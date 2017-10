Pourquoi la Catalogne ne peut-elle pas être indépendante maintenant ?

La Catalogne ne pourra pas quitter l’Espagne tout de suite à cause de l'euro. L'explication est un peu longue et technique. Le coeur du problème c'est le solde target2. Qu’est-ce donc que ce solde target2 ? C'est une dette entre les banques centrales de la zone euro que l'on peut visualiser sur le graphique que l’on peut télécharger ici :

http://www.economiematin.fr/img/Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202017-01-30%20a%CC%80%2019_37_40.png

Les soldes target2 permettent de mesurer les transferts de capitaux entre pays de la zone euro.

Prenons tout d’abord un exemple hors de la zone euro. Quand des capitaux fuient massivement la France pour se réfugier en Suisse, les banques suisses détiennent des créances sur la banque centrale française, créances qu'elles transfèrent à la banque centrale suisse qui se charge de les récupérer sous la forme d'un transfert d'or où de devises autres que le franc depuis la Banque de France vers la banque centrale suisse.

Que se passe-t-il au sein de la zone euro ? On vous a dit que l'euro est une monnaie commune. En fait c'est faux. Chaque pays émet ses propres euros. Et la BCE émet aussi les siens. Ce qui fait de l'euro une monnaie commune c'est la disposition suivante : chaque banque centrale de la zone est tenue d'accepter pour siennes, au taux de 1 pour 1 et sans limitation, les créances sur les autres banques centrales de la zone.

Pour mieux comprendre prenons un exemple. J’ai 100€ placé dans une banque française et ces 100€ constituent une créance sur cette banque (la banque me doit 100€). Mais in fine, ces 100€ constituent une créance sur la Banque de France (la BdF me doit ces 100€). Quand je transfère ces 100€ en Allemagne dans une banque allemande, la banque allemande est obligée d'accepter ses 100€ au taux de 1 pour 1. Et ces 100€ français deviennent une créance sur la banque allemande et in fine sur la Bundesbank (la banque centrale allemande). Et c'est là que les choses diffèrent avec la Suisse. En Suisse la banque centrale réclame à la Banque de France le paiement en devise (autre que l'euro franc) des 100€. Mais pas la banque centrale allemande qui les inscrits à son bilan comme une créance sur la banque centrale française (la Banque de France doit 100€ à la Bundesbank).

Observons le graphique :

Au commencement de la zone euro les capitaux circulaient d'un pays vers l'autre (liberté des mouvements des capitaux oblige) et grosso modo les créances des banques centrales les unes sur les autres s'équilibraient. Et le bilan de ces créances on les voit sur la partie gauche du graphique avec les courbes qui oscillent autours de 0. Quelques banques centrales avaient un bilan positif, d'autres négatif, mais de peu d'importance.

Puis en 2007 a éclaté la crise de la dette privée américaine et là il s'est passé la chose suivante : les prêteurs, ceux qui ont beaucoup de capitaux, se sont dit qu'il valait mieux prêter à un pays sérieux comme l'Allemagne qu'à un pays douteux qui pourrait difficilement rembourser sa dette comme la Grèce. Et quand ils ont compris ça les détenteurs de capitaux ont transféré leurs avoirs depuis la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal vers l'Allemagne (surtout) et un peu vers d'autres pays de la zone euro considérés comme sérieux. Les créances qui étaient détenues sur les banques centrales grecque, italienne, portugaise ou espagnole sont devenues des créances sur la banque centrale allemande. En contrepartie la Bundesbank a commencé à détenir des créances sur les banques centrales grecque, italienne, portugaise ou espagnole. Et à partir de là on voit le faisceau diverger du 0, vers le haut pour les banques centrales des pays sérieux, vers le bas pour les banques centrales des pays douteux.

Que s'est-il donc passé quand la courbe est revenue vers le 0 ? Mais tout simplement le mécanisme inverse : les capitaux ont fuit l'Allemagne pour retourner vers les banques du Club Med. Hélas ça n'a eu qu'un temps, les investisseurs craignent à nouveau une crise de la dette suivie de l'éclatement de la zone euro et les capitaux retournent au grand galop en Allemagne. Et le bilan de la Bundesbank se gonfle à nouveau de créances sur les banques centrales des pays les plus pauvres de l’UE.

Quel est le problème avec ces créances interbancaires ? Elles sont devenues tellement importantes qu’elles sont impossibles à recouvrer. Jamais les banques centrales d’Espagne ou d’Italie ne pourront payer leur dette à la Bundesbank.

Les créances que la Bundesbank détient sur le Club Med atteignent grosso modo 20% du PIB de l'Allemagne soit environ 700 milliards d'euros. Quand elles atteindront 100% ou 200% du PIB allemand alors la confiance dans l'euro, monnaie qui repose sur une montagne de dettes interbancaires, disparaîtra et l'euro s'effondrera du fait de la fuite massive des capitaux hors de la zone euro.

Et c’est pourquoi les dirigeants allemands et les autorités européennes sont embêtées par l'indépendance de la Catalogne. Car si la Catalogne devient indépendante elle sort automatiquement de l'UE et de l'euro. Et au moment de sortir de l'euro un pays doit payer sa dette envers les autres banques centrales de la zone. La Catalogne devrait prendre sur elle au moins 20% de la dette interbancaire espagnole. Or sur le graphique c'est la courbe en rouge (en bas) :

C'est 300 milliards d'euros pour toute l'Espagne donc au moins 60 milliards pour la Catalogne. Et d'où la Catalogne tirera-t-elle cet argent ? Et quel coup de projecteur sur le problème des soldes target2 ! Le public commencerait à comprendre que l'euro ne peut pas fonctionner.

Il existe cependant une solution possible, non pas pour la Catalogne qui devra passer à la caisse dès sa sortie de la zone euro, mais pour les autres pays de la zone. On peut supprimer les dettes interbancaires par un simple tour de passe-passe. La somme de tous les soldes target2 est égale à 0 (la dette de Tartempion envers X, Y ou Z correspond aux créances de X, Y, ou Z sur Tartempion). Si toutes les banques centrales de la zone fusionnent avec la BCE alors la dette interbancaire disparaît. Mais dans ce cas la Bundesbank, garantie du sérieux et de la stabilité de l’Allemagne, n’existerait plus. Et avec elle disparaîtrait aussi la confiance des investisseurs, des épargnants et des détenteurs de capitaux. Et ces personnes sortiraient massivement leurs capitaux de la zone euro, considérée à tort ou à raison, comme une pétaudière du Club Med, pour se réfugier dans des pays tenus pour sérieux du fait de leur richesse industrielle ou minière comme la Chine, la Russie, les USA, l’Islande, la Norvège, Singapour, le Japon etc. Et cette fuite des capitaux entraînerait une dette monumentale que la BCE serait tenue de payer rubis sur l’ongle aux banque centrales des pays considérés, à tort ou à raison, comme stables.

En définitive les Catalans devraient attendre la fusion de toutes les banques centrales pour obtenir leur indépendance. Ils reconnaîtront alors leur part de la dette espagnole et par dérogation, le temps de leur réintégration dans la zone euro, cette dette ne sera pas exigée. A moins bien sûr que l’Espagne se rebelle et refuse le retour dans l’UE de la Catalogne. Auquel cas les Catalans en seront de leur poche ! Comme quoi même le nationalisme le plus fanatique et obtus est obligé de se plier à la dure loi de la finance !