas seulement une crise européenne mais un défi à l’ordre mondial. Ces remarques reflètent les craintes atlantiques que la Russie sorte victorieuse de la guerre en Ukraine et que cela conduise à une tentative chinoise similaire de reprendre Taïwan.

L’OTAN a également commencé à regarder avec intérêt et inquiétude la menace nord-coréenne tout en soutenant la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine. En somme, cela signifie être à l’avant-garde des menaces et contribuer à façonner un nouveau monde basé sur des valeurs et non des idéologies. Cela signifie diviser le monde en un monde libre dirigé par les États-Unis, par opposition à ce que l’Occident considère comme des États autoritaires qui ne partagent pas de valeurs communes. Une vision dans laquelle l’OTAN unit ses forces à celles de ses alliés d’Asie de l’Est, comme le Japon et la Corée du Sud, inquiète les autres puissances asiatiques, notamment la Chine, qui ne voient dans les avancées de l’OTAN rien d’autre qu’une expansion ou une extension stratégique de l’alliance en Asie du Nord-Est.

Pékin estime que cela accentue la complexité de la situation sécuritaire dans la région. La plus grande préoccupation de l’alliance est donc les relations de la Chine avec la Russie. L’OTAN doit compter avec la possibilité que la Russie atteigne ses objectifs dans la guerre en Ukraine et que la Chine prenne une mesure militaire similaire pour reprendre Taïwan, et avec la possibilité de former une alliance multipolaire avec la Chine qui remodèle l’ordre mondial existant en fonction de l’issue de cette guerre.

L’engagement de l’OTAN avec la Chine dépendra désormais de la fin de la crise ukrainienne. Sa réponse au défi chinois déterminera cette fin. Elle pourrait se limiter au cadre commercial et économique, aux stratégies de cyberdéfense et à la guerre de l’information, à moins que les États-Unis ne décident d’accélérer le rythme de la confrontation avec la Chine.