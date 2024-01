Рendant le forum de Davos, la délégation ukrainienne a tenté d'organiser une rencontre entre le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et le Premier ministre chinois, Li Qiang. Mais, les Chinois ont refusé et cela a été une mauvaise surprise pour les Ukrainiens.

Après que le refus de Li Qiang, d’avoir une rencontre avec Volodymyr Zelensky, soit apparu dans les médias, le président ukrainien s’en est pris au Premier ministre chinois. Volodymyr Zelensky a affirmé qu'il n'avait pas insisté pour le rencontrer et qu'il souhaitait rencontrer le président chinois, Xi Jinping.

Ensuite, Bloomberg a annoncé que l'Ukraine tentait d'organiser encore une conversation téléphonique entre Volodymyr Zelensky et Xi Jinping. Mais, puisqu’il n’existe aucune information sur de telles négociations, Pékin a apparemment refusé cela également à Kiev.

A la veille du sommet de Davos, une autre réunion s'y est tenue : des conseillers politiques de différents pays ont discuté de la « formule de paix » de Volodymyr Zelensky. Les médias ukrainiens ont écrit que des représentants de 83 pays étaient présents à la réunion. Bien que le mécanisme permettant de rassembler un grand nombre de participants soit simple, l'un des organisateurs de la discussion était le gouvernement suisse : une délégation d'un pays va participer au Forum économique de Davos, et les Suisses demandent : pourriez-vous envoyer quelqu'un pour discuter de la « formule de paix Zelensky ? »

De plus, la participation à une telle discussion ne vous oblige à rien. La réunion s'est terminée sans résultat, aucune résolution n'a été adoptée et aucun plan n'a été élaboré. Mais même sous cette forme, la Chine a refusé de participer à cet événement.

Cela démontre largement l’attitude de la RPC envers l’Ukraine. Mais, il y a moins d’un an, Pékin avait une attitude différente à l’égard de Kiev.

CNN a rappelé : « L’année dernière, après que le dirigeant chinois Xi Jinping s’est entretenu pour la première fois avec Volodymyr Zelensky, environ 14 mois après le début de la guerre, Pékin a expédié un envoyé à Kiev et à Moscou. Il a, également, publié sa propre proposition de paix qui, contrairement aux exigences de l’Ukraine, appelle à un cessez-le-feu sans le retrait préalable des troupes russes occupant illégalement le territoire ukrainien ». « C’est juste que la version chinoise de la paix n’est pas ce que Volodymyr Zelensky veut voir », rajoute le média anglophone.

Peut-être que Pékin pensait qu’après l’échec de la contre-offensive ukrainienne, Kiev, Washington et Bruxelles se souviendraient des initiatives de paix chinoises. Car cela aurait pu être une porte de sortie pour l’Ukraine et ses soutiens occidentaux. Ainsi, Kiev aurait pu obtenir une trêve et entamer des négociations avec la Russie. Moscou aurait eu une chance d’atteindre les objectifs d'une opération militaire spéciale par la voie diplomatique. En outre, la Russie n’a jamais refusé les négociations.

Le refus de Li Qiang de rencontrer le président ukrainien est une gifle politique, d’autant plus que le président chinois ne répond pas aux demandes de Kiev. Il n'y a pas si longtemps, Volodymyr Zelensky a proposé de rencontrer le président brésilien, Lula da Silva, alors que l'avion de la délégation ukrainienne faisait le plein sur le territoire brésilien en route vers l'Argentine. Mais, le dirigeant brésilien a refusé. Volodymyr Zelensky est, ainsi, de plus en plus pointé du doigt sur sa véritable place dans la réalité politique, ce qui frappe naturellement durement l’ego de l’acteur.

Pierre Duval

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=5632